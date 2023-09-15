Web sitesi geliştirme bağlamında, "kırıntılar", hiper bağlantılı gezinme öğelerinin bir izini görüntüleyerek kullanıcılara ek bir bağlam katmanı ve yardım sağlayan bir kullanıcı arayüzü (UI) gezinme modelini ifade eder. Breadcrumb'lar bir web sitesinin hiyerarşik yapısını temsil eder ve kullanıcılara önceki sayfalara geri dönmenin kolay bir yolunu sunar. Bu kullanıcı arayüzü gezinme modeli, bir uygulamada sorunsuz ve etkili gezinmeyi kolaylaştırarak ve sonuçta kullanıcı memnuniyetini artırarak kullanıcı deneyiminin (UX) geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Ekmek kırıntıları adını, çocukların eve dönüş yolunu bulmak için ekmek kırıntılarının izlerini bıraktığı popüler masal "Hansel ve Gretel"den alıyor. Bir web sitesi geliştirme bağlamında, bu model, kullanıcıların ana sayfaya veya başka herhangi bir üst düzey sayfaya doğru adımlarını görsel olarak izlemelerine olanak tanıyarak verimli ve kullanıcı dostu bir tarama deneyimi sunar. Web sitelerinde kırıntıların bulunması kavramı ilk olarak 1995 yılında Jakob Nielsen tarafından bilgi mimarileri ve gezinme modelleri üzerine yaptığı araştırmanın bir parçası olarak tanıtıldı.

Modern web siteleri, özellikle de derinlemesine hiyerarşik yapılara ve karmaşık gezinme sistemlerine sahip olanlar, kırıntıların uygulanmasından önemli ölçüde yararlanmaktadır. Araştırmaya göre ankete katılan kullanıcıların %74'ü, web gezintisinde kırıntıların kendilerine yardımcı olacağını belirtirken, IBM tarafından yapılan bir araştırmada, bir web sitesinde kırıntı kullanımının gezinme hatalarında %12'lik bir azalmaya yol açtığı ortaya çıktı.

Web sitesi geliştirme bağlamında kullanılan ve farklı amaçlara yönelik üç ana kırıntı türü vardır:

Konum tabanlı: Bu kırıntılar bir web sitesinin hiyerarşik yapısını yansıtır ve mevcut sayfanın içindeki konumunu gösterir. Bu tür, özellikle derin bir mimariye sahip web siteleri veya ürün kategorileri ve alt kategoriler hiyerarşisine sahip e-ticaret platformları için faydalıdır. Örnek bir yol şöyle olabilir: Ana Sayfa > Elektronik > Cep Telefonları > Akıllı Telefonlar > Apple. Özellik tabanlı: Özellik tabanlı içerik haritaları, kullanıcının seçtiği filtrelere veya fiyat aralığı, renk, boyut vb. özelliklere dayalı olarak daraltılmış gezinme sağlar. E-ticaret platformlarında yaygın olarak kullanılan kullanıcılar, belirli kriterlere göre sitede gezinebilir, benzer özelliklere sahip öğelere göz atmak. Örnek bir yol şöyle olabilir: Ana Sayfa > Cep Telefonları > Apple > Fiyat: 500 - 800 ABD Doları > Renk: Mavi. Geçmişe dayalı: Bu kırıntılar kullanıcının tarama geçmişini gösterir ve ziyaret edilen sayfaları kronolojik sıraya göre sıralar. Tarayıcının geri düğmesine benzer şekilde çalışırlar ve her kullanıcıya kişiselleştirilmiş ve benzersiz bir gezinme deneyimi sunarlar. Örnek bir yol şöyle olabilir: Ana Sayfa > Ürünler > Cep Telefonları > Apple > iPhone 12 > Ödeme.

Bir web uygulamasında içerik kırıntılarının uygulanması söz konusu olduğunda, geliştiriciler HTML, CSS ve JavaScript gibi çeşitli web teknolojilerini kullanarak bunları uygulamalarına entegre edebilirler. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, kullanıcıların içerik kırıntılarını projelerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanır. Görsel kullanıcı arayüzü oluşturucusu ile teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, uygulamalarında gezinmeyi düzenlemek için içerik haritalarını kolayca tasarlayabilir ve yapılandırabilir.

İçerik kırıntılarını AppMaster ile geliştirdiğiniz web uygulamalarınıza entegre etmek yalnızca daha verimli ve kullanıcı dostu bir tarama deneyimi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelişmiş arama motoru optimizasyonuna (SEO) da katkıda bulunur. Breadcrumb'lar, arama motorlarına bir web sitesi hakkında daha fazla bilgi sağlar, yapısını ve hiyerarşisini yakalar ve sonuçta daha iyi indeksleme ve sıralama sağlar.

Özetlemek gerekirse, içerik kırıntıları çağdaş web sitesi geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve çeşitli kullanıcılar için iyi yapılandırılmış, kolayca gezinilebilen uygulamalar oluşturmaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Geliştiriciler ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, AppMaster gibi kapsamlı bir araç paketinden yararlanarak, içerik kırıntılarını projelerine zahmetsizce entegre edebilir ve kullanıcı memnuniyetini ve üretkenliğini artıran yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve verimli web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturabilir.