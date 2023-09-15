İlişkisel veritabanları bağlamında, "Kademeli" terimi, veritabanı şemasının kısıtlamaları yoluyla bağlanan belirli veri varlıklarına değişikliklerin uygulanmasının bir sonucu olarak veritabanı yönetim sistemi (DBMS) tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen bir dizi eylem veya işlemi ifade eder. . Basamaklı işlemleri kullanmanın temel amacı, veri tabanı varlıkları arasındaki ilişkilerin referans bütünlüğünü korumak, verilerin tutarlı, doğru ve yerleşik iş kurallarına uygun olmasını sağlamaktır.

Kademeli işlemler tipik olarak ilişkisel bir veritabanındaki iki veya daha fazla tablo arasındaki ilişkileri kurmak için kullanılan yabancı anahtar kısıtlamalarıyla ilişkilidir. Yabancı anahtar kısıtlamaları, ilgili bir kaydın birincil anahtarında yapılan değişikliklerin diğer bağlı varlıklar ve tablolar aracılığıyla nasıl yayılması gerektiğini belirlemek için belirli basamaklı seçeneklerle tanımlanabilir.

Yabancı anahtarlar için belirtilebilecek basamaklı seçenekler arasında şunlar yer alır:

CASCADE : Bu seçenek, birincil anahtarda bir değişiklik meydana geldiğinde (örneğin güncellemeler veya silmeler), ilgili değişikliğin ilgili tablo(lar)daki tüm ilişkili yabancı anahtar kayıtlarına da uygulanmasını sağlar. Bu, ilgili verilerin birbiriyle senkronize tutulmasının gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

: Bu seçenek, birincil anahtarda bir değişiklik meydana geldiğinde (örneğin güncellemeler veya silmeler), ilgili değişikliğin ilgili tablo(lar)daki tüm ilişkili yabancı anahtar kayıtlarına da uygulanmasını sağlar. Bu, ilgili verilerin birbiriyle senkronize tutulmasının gerektiği durumlarda kullanışlıdır. SET NULL : Bir birincil anahtar güncellendiğinde veya silindiğinde, bu seçenek ilgili tablo(lar)daki karşılık gelen yabancı anahtar değerini/değerlerini NULL olarak ayarlar. Yeni birincil anahtar değeri ile güncellenmek yerine kayıtlar arasındaki bağlantının kesilmesi gereken durumlarda veya ilgili kayıtları etkilemeden birincil kayıtların silinmesi durumunda faydalıdır.

: Bir birincil anahtar güncellendiğinde veya silindiğinde, bu seçenek ilgili tablo(lar)daki karşılık gelen yabancı anahtar değerini/değerlerini NULL olarak ayarlar. Yeni birincil anahtar değeri ile güncellenmek yerine kayıtlar arasındaki bağlantının kesilmesi gereken durumlarda veya ilgili kayıtları etkilemeden birincil kayıtların silinmesi durumunda faydalıdır. SET DEFAULT : SET NULL'a benzer şekilde, bu seçenek, birincil anahtar güncellendiğinde veya silindiğinde, ilgili yabancı anahtar değerini/değerlerini, veritabanı şemasında belirtildiği gibi varsayılan değerlerine ayarlar. Bu, birincil anahtarın değiştirilmesi veya kaldırılması durumunda tablolar arasında varsayılan ilişkinin korunmasına olanak tanır.

: SET NULL'a benzer şekilde, bu seçenek, birincil anahtar güncellendiğinde veya silindiğinde, ilgili yabancı anahtar değerini/değerlerini, veritabanı şemasında belirtildiği gibi varsayılan değerlerine ayarlar. Bu, birincil anahtarın değiştirilmesi veya kaldırılması durumunda tablolar arasında varsayılan ilişkinin korunmasına olanak tanır. EYLEM YOK veya KISITLAMA YOK : Bu seçenekler, ilgili yabancı anahtar kayıtlarına sahip birincil anahtar değerlerinin güncellenmesini veya silinmesini önleyerek tüm veritabanının bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlar. Kademeli işlemlerin istenmediği veya veri tutarsızlıklarına yol açabileceği tablolar arasındaki ilişkinin sürdürülmesi açısından özellikle önemlidir.

İlişkisel veritabanlarında basamaklandırma kavramını daha iyi açıklamak için basit bir örneği ele alalım: her müşterinin birden fazla siparişi olabileceği "müşteriler" ve "siparişler" olmak üzere iki tablo içeren bir veritabanı şeması. Bu durumda "customer_id" alanı üzerinden "orders" tablosunu "customers" tablosuna bağlayan bir yabancı anahtar kısıtlaması söz konusu olabilir. Kısıtlama, CASCADE silme seçeneğiyle tanımlanabilir; bu, "müşteriler" tablosundaki bir kayıt silindiğinde, "siparişler" tablosundaki tüm ilgili kayıtların da otomatik olarak silinmesini sağlayarak veritabanının referans bütünlüğünü korur.

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Özetle ilişkisel veritabanlarında "Kademeli" kavramı, birincil anahtar değerlerindeki değişikliklerin yabancı anahtar kısıtlamaları aracılığıyla ilgili kayıtlara otomatik olarak yayılmasını ifade eder. Bu eylemler, veritabanı içindeki verilerin referans bütünlüğünü ve tutarlılığını korumaya yardımcı olarak genel uygulamanın güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Kullanıcılar, AppMaster güçlü no-code platformundan yararlanarak, ilişkisel veritabanlarındaki kademeli işlemleri ve kısıtlamaları kolayca tasarlayabilir, uygulayabilir ve yönetebilir, geliştirme sürecini kolaylaştırabilir ve onlara uygulama ihtiyaçları için sağlam ve etkili bir çözüm sunabilir.