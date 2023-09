Crittifichiamo

Let's Encrypt è un'autorità di certificazione (CA) senza fini di lucro che emette certificati digitali gratuiti per migliorare la sicurezza dei siti Web attraverso l'implementazione dei protocolli di crittografia Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS). Fornisce agli sviluppatori di siti Web un modo per proteggere i propri siti abilitando le connessioni HTTPS, salvaguardando i dati dell'utente e garantendo la privacy e l'integrità della comunicazione web.

Istituito nel 2014 dall'Internet Security Research Group (ISRG), Let's Encrypt mira ad automatizzare l'intero processo di gestione dei certificati, dalla convalida e emissione del dominio al rinnovo e revoca. Utilizza il protocollo ACME (Automated Certificate Management Environment) per automatizzare la comunicazione tra la CA e il server web, ottimizzando l'emissione e il rinnovo dei certificati, semplificando il processo e riducendo considerevolmente il tempo e lo sforzo necessari agli sviluppatori di siti web per ottenere e gestire SSL/TLS certificati. Questo approccio promuove un Internet più sicuro incoraggiando l’adozione diffusa della crittografia per il traffico web.

Offrendo certificati digitali gratuiti e automatizzandone la gestione, Let's Encrypt ha innescato un cambiamento significativo nella sicurezza web, con un vasto numero di siti web che passano da HTTP a HTTPS. Secondo le statistiche, a ottobre 2021, Let's Encrypt ha contribuito a proteggere più di 260 milioni di siti Web emettendo oltre 1,4 miliardi di certificati SSL/TLS.

AppMaster, in quanto piattaforma leader no-code per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, riconosce l'importanza della sicurezza web e consiglia di utilizzare la crittografia SSL/TLS. L'incorporazione dei certificati Let's Encrypt nelle applicazioni generate da AppMaster rafforza la protezione dei dati, garantendo una comunicazione sicura tra client e server pur mantenendo la privacy dell'utente.

L'integrazione di Let's Encrypt nella piattaforma AppMaster è resa semplice seguendo una serie di semplici passaggi: impostazione di Certbot, configurazione dell'ambiente e del dominio e automazione dell'emissione e del rinnovo del certificato. L'approccio di generazione e distribuzione di AppMaster si adatta bene alla filosofia di automazione di Let's Encrypt, poiché entrambi condividono l'obiettivo finale di ridurre il debito tecnico, migliorare la sicurezza e fornire un'esperienza di sviluppo di app ottimizzata ed efficiente.

Let's Encrypt si rivela una risorsa vantaggiosa per le applicazioni generate da AppMaster, offrendo molteplici vantaggi come segue:

Sicurezza avanzata: la crittografia SSL/TLS protegge la trasmissione dei dati tra client e server, salvaguardando le informazioni dell'utente, le credenziali di accesso e le transazioni sensibili. SEO migliorato: HTTPS è un segnale di ranking per i motori di ricerca come Google. Integrando i certificati Let's Encrypt, i siti web generati da AppMaster sono posizionati meglio nei risultati di ricerca, contribuendo a una maggiore visibilità del marchio e al coinvolgimento degli utenti. Maggiore fiducia: l’icona del lucchetto visualizzata dai browser per i siti Web basati su HTTPS stabilisce la fiducia degli utenti, incoraggiando un numero maggiore di utenti a interagire con una piattaforma sicura e affidabile. Sicurezza conveniente: i certificati SSL/TLS gratuiti di Let's Encrypt offrono un'alternativa economica ai certificati a pagamento, rendendo disponibile una comunicazione sicura anche per progetti su piccola scala. Gestione automatizzata: il protocollo ACME semplifica i processi di emissione e rinnovo dei certificati, riducendo il sovraccarico di gestione e mantenimento dei certificati SSL/TLS per sviluppatori e amministratori di siti Web.

Let's Encrypt svolge un ruolo cruciale nel mondo in rapida evoluzione della sicurezza Internet. La sua missione di creare un web sicuro e crittografato è in linea con la visione di AppMaster di sviluppare applicazioni veloci ed economicamente vantaggiose con zero debito tecnico. L'integrazione dei certificati Let's Encrypt nella suite di prodotti AppMaster non solo aumenta la sicurezza e l'affidabilità delle applicazioni generate, ma integra anche l'approccio innovativo e dinamico della piattaforma allo sviluppo delle applicazioni.