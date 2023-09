Im Kontext der Website-Entwicklung beziehen sich „Breadcrumbs“ auf ein Navigationsmuster der Benutzeroberfläche (UI), das Benutzern eine zusätzliche Kontextebene und Unterstützung bietet, indem es eine Spur mit Hyperlink-Navigationselementen anzeigt. Breadcrumbs stellen eine hierarchische Struktur einer Website dar und bieten Benutzern eine einfache Möglichkeit, zu vorherigen Seiten zurückzukehren. Dieses UI-Navigationsmuster trägt erheblich zur Verbesserung der Benutzererfahrung (UX) bei, indem es eine reibungslose und effiziente Navigation durch eine Anwendung ermöglicht und letztendlich die Benutzerzufriedenheit fördert.

Der Name Semmelbrösel geht auf das beliebte Märchen „Hänsel und Gretel“ zurück, in dem die Kinder Semmelbröselspuren fallen lassen, um den Weg zurück nach Hause zu finden. Im Kontext der Website-Entwicklung ermöglicht dieses Muster Benutzern, ihre Schritte visuell zur Startseite oder einer anderen Seite auf höherer Ebene zurückzuverfolgen, was ein effizientes und benutzerfreundliches Surferlebnis bietet. Das Konzept der Breadcrumbs auf Websites wurde erstmals 1995 von Jakob Nielsen im Rahmen seiner Forschung zu Informationsarchitekturen und Navigationsmustern eingeführt.

Moderne Websites, insbesondere solche mit tiefgreifenden hierarchischen Strukturen und komplexen Navigationssystemen, profitieren erheblich von der Implementierung von Breadcrumbs. Untersuchungen zufolge gaben 74 % der befragten Benutzer an, dass Breadcrumbs für sie bei der Webnavigation hilfreich wären, während eine Studie von IBM ergab, dass die Verwendung von Breadcrumbs auf einer Website zu einem Rückgang der Navigationsfehler um 12 % führte.

Es gibt drei Haupttypen von Breadcrumbs, die im Zusammenhang mit der Website-Entwicklung verwendet werden und unterschiedliche Zwecke verfolgen:

Standortbasiert: Diese Breadcrumbs spiegeln die hierarchische Struktur einer Website wider und zeigen die Position der aktuellen Seite darin an. Dieser Typ ist besonders hilfreich für Websites mit einer tiefen Architektur oder E-Commerce-Plattformen mit einer Hierarchie von Produktkategorien und Unterkategorien. Ein Beispielpfad könnte sein: Startseite > Elektronik > Mobiltelefone > Smartphones > Apple. Attributbasiert: Attributbasierte Breadcrumbs bieten eine eingegrenzte Navigation basierend auf vom Benutzer ausgewählten Filtern oder Attributen wie Preisspanne, Farbe, Größe usw. Wird häufig auf E-Commerce-Plattformen verwendet und Benutzer können auf der Website basierend auf bestimmten Kriterien navigieren. Durchsuchen von Artikeln mit ähnlichen Attributen. Ein Beispielpfad könnte sein: Startseite > Mobiltelefone > Apple > Preis: 500 - 800 $ > Farbe: Blau. Verlaufsbasiert: Diese Breadcrumbs zeigen den Browserverlauf des Benutzers und ordnen die besuchten Seiten in chronologischer Reihenfolge. Sie funktionieren ähnlich wie die Zurück-Schaltfläche eines Browsers und bieten jedem Benutzer ein personalisiertes und einzigartiges Navigationserlebnis. Ein Beispielpfad könnte sein: Startseite > Produkte > Mobiltelefone > Apple > iPhone 12 > Zur Kasse.

Wenn es um die Implementierung von Breadcrumbs in einer Webanwendung geht, können Entwickler diese mithilfe verschiedener Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript in ihre Anwendungen integrieren. AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, ermöglicht es Benutzern, Breadcrumbs nahtlos in ihre Projekte zu integrieren. Mit dem visuellen UI-Builder können technisch nicht versierte Benutzer ganz einfach Breadcrumbs entwerfen und konfigurieren, um die Navigation in ihren Anwendungen zu organisieren.

Die Integration von Breadcrumbs in Ihre mit AppMaster entwickelten Webanwendungen führt nicht nur zu einem effizienteren und benutzerfreundlicheren Surferlebnis; Es trägt auch zu einer verbesserten Suchmaschinenoptimierung (SEO) bei. Breadcrumbs versorgen Suchmaschinen mit mehr Informationen über eine Website, erfassen deren Struktur und Hierarchie und ermöglichen letztendlich eine bessere Indexierung und ein besseres Ranking.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Breadcrumbs ein wesentlicher Bestandteil der modernen Website-Entwicklung sind und wesentlich dazu beitragen, gut strukturierte, leicht navigierbare Anwendungen für ein breites Spektrum von Benutzern zu erstellen. Durch die Nutzung einer umfangreichen Suite von Tools wie AppMaster können Entwickler und technisch nicht versierte Benutzer mühelos Breadcrumbs in ihre Projekte integrieren und hoch skalierbare und effiziente Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erstellen, die die Benutzerzufriedenheit und Produktivität steigern.