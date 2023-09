Dans le contexte des bases de données relationnelles, le terme « Cascade » fait référence à un ensemble d'actions ou d'opérations automatiquement effectuées par le système de gestion de base de données (SGBD) suite à l'application de modifications à certaines entités de données liées via les contraintes du schéma de la base de données. . L'objectif principal de l'utilisation d'opérations en cascade est de maintenir l'intégrité référentielle des relations entre les entités de base de données, en garantissant que les données sont cohérentes, exactes et respectent les règles métier établies.

Les opérations en cascade sont généralement associées à des contraintes de clé étrangère, qui sont utilisées pour établir les relations entre deux ou plusieurs tables au sein d'une base de données relationnelle. Les contraintes de clé étrangère peuvent être définies avec des options en cascade spécifiques pour dicter la manière dont les modifications apportées à la clé primaire d'un enregistrement associé doivent se propager à travers les autres entités et tables connectées.

Parmi les options en cascade qui peuvent être spécifiées pour les clés étrangères figurent :

CASCADE : Cette option garantit que lorsqu'une modification se produit sur une clé primaire (par exemple, mises à jour ou suppressions), la modification correspondante est également appliquée à tous les enregistrements de clé étrangère associés dans la ou les tables associées. Ceci est utile dans les situations où les données associées doivent rester synchronisées les unes avec les autres.

Pour mieux illustrer le concept de cascade dans les bases de données relationnelles, prenons un exemple simple : un schéma de base de données contenant deux tables, "clients" et "commandes", où chaque client peut avoir plusieurs commandes. Dans ce cas, il peut y avoir une contrainte de clé étrangère reliant la table « commandes » à la table « clients » via le champ « customer_id ». La contrainte pourrait être définie avec une option de suppression CASCADE, garantissant que lorsqu'un enregistrement de la table « clients » est supprimé, tous les enregistrements associés dans la table « commandes » sont également automatiquement supprimés, maintenant ainsi l'intégrité référentielle de la base de données.

En résumé, le concept de « Cascade » dans les bases de données relationnelles fait référence à la propagation automatique des modifications des valeurs de clé primaire vers les enregistrements associés via des contraintes de clé étrangère. Ces actions contribuent à maintenir l'intégrité référentielle et la cohérence des données au sein de la base de données, garantissant ainsi le fonctionnement fiable de l'application globale.