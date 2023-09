Let's Encrypt est une autorité de certification (CA) à but non lucratif qui délivre des certificats numériques gratuits pour améliorer la sécurité des sites Web grâce à la mise en œuvre des protocoles de cryptage Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS). Il permet aux développeurs de sites Web de sécuriser leurs sites en activant les connexions HTTPS, en protégeant les données des utilisateurs et en garantissant la confidentialité et l'intégrité des communications Web.

Créé en 2014 par l'Internet Security Research Group (ISRG), Let's Encrypt vise à automatiser l'ensemble du processus de gestion des certificats, de la validation et de l'émission du domaine au renouvellement et à la révocation. Il utilise le protocole ACME (Automated Certificate Management Environment) pour automatiser la communication entre l'autorité de certification et le serveur Web, rationalisant ainsi l'émission et le renouvellement des certificats, simplifiant le processus et réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires aux développeurs de sites Web pour obtenir et gérer SSL/TLS. certificats. Cette approche favorise un Internet plus sûr en encourageant l’adoption généralisée du cryptage du trafic Web.

En proposant des certificats numériques gratuits et en automatisant leur gestion, Let's Encrypt a déclenché un changement significatif dans la sécurité Web, avec un grand nombre de sites Web passant du HTTP au HTTPS. Selon les statistiques, en octobre 2021, Let's Encrypt a contribué à sécuriser plus de 260 millions de sites Web en émettant plus de 1,4 milliard de certificats SSL/TLS.

AppMaster, en tant que plateforme no-code leader pour le développement d'applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'importance de la sécurité Web et recommande d'utiliser le cryptage SSL/TLS. L'intégration des certificats Let's Encrypt dans les applications générées par AppMaster renforce la protection des données, garantissant une communication sécurisée entre les clients et les serveurs tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

L'intégration de Let's Encrypt dans la plateforme AppMaster se fait de manière transparente en suivant une série d'étapes simples : configuration de Certbot, configuration de l'environnement et du domaine, et automatisation de l'émission et du renouvellement des certificats. L'approche de génération et de déploiement d' AppMaster correspond bien à la philosophie d'automatisation de Let's Encrypt, car les deux partagent l'objectif ultime de réduire la dette technique, d'améliorer la sécurité et de fournir une expérience de développement d'applications optimisée et efficace.

Let's Encrypt s'avère être un atout avantageux pour les applications générées par AppMaster, offrant de multiples avantages comme suit :

Sécurité améliorée : le cryptage SSL/TLS sécurise la transmission des données entre les clients et les serveurs, en protégeant les informations des utilisateurs, les informations de connexion et les transactions sensibles. SEO amélioré : HTTPS est un signal de classement pour les moteurs de recherche comme Google. En intégrant les certificats Let's Encrypt, les sites Web générés par AppMaster sont mieux positionnés dans les résultats de recherche, contribuant ainsi à une plus grande visibilité de la marque et à un engagement des utilisateurs plus élevé. Confiance accrue : l'icône de cadenas affichée par les navigateurs pour les sites Web basés sur HTTPS établit la confiance des utilisateurs, encourageant davantage d'utilisateurs à interagir avec une plate-forme sécurisée et fiable. Sécurité rentable : les certificats SSL/TLS gratuits de Let's Encrypt offrent une alternative économique aux certificats payants, rendant la communication sécurisée disponible même pour les projets à petite échelle. Gestion automatisée : le protocole ACME simplifie les processus d'émission et de renouvellement des certificats, réduisant ainsi les frais de gestion et de maintenance des certificats SSL/TLS pour les développeurs et les administrateurs de sites Web.

Let's Encrypt joue un rôle crucial dans le monde en évolution rapide de la sécurité Internet. Sa mission de créer un Web sécurisé et crypté s'aligne sur la vision d' AppMaster de développer des applications rapides et rentables sans dette technique. L'intégration des certificats Let's Encrypt dans la suite de produits AppMaster améliore non seulement la sécurité et la fiabilité des applications générées, mais complète également l'approche innovante et dynamique de la plateforme en matière de développement d'applications.