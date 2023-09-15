Let's Encrypt — это некоммерческий центр сертификации (CA), который выдает бесплатные цифровые сертификаты для повышения безопасности веб-сайтов за счет внедрения протоколов шифрования Secure Sockets Layer (SSL) и Transport Layer Security (TLS). Он предоставляет разработчикам веб-сайтов возможность защитить свои сайты, включив HTTPS-соединения, защитив пользовательские данные и гарантируя конфиденциальность и целостность веб-коммуникаций.

Компания Let's Encrypt, основанная в 2014 году Группой исследований интернет-безопасности (ISRG), стремится автоматизировать весь процесс управления сертификатами, от проверки и выдачи домена до продления и отзыва. Он использует протокол автоматизированной среды управления сертификатами (ACME) для автоматизации связи между центром сертификации и веб-сервером, оптимизируя выдачу и обновление сертификатов, упрощая процесс и значительно сокращая время и усилия, необходимые разработчикам веб-сайтов для получения и управления SSL/TLS. сертификаты. Этот подход способствует более безопасному Интернету, поощряя широкое внедрение шифрования веб-трафика.

Предлагая бесплатные цифровые сертификаты и автоматизируя управление ими, Let's Encrypt вызвал значительные изменения в веб-безопасности: огромное количество веб-сайтов перешло с HTTP на HTTPS. По статистике, по состоянию на октябрь 2021 года Let's Encrypt помог защитить более 260 миллионов веб-сайтов, выдав более 1,4 миллиарда сертификатов SSL/TLS.

AppMaster, как ведущая платформа no-code для разработки серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность веб-безопасности и рекомендует использовать шифрование SSL/TLS. Включение сертификатов Let’s Encrypt в приложения, созданные AppMaster, усиливает защиту данных, обеспечивая безопасную связь между клиентами и серверами, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей.

Интеграция Let's Encrypt в платформу AppMaster осуществляется без проблем благодаря выполнению ряда простых шагов: настройка Certbot, настройка среды и домена, а также автоматизация выдачи и обновления сертификатов. Подход AppMaster к созданию и развертыванию хорошо сочетается с философией автоматизации Let's Encrypt, поскольку обе они имеют конечную цель — сократить технический долг, повысить безопасность и обеспечить оптимизированный и эффективный процесс разработки приложений.

Let's Encrypt оказывается полезным преимуществом для приложений, созданных с помощью AppMaster, предоставляя следующие преимущества:

Повышенная безопасность: шифрование SSL/TLS обеспечивает передачу данных между клиентами и серверами, защищая информацию пользователя, учетные данные для входа и конфиденциальные транзакции. Улучшенное SEO: HTTPS является сигналом ранжирования для поисковых систем, таких как Google. Благодаря интеграции сертификатов Let's Encrypt веб-сайты, созданные с помощью AppMaster, лучше позиционируются в результатах поиска, что способствует повышению узнаваемости бренда и вовлечению пользователей. Повышенное доверие: значок замка, отображаемый браузерами для веб-сайтов на основе HTTPS, укрепляет доверие пользователей, побуждая больше пользователей использовать безопасную и надежную платформу. Экономичная безопасность: бесплатные сертификаты SSL/TLS Let’s Encrypt предлагают экономичную альтернативу платным сертификатам, делая безопасную связь доступной даже для небольших проектов. Автоматизированное управление. Протокол ACME упрощает процессы выдачи и обновления сертификатов, сокращая накладные расходы на управление и обслуживание сертификатов SSL/TLS для разработчиков и администраторов веб-сайтов.

Let's Encrypt играет решающую роль в быстро развивающемся мире интернет-безопасности. Ее миссия по созданию безопасной, зашифрованной сети соответствует видению AppMaster по разработке быстрых и экономичных приложений с нулевым техническим долгом. Включение сертификатов Let's Encrypt в пакет продуктов AppMaster не только повышает безопасность и надежность создаваемых приложений, но также дополняет инновационный и динамичный подход платформы к разработке приложений.