Dans le contexte du développement de sites Web, le « fil d'Ariane » fait référence à un modèle de navigation dans une interface utilisateur (UI) qui fournit une couche supplémentaire de contexte et d'assistance aux utilisateurs en affichant une trace d'éléments de navigation liés par des hyperliens. Le fil d'Ariane représente une structure hiérarchique d'un site Web et offre aux utilisateurs un moyen simple de revenir aux pages précédentes. Ce modèle de navigation dans l'interface utilisateur contribue de manière significative à améliorer l'expérience utilisateur (UX) en facilitant une navigation fluide et efficace dans une application et, en fin de compte, en favorisant la satisfaction des utilisateurs.

Breadcrumbs tire son nom du conte de fées populaire "Hansel et Gretel", dans lequel les enfants tracent des sentiers de fil d'Ariane pour retrouver leur chemin de retour. Dans un contexte de développement de site Web, ce modèle permet aux utilisateurs de retracer visuellement leurs pas jusqu'à la page d'accueil ou toute autre page de niveau supérieur, offrant ainsi une expérience de navigation efficace et conviviale. Le concept de fil d'Ariane sur les sites Web a été introduit pour la première fois en 1995 par Jakob Nielsen dans le cadre de ses recherches sur les architectures d'information et les modèles de navigation.

Les sites Web modernes, en particulier ceux présentant des structures hiérarchiques approfondies et des systèmes de navigation complexes, bénéficient considérablement de la mise en œuvre du fil d'Ariane. Selon une étude, 74 % des utilisateurs interrogés ont déclaré que le fil d'Ariane leur serait utile pour la navigation sur le Web, tandis qu'une étude d'IBM a révélé que l'utilisation du fil d'Ariane dans un site Web entraînait une diminution de 12 % des erreurs de navigation.

Il existe trois principaux types de fils d'Ariane utilisés dans le contexte du développement de sites Web, qui répondent à des objectifs différents :

Basé sur la localisation : ces fils d'Ariane reflètent la structure hiérarchique d'un site Web et montrent la position de la page actuelle à l'intérieur de celui-ci. Ce type est particulièrement utile pour les sites Web dotés d’une architecture approfondie ou les plateformes de commerce électronique avec une hiérarchie de catégories et sous-catégories de produits. Un exemple de chemin pourrait être : Accueil > Électronique > Téléphones mobiles > Smartphones > Apple. Basé sur les attributs : le fil d'Ariane basé sur les attributs fournit une navigation affinée en fonction de filtres ou d'attributs sélectionnés par l'utilisateur, tels que la fourchette de prix, la couleur, la taille, etc. Couramment utilisés sur les plateformes de commerce électronique, les utilisateurs peuvent naviguer sur le site en fonction de critères spécifiques, parcourir les éléments avec des attributs similaires. Un exemple de chemin pourrait être : Accueil > Téléphones mobiles > Apple > Prix : 500 $ - 800 $ > Couleur : Bleu. Basé sur l'historique : ces fils d'Ariane affichent l'historique de navigation de l'utilisateur et classent les pages visitées par ordre chronologique. Ils fonctionnent de la même manière que le bouton retour d’un navigateur et offrent une expérience de navigation personnalisée et unique à chaque utilisateur. Un exemple de chemin pourrait être : Accueil > Produits > Téléphones mobiles > Apple > iPhone 12 > Paiement.

Lorsqu'il s'agit d'implémenter des fils d'Ariane dans une application Web, les développeurs peuvent les intégrer dans leurs applications à l'aide de diverses technologies Web, telles que HTML, CSS et JavaScript. AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, permet aux utilisateurs d'incorporer de manière transparente le fil d'Ariane dans leurs projets. Grâce à son générateur d'interface utilisateur visuelle, les utilisateurs non techniques peuvent facilement concevoir et configurer des fils d'Ariane pour organiser la navigation au sein de leurs applications.

L'intégration du fil d'Ariane dans vos applications Web développées avec AppMaster ne se traduit pas seulement par une expérience de navigation plus efficace et plus conviviale ; il contribue également à améliorer l’optimisation des moteurs de recherche (SEO). Le fil d'Ariane fournit aux moteurs de recherche plus d'informations sur un site Web, capturant sa structure et sa hiérarchie, permettant ainsi une meilleure indexation et un meilleur classement.

En résumé, le fil d'Ariane fait partie intégrante du développement de sites Web contemporains et contribue de manière significative à la création d'applications bien structurées et facilement navigables pour un large éventail d'utilisateurs. En tirant parti d'une suite complète d'outils tels AppMaster, les développeurs et les utilisateurs non techniques peuvent facilement intégrer le fil d'Ariane dans leurs projets et créer des applications Web, mobiles et backend hautement évolutives et efficaces qui améliorent la satisfaction et la productivité des utilisateurs.