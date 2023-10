Os Critérios MVP, ou Critérios Mínimos de Produto Viável, representam as características e funcionalidades essenciais que uma versão inicial de um produto de software deve cumprir para ser considerada uma solução viável e pronta para o mercado. O termo 'Produto Mínimo Viável' tornou-se um conceito popular nas áreas de desenvolvimento de software e empreendedorismo, pois permite que empresas e equipes de projeto se concentrem nos recursos mais críticos necessários para lançar um produto de sucesso, evitando o consumo excessivo de recursos em aspectos menos importantes.

O desenvolvimento de um MVP envolve a identificação dos principais recursos que atendem às necessidades primárias dos usuários-alvo e sua implementação eficiente para maximizar a entrega de valor com investimento mínimo. Os critérios MVP desempenham um papel crucial na determinação do escopo de tal projeto. Eles funcionam como uma ferramenta estratégica para garantir que o aplicativo permaneça enxuto e focado, permitindo que as equipes de projeto obtenham feedback dos usuários e repitam seu design em versões subsequentes.

Os componentes fundamentais da definição dos critérios MVP normalmente envolvem as seguintes etapas:

Identificação do público-alvo: Identificar os grupos ou segmentos de usuários que o MVP deve atender, bem como suas necessidades e pontos problemáticos específicos.

Análise competitiva: Pesquisar e analisar soluções existentes que visam o mesmo público e encontrar áreas de melhoria para distinguir o MVP de seus concorrentes.

Priorização de recursos: listar todos os recursos potenciais que o produto completo pode oferecer para atender às necessidades dos usuários e priorizá-los com base em seu valor para o público-alvo e no investimento necessário para implementação.

Alocação de recursos: Definir os recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários ao projeto e avaliar a sua disponibilidade.

Cronograma de implementação: Definir um cronograma realista para o desenvolvimento do MVP com base nos recursos e funcionalidades envolvidos.

Depois que os critérios MVP forem definidos e acordados por todas as partes interessadas, as equipes de projeto poderão usar plataformas como o AppMaster para desenvolver e implantar seus produtos de software com eficiência. A plataforma no-code do AppMaster permite a criação rápida de aplicativos back-end, web e móveis, com recursos como processo de negócios e design de API e configuração de esquema de banco de dados, ao mesmo tempo que reduz significativamente o débito técnico. Além disso, AppMaster foi projetado para atender a uma ampla gama de clientes e tipos de projetos, tornando-o uma ferramenta versátil no processo de desenvolvimento ágil.

Dados empíricos coletados de diversas fontes (incluindo pesquisas internas e estudos de caso externos) mostraram que aderir aos critérios MVP bem definidos pode resultar em inúmeros benefícios, como tempo de lançamento no mercado acelerado, custos de desenvolvimento mais baixos, maior satisfação do cliente e maiores chances do sucesso do produto.

Por exemplo, o desenvolvimento de uma aplicação bancária móvel poderia ter os seguintes critérios MVP:

Público-alvo: Indivíduos e pequenas empresas que procuram uma maneira conveniente de gerenciar suas finanças em qualquer lugar.

Análise competitiva: Identificação dos principais aplicativos de mobile banking e seus recursos mais populares, bem como possíveis áreas de melhoria.

Priorização de recursos: concentrando-se em recursos essenciais, como verificação de saldo de conta, transferências de fundos e pagamentos de contas, enquanto adia aspectos secundários, como ferramentas de orçamento e análises para lançamentos futuros.

Alocação de recursos: Envolver uma equipe dedicada de especialistas AppMaster para desenvolver o MVP e alocar uma infraestrutura robusta para um processo de implantação tranquilo.

Cronograma de implementação: Visando um período de desenvolvimento e implementação de seis meses para garantir um equilíbrio ideal entre o tempo de lançamento no mercado e a funcionalidade.

Ao utilizar uma plataforma como AppMaster em conjunto com critérios MVP claramente definidos, as empresas podem desenvolver e lançar com sucesso produtos de software Lean que atendam às necessidades de seu público-alvo e permitam melhorias iterativas. O modelo MVP capacita as organizações a tomarem decisões informadas sobre o desenvolvimento de produtos, minimizando riscos e maximizando as chances de alcançar um ajuste produto-mercado.