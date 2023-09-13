URL (Tekdüzen Kaynak Bulucu)

Web sitesi geliştirme bağlamında, Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL), web kaynaklarına referans görevi gören, kullanıcıların ve web uygulamalarının sitede mevcut olan farklı kaynak türlerini bulmaları ve bunlarla etkileşimde bulunmaları için basit ve erişilebilir bir yol sağlayan kritik bir husustur. Dünya çapında Ağ. URL aslında bir web sayfası, resim, video veya belge gibi bir web kaynağının internetteki benzersiz konumuna işaret eden bir adresi temsil eden standartlaştırılmış bir karakter dizisidir. Kullanıcılar, bir URL kullanarak, temel web sitesi yapısı, sunucu topolojisi veya dosya yolları hakkında önceden bilgi sahibi olmadan web üzerindeki belirli içeriğe sorunsuz bir şekilde gidebilirler.

URL'ler, uygulamaların çeşitli bileşenleri arasında verimli gezinmeyi ve etkileşimi mümkün kıldığından, AppMaster platformu kullanılarak geliştirilen web uygulamalarının işlevselliğinde ve genel deneyiminde çok önemli bir rol oynar. Aslında World Wide Web'in omurgası, farklı web kaynakları arasında birincil iletişim ve etkileşim aracı olarak hizmet ederek hipermetin ve hipermedya sistemlerinin temelini oluşturan URL'lere dayanır.

URL spesifikasyonu ilk olarak 1994 yılında World Wide Web'in mucidi Sir Tim Berners-Lee tarafından İnternet Mühendisliği Görev Gücü'nün (IETF) Yorum İsteği (RFC) 1738'in bir bileşeni olarak tanıtıldı. Bu orijinal URL spesifikasyonu o zamandan beri çok sayıda testten geçmiştir. revizyonlar ve güncellemeler; en sonuncusu 2005'te yayınlanan ve genellikle URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) spesifikasyonu olarak anılan RFC 3986'dır. URL ve URI terimleri bazen birbirlerinin yerine kullanılsa da, URI, URL'lerin yanı sıra URN'ler (Tekdüzen Kaynak Adları) gibi diğer tanımlayıcı türlerini de kapsayan daha genel bir terimdir. Günümüzde neredeyse tüm web kaynaklarının URL'leri kullandığını ve bu durumun onları en yaygın URI biçimi haline getirdiğini belirtmekte fayda var.

Bir URL temel olarak her biri bir web kaynağının adresini tanımlamada belirli bir işleve hizmet eden çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler genellikle belirli bir sıraya göre düzenlenir; iki nokta üst üste, eğik çizgi veya soru işareti gibi özel karakterlerle ayrılır. Bir URL'nin ana bileşenleri şunları içerir:

Şema : Bu bileşen, web kaynağına erişmek için kullanılan HTTP, HTTPS, FTP veya diğer özel protokoller gibi protokolü tanımlar. Alan adı : Bu bileşen, web kaynağını barındıran sunucunun insanlar tarafından okunabilen adresini belirtir; bu adres, genellikle noktalarla ayrılmış bir dizi alfanümerik dize olarak temsil edilir. Alan adları, Alan Adı Sistemi (DNS) aracılığıyla IP adreslerine eşlenir. Bağlantı noktası numarası (isteğe bağlı): Bu bileşen, web kaynağına erişim için sunucuda sayısal bir değerle temsil edilen belirli bir bağlantı noktasını tanımlar. Bağlantı noktası numarası URL'de açıkça belirtilmemişse, HTTP için bağlantı noktası 80 veya HTTPS için bağlantı noktası 443 gibi şema tarafından belirtilen protokole karşılık gelen varsayılan bir değer kullanılacaktır. Yol : Bu bileşen, sunucudaki web kaynağının hiyerarşik yapısını temsil eder ve sanal klasör veya dizin konumunun yanı sıra varsa belirli dosya adını da belirtir. Sorgu dizesi (isteğe bağlı): Bu bileşen bir soru işaretiyle başlar ve istenen web kaynağının işlenmesi veya filtrelenmesi için sunucuya gönderilecek veri parametrelerini temsil eden ve işaretiyle ayrılmış bir dizi anahtar/değer çiftinden oluşur. Parça tanımlayıcı (isteğe bağlı): Karma işaretiyle gösterilen bu bileşen, bir web sayfasındaki bağlantı noktası gibi web kaynağının doğrudan erişilecek veya görüntülenecek belirli bir bölümünü veya bölümünü belirtir.

AppMaster platformunda uygulamalar oluştururken URL'ler, endpoint yapılandırmaları, API çağrıları, dahili gezinme ve harici kaynak bağlantısı gibi geliştirmenin çeşitli aşamalarında kapsamlı bir şekilde kullanılır. Örneğin, bir arka uç uygulaması için REST API endpoints tanımlarken geliştiricinin, desteklenen HTTP yöntemlerinin (GET, POST, PUT, DELETE vb.) her biri için farklı URL'ler belirtmesi gerekir; bunlar daha sonra karşılık gelen sunucu eylemleri veya iş süreçleriyle eşleşir. müşteri isteklerinin alınması üzerine yürütülür.

Ayrıca, web uygulamaları bağlamında URL'ler, uygulama içindeki farklı bileşenleri birbirine bağlamada, kusursuz gezinmeyi ve kullanıcı deneyimini kolaylaştırmada hayati bir rol oynar. AppMaster görsel geliştirme ortamı, geliştiricilerin, bağlama duyarlı URL'ler oluşturmak için dinamik veri bağlamaları ve koşullu ifadeleri birleştirerek görünümler, formlar ve etkileşimli widget'lar gibi çeşitli uygulama bileşenleri için URL yapılandırmalarını kolayca oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Özetle, URL'ler web sitesi geliştirmenin vazgeçilmez bir unsurudur ve AppMaster no-code platformu kullanılarak oluşturulan web uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Web kaynakları için benzersiz ve standartlaştırılmış bir adres sistemi olan URL'ler, farklı bileşenler ve hizmetler arasında etkili gezinmeyi, iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırarak web uygulamalarının genel işlevselliğine ve kullanıcı deneyimine önemli ölçüde katkıda bulunur.