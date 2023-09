Zaszyfrujmy

Let's Encrypt to urząd certyfikacji non-profit (CA), który wydaje bezpłatne certyfikaty cyfrowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa stron internetowych poprzez wdrożenie protokołów szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS). Umożliwia twórcom witryn internetowych zabezpieczenie ich witryn poprzez umożliwienie połączeń HTTPS, ochronę danych użytkowników oraz zapewnienie prywatności i integralności komunikacji internetowej.

Założona w 2014 roku przez Internet Security Research Group (ISRG), Let's Encrypt ma na celu automatyzację całego procesu zarządzania certyfikatami, od walidacji i wydania domeny po odnowienie i unieważnienie. Wykorzystuje protokół Automatycznego Środowiska Zarządzania Certyfikatami (ACME) do automatyzacji komunikacji pomiędzy urzędem certyfikacji a serwerem WWW, usprawniając wydawanie i odnawianie certyfikatów, upraszczając proces i znacznie redukując czas i wysiłek wymagany przez twórców witryn internetowych do uzyskiwania SSL/TLS i zarządzania nim certyfikaty. Takie podejście promuje bezpieczniejszy Internet, zachęcając do powszechnego stosowania szyfrowania ruchu internetowego.

Oferując bezpłatne certyfikaty cyfrowe i automatyzując zarządzanie nimi, Let's Encrypt zapoczątkował znaczącą zmianę w bezpieczeństwie sieci, wraz z ogromną liczbą stron internetowych przechodzących z protokołu HTTP na HTTPS. Według statystyk, według stanu na październik 2021 r. Let's Encrypt pomógł zabezpieczyć ponad 260 milionów stron internetowych, wydając ponad 1,4 miliarda certyfikatów SSL/TLS.

AppMaster, jako wiodąca platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, zdaje sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa sieci i zaleca stosowanie szyfrowania SSL/TLS. Włączenie certyfikatów Let's Encrypt do aplikacji generowanych przez AppMaster wzmacnia ochronę danych, zapewniając bezpieczną komunikację pomiędzy klientami i serwerami przy jednoczesnym zachowaniu prywatności użytkowników.

Integracja Let's Encrypt z platformą AppMaster przebiega bezproblemowo poprzez wykonanie szeregu prostych kroków: skonfigurowanie Certbota, skonfigurowanie środowiska i domeny oraz automatyzację wydawania i odnawiania certyfikatów. Podejście AppMaster polegające na generowaniu i wdrażaniu dobrze pasuje do filozofii automatyzacji Let's Encrypt, ponieważ oba rozwiązania mają wspólny cel, jakim jest zmniejszenie długu technicznego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie zoptymalizowanego i wydajnego tworzenia aplikacji.

Let's Encrypt okazuje się korzystnym narzędziem dla aplikacji generowanych przez AppMaster, zapewniając wiele następujących korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo: szyfrowanie SSL/TLS zabezpiecza transmisję danych pomiędzy klientami i serwerami, chroniąc informacje o użytkownikach, dane logowania i poufne transakcje. Ulepszone SEO: HTTPS to sygnał rankingowy dla wyszukiwarek takich jak Google. Dzięki integracji certyfikatów Let's Encrypt witryny generowane przez AppMaster są lepiej pozycjonowane w wynikach wyszukiwania, przyczyniając się do lepszej widoczności marki i zaangażowania użytkowników. Większe zaufanie: ikona kłódki wyświetlana przez przeglądarki w przypadku witryn internetowych opartych na protokole HTTPS buduje zaufanie użytkowników, zachęcając większą liczbę użytkowników do korzystania z bezpiecznej i niezawodnej platformy. Ekonomiczne bezpieczeństwo: bezpłatne certyfikaty SSL/TLS firmy Let's Encrypt stanowią przystępną cenowo alternatywę dla płatnych certyfikatów, umożliwiając bezpieczną komunikację nawet w przypadku małych projektów. Zautomatyzowane zarządzanie: Protokół ACME upraszcza procesy wydawania i odnawiania certyfikatów, zmniejszając obciążenie związane z zarządzaniem i utrzymaniem certyfikatów SSL/TLS dla twórców i administratorów witryn internetowych.

Let's Encrypt odgrywa kluczową rolę w szybko rozwijającym się świecie bezpieczeństwa Internetu. Jej misja polegająca na tworzeniu bezpiecznej, zaszyfrowanej sieci jest zgodna z wizją AppMaster polegającą na tworzeniu szybkich i opłacalnych aplikacji przy zerowym długu technicznym. Włączenie certyfikatów Let's Encrypt do pakietu produktów AppMaster nie tylko podnosi bezpieczeństwo i wiarygodność generowanych aplikacji, ale także uzupełnia innowacyjne i dynamiczne podejście platformy do tworzenia aplikacji.