Microservices Middleware, w kontekście architektury mikrousług, odnosi się do niezbędnych komponentów oprogramowania, które umożliwiają bezproblemową komunikację i interakcję pomiędzy poszczególnymi mikrousługami w rozproszonym i często złożonym środowisku aplikacji. Oprogramowanie pośrednie zapewnia ujednolicone, spójne i proste podejście do zarządzania mikrousługami i poruszania się po nich, umożliwiając programistom optymalizację rozwiązań programowych oraz zapewnienie skalowalności, niezawodności i łatwości konserwacji.

Architektura mikrousług to powszechnie przyjęta metodologia tworzenia oprogramowania, która koncentruje się na konstruowaniu aplikacji jako zbioru małych, luźno powiązanych i niezależnie wdrażalnych usług. Takie podejście promuje elastyczność, odporność na błędy i szybki rozwój, ale wprowadza także różne wyzwania, takie jak komunikacja między usługami, wykrywanie usług, równoważenie obciążenia i tolerancja na błędy. Oprogramowanie pośredniczące mikrousług pomaga skutecznie i wydajnie rozwiązywać te problemy. Służy jako spoiwo łączące mikrousługi i zapewnia ich interoperacyjność, minimalizując jednocześnie ślad złożoności po stronie programisty.

Microservices Middleware można podzielić na kilka kategorii w zależności od ich funkcjonalności:

1. Oprogramowanie pośredniczące do przesyłania wiadomości: Te komponenty oprogramowania ułatwiają asynchroniczną komunikację między mikrousługami za pośrednictwem kolejek komunikatów, tematów i innych mechanizmów subskrypcji-publikacji, umożliwiając oddzielenie usług i poprawę odporności systemu. Przykłady oprogramowania pośredniczącego do przesyłania wiadomości obejmują Apache Kafka, RabbitMQ i Google Cloud Pub/Sub.

2. Brama API: Działając jako pojedynczy punkt wejścia dla konsumentów zewnętrznych, brama API upraszcza dostęp do mikrousług, zapewniając ujednolicony interfejs. Zwykle obsługuje takie zadania, jak kierowanie żądań, równoważenie obciążenia, uwierzytelnianie i ograniczanie szybkości, chroniąc poszczególne usługi przed bezpośrednim dostępem klienta i zmniejszając powierzchnię potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Popularne bramy API to Kong, Apigee i Amazon API Gateway.

3. Rejestracja i wykrywanie usług: Przy stale rosnącej liczbie mikrousług śledzenie ich lokalizacji i dostępności ma kluczowe znaczenie. Rejestry usług, takie jak Consul, Etcd i Netflix Eureka, działają jako centralne repozytorium instancji usług, które rejestrują się w nich po uruchomieniu. Inne mikrousługi mogą odpytywać rejestr o dostępne instancje, umożliwiając im dynamiczną lokalizację i wzajemną komunikację.

4. Moduły równoważenia obciążenia: Moduły równoważenia obciążenia rozdzielają przychodzący ruch aplikacji na wiele mikrousług, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i wysoką dostępność. Zapobiega to przytłoczeniu poszczególnych usług nadmiernym popytem i pomaga w odporności na awarie poprzez automatyczne kierowanie ruchu z dala od niedostępnych instancji. Moduły równoważenia obciążenia, takie jak HAProxy, NGINX i Amazon Elastic Load Balancer, odgrywają kluczową rolę w niezawodności architektury mikrousług.

5. Wyłączniki automatyczne: Wyłączniki automatyczne, takie jak Hystrix i Sentinel, służą do poprawy odporności na awarie w środowisku mikrousług poprzez izolowanie awarii i zapobieganie błędom kaskadowym. Monitorują zgłoszenia serwisowe i uruchamiają alternatywną reakcję w przypadku wykrycia awarii, umożliwiając systemowi dalsze funkcjonowanie w pogorszonym stanie zamiast całkowitego wyłączenia.

Należy zauważyć, że oprogramowanie pośrednie mikrousług to stale ewoluujący krajobraz, w którym pojawiają się nowe narzędzia i technologie, aby sprostać unikalnym wyzwaniom związanym z tworzeniem, wdrażaniem i zarządzaniem aplikacjami opartymi na mikrousługach. Dlatego programiści, którzy wdrażają i wykorzystują oprogramowanie pośrednie mikrousług, muszą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, aby mieć pewność, że ich aplikacje pozostaną bezpieczne, niezawodne i zoptymalizowane pod kątem wydajności.

Podsumowując, oprogramowanie pośredniczące mikrousług odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu efektywności i skalowalności architektury mikrousług, rozwiązując problemy związane z komunikacją, wykrywaniem usług, równoważeniem obciążenia i odpornością na awarie. Platforma no-code AppMaster, zawierająca kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, jest dobrze wyposażona do obsługi i wykorzystania mocy oprogramowania pośredniego mikrousług do tworzenia skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i odpornych rozwiązań programowych.