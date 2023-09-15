Let's Encrypt 是一家非营利性证书颁发机构 (CA)，它颁发免费数字证书，通过实施安全套接字层 (SSL) 和传输层安全 (TLS) 加密协议来增强网站的安全性。它为网站开发人员提供了一种通过启用 HTTPS 连接、保护用户数据以及确保 Web 通信的隐私和完整性来保护其网站安全的方法。

Let's Encrypt 由互联网安全研究小组 (ISRG) 于 2014 年成立，旨在实现从域验证和颁发到续订和撤销的整个证书管理过程的自动化。它使用自动证书管理环境（ACME）协议来自动化CA和Web服务器之间的通信，简化证书颁发和更新，简化流程，并大大减少网站开发人员获取和管理SSL/TLS所需的时间和精力证书。这种方法通过鼓励广泛采用网络流量加密来促进更安全的互联网。

通过提供免费的数字证书并实现管理自动化，Let's Encrypt 引发了网络安全领域的重大变革，大量网站从 HTTP 过渡到 HTTPS。据统计，截至 2021 年 10 月，Let's Encrypt 已颁发超过 14 亿个 SSL/TLS 证书，帮助保护了超过 2.6 亿个网站。

AppMaster作为后端、Web 和移动应用程序开发的领先no-code平台，认识到 Web 安全的重要性，并建议采用 SSL/TLS 加密。将 Let's Encrypt 证书合并到AppMaster生成的应用程序中可以加强数据保护，确保客户端和服务器之间的安全通信，同时维护用户隐私。

通过遵循一系列简单的步骤，可以将 Let's Encrypt 无缝集成到AppMaster平台中：设置 Certbot、配置环境和域以及自动证书颁发和续订。 AppMaster的生成和部署方法与 Let's Encrypt 的自动化理念非常契合，因为两者的最终目标都是减少技术债务、增强安全性以及提供优化且高效的应用程序开发体验。

Let's Encrypt 被证明是 AppMaster 生成的应用程序的一项有利资产，具有以下多种优势：

增强的安全性： SSL/TLS 加密可保护客户端和服务器之间的数据传输，保护用户信息、登录凭据和敏感交易。 改进的 SEO： HTTPS 是 Google 等搜索引擎的排名信号。通过集成 Let's Encrypt 证书，AppMaster 生成的网站在搜索结果中的位置更好，有助于提高品牌知名度和用户参与度。 增加信任：基于 HTTPS 的网站浏览器显示的挂锁图标建立了用户信任，鼓励更多用户使用安全可靠的平台。 经济高效的安全性： Let's Encrypt 的免费 SSL/TLS 证书为付费证书提供了一种经济实惠的替代方案，甚至可以为小型项目提供安全通信。 自动化管理： ACME协议简化了证书颁发和续订流程，减少了网站开发人员和管理员管理和维护SSL/TLS证书的开销。

Let's Encrypt 在快速发展的互联网安全领域发挥着至关重要的作用。其创建安全、加密网络的使命与AppMaster开发快速、经济高效且零技术债务的应用程序的愿景相一致。将 Let's Encrypt 证书纳入AppMaster产品套件不仅提高了所生成应用程序的安全性和可信度，而且还补充了该平台的创新和动态应用程序开发方法。