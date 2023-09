In de context van relationele databases verwijst de term 'Cascade' naar een reeks acties of bewerkingen die automatisch worden uitgevoerd door het databasebeheersysteem (DBMS) als gevolg van het toepassen van wijzigingen op bepaalde gegevensentiteiten die zijn gekoppeld via de beperkingen van het databaseschema. . Het primaire doel van het gebruik van trapsgewijze bewerkingen is het handhaven van de referentiële integriteit van de relaties tussen database-entiteiten, waardoor wordt verzekerd dat de gegevens consistent en nauwkeurig zijn en voldoen aan gevestigde bedrijfsregels.

Cascadebewerkingen worden doorgaans geassocieerd met beperkingen voor externe sleutels, die worden gebruikt om de relaties tussen twee of meer tabellen binnen een relationele database tot stand te brengen. Beperkingen voor externe sleutels kunnen worden gedefinieerd met specifieke trapsgewijze opties om te bepalen hoe wijzigingen aan de primaire sleutel van een gerelateerd record moeten worden doorgegeven via de andere verbonden entiteiten en tabellen.

Tot de trapsgewijze opties die kunnen worden opgegeven voor externe sleutels behoren:

CASCADE : Deze optie zorgt ervoor dat wanneer er een wijziging plaatsvindt aan een primaire sleutel (bijvoorbeeld updates of verwijderingen), de overeenkomstige wijziging ook wordt toegepast op alle gekoppelde externe sleutelrecords in de gerelateerde tabel(len). Dit is handig in situaties waarin gerelateerde gegevens met elkaar gesynchroniseerd moeten worden gehouden.

SET NULL : Wanneer een primaire sleutel wordt bijgewerkt of verwijderd, stelt deze optie de overeenkomstige externe sleutelwaarde(n) in de gerelateerde tabel(len) in op NULL. Dit is handig in gevallen waarin de verbinding tussen records moet worden verbroken in plaats van te worden bijgewerkt met de nieuwe primaire sleutelwaarde, of wanneer primaire records worden verwijderd zonder de gerelateerde records te beïnvloeden.

SET DEFAULT : Net als bij SET NULL stelt deze optie de overeenkomstige externe sleutelwaarde(n) in op hun standaardwaarde, zoals gespecificeerd in het databaseschema, wanneer de primaire sleutel wordt bijgewerkt of verwijderd. Hierdoor kan een standaardrelatie tussen tabellen worden gehandhaafd als de primaire sleutel wordt gewijzigd of verwijderd.

GEEN ACTIE of BEPERKING : deze opties voorkomen updates of verwijderingen van primaire sleutelwaarden die gerelateerde refererende sleutelrecords hebben, waardoor de integriteit en consistentie van de hele database wordt gegarandeerd. Het is vooral belangrijk voor het onderhouden van de relatie tussen tabellen waarbij cascadebewerkingen niet gewenst zijn of tot gegevensinconsistenties kunnen leiden.

Laten we, om het concept van cascadering in relationele databases beter te illustreren, een eenvoudig voorbeeld bekijken: een databaseschema dat twee tabellen bevat, 'klanten' en 'bestellingen', waarbij elke klant meerdere bestellingen kan hebben. In dit geval kan er sprake zijn van een externe sleutelbeperking die de tabel 'orders' koppelt aan de tabel 'klanten' via het veld 'klant_id'. De beperking kan worden gedefinieerd met een CASCADE-verwijderoptie, die ervoor zorgt dat wanneer een record in de tabel "klanten" wordt verwijderd, alle gerelateerde records in de tabel "orders" automatisch ook worden verwijderd, waardoor de referentiële integriteit van de database behouden blijft.

Samenvattend verwijst het concept van "Cascade" in relationele databases naar de automatische voortplanting van veranderingen in primaire sleutelwaarden naar gerelateerde records via beperkingen van externe sleutels. Deze acties helpen de referentiële integriteit en consistentie van de gegevens in de database te behouden, waardoor de betrouwbare werking van de algehele applicatie wordt gegarandeerd.