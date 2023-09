Vamos criptografar

Let's Encrypt é uma Autoridade Certificadora (CA) sem fins lucrativos que emite certificados digitais gratuitos para aumentar a segurança de sites por meio da implementação de protocolos de criptografia Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS). Ele fornece uma maneira para os desenvolvedores de sites protegerem seus sites, permitindo conexões HTTPS, protegendo os dados do usuário e garantindo a privacidade e a integridade da comunicação na web.

Fundada em 2014 pelo Internet Security Research Group (ISRG), a Let's Encrypt tem como objetivo automatizar todo o processo de gerenciamento de certificados, desde a validação e emissão de domínio até a renovação e revogação. Ele usa o protocolo Automated Certificate Management Environment (ACME) para automatizar a comunicação entre a CA e o servidor web, agilizando a emissão e renovação de certificados, simplificando o processo e reduzindo consideravelmente o tempo e o esforço necessários para que os desenvolvedores de sites obtenham e gerenciem SSL/TLS. certificados. Esta abordagem promove uma Internet mais segura, incentivando a adoção generalizada de criptografia para o tráfego da web.

Ao oferecer certificados digitais gratuitos e automatizar seu gerenciamento, a Let's Encrypt provocou uma mudança significativa na segurança da web, com um grande número de sites fazendo a transição de HTTP para HTTPS. De acordo com as estatísticas, em outubro de 2021, Let's Encrypt ajudou a proteger mais de 260 milhões de sites emitindo mais de 1,4 bilhão de certificados SSL/TLS.

AppMaster, como plataforma no-code líder para desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, reconhece a importância da segurança da web e recomenda o emprego de criptografia SSL/TLS. A incorporação de certificados Let's Encrypt em aplicativos gerados pelo AppMaster fortalece a proteção dos dados, garantindo a comunicação segura entre clientes e servidores, ao mesmo tempo que mantém a privacidade do usuário.

A integração do Let's Encrypt à plataforma AppMaster é facilitada seguindo uma série de etapas simples: configurar o Certbot, configurar o ambiente e o domínio e automatizar a emissão e renovação de certificados. A abordagem de geração e implantação do AppMaster se adapta bem à filosofia de automação da Let's Encrypt, pois ambos compartilham o objetivo final de reduzir o débito técnico, aumentar a segurança e fornecer uma experiência de desenvolvimento de aplicativos otimizada e eficiente.

Let's Encrypt prova ser um ativo vantajoso para aplicativos gerados por AppMaster, proporcionando vários benefícios, como segue:

Segurança aprimorada: a criptografia SSL/TLS protege a transmissão de dados entre clientes e servidores, protegendo informações do usuário, credenciais de login e transações confidenciais. SEO aprimorado: HTTPS é um sinal de classificação para mecanismos de pesquisa como o Google. Ao integrar os certificados Let's Encrypt, os sites gerados pelo AppMaster ficam melhor posicionados nos resultados de pesquisa, contribuindo para uma maior visibilidade da marca e engajamento do usuário. Maior confiança: O ícone de cadeado exibido pelos navegadores de sites baseados em HTTPS estabelece a confiança do usuário, incentivando mais usuários a se envolverem com uma plataforma segura e confiável. Segurança econômica: os certificados SSL/TLS gratuitos da Let's Encrypt oferecem uma alternativa econômica aos certificados pagos, disponibilizando comunicação segura até mesmo para projetos de pequena escala. Gerenciamento automatizado: O protocolo ACME simplifica os processos de emissão e renovação de certificados, reduzindo a sobrecarga de gerenciamento e manutenção de certificados SSL/TLS para desenvolvedores e administradores de sites.

Let's Encrypt desempenha um papel crucial no mundo em rápida evolução da segurança na Internet. Sua missão de criar uma web segura e criptografada está alinhada com a visão da AppMaster de desenvolver aplicativos rápidos e econômicos, sem dívida técnica. A incorporação de certificados Let's Encrypt no conjunto de produtos AppMaster não apenas eleva a segurança e a confiabilidade dos aplicativos gerados, mas também complementa a abordagem inovadora e dinâmica da plataforma para o desenvolvimento de aplicativos.