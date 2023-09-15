في سياق تطوير موقع الويب، تشير "مسارات التنقل" إلى نمط تنقل واجهة المستخدم (UI) الذي يوفر طبقة إضافية من السياق والمساعدة للمستخدمين من خلال عرض سلسلة من عناصر التنقل المرتبطة تشعبيًا. تمثل مسارات التنقل بنية هرمية لموقع الويب وتوفر للمستخدمين طريقة سهلة للانتقال مرة أخرى إلى الصفحات السابقة. يساهم نمط التنقل في واجهة المستخدم بشكل كبير في تعزيز تجربة المستخدم (UX) من خلال تسهيل التنقل السلس والفعال عبر التطبيق، وفي النهاية تعزيز رضا المستخدم.

تستمد Breadcrumbs اسمها من القصة الخيالية الشهيرة "Hansel and Gretel"، حيث يترك الأطفال مسارات فتات الخبز ليجدوا طريق عودتهم إلى المنزل. في سياق تطوير مواقع الويب، يمكّن هذا النمط المستخدمين من تتبع خطواتهم بشكل مرئي إلى الصفحة الرئيسية أو أي صفحة أخرى ذات مستوى أعلى، مما يوفر تجربة تصفح فعالة وسهلة الاستخدام. تم تقديم مفهوم وجود مسارات التنقل على مواقع الويب لأول مرة في عام 1995 بواسطة جاكوب نيلسن كجزء من بحثه حول بنيات المعلومات وأنماط التنقل.

تستفيد مواقع الويب الحديثة، وخاصة تلك التي تتميز بهياكل هرمية متعمقة وأنظمة تنقل معقدة، بشكل كبير من تنفيذ مسارات التنقل. وفقًا للبحث، ذكر 74% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع أن مسارات التنقل ستكون مفيدة لهم في التنقل عبر الويب، بينما وجدت دراسة أجرتها شركة IBM أن استخدام مسارات التنقل في موقع الويب أدى إلى انخفاض بنسبة 12% في أخطاء التنقل.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مسارات التنقل المستخدمة في سياق تطوير موقع الويب، والتي تتناول أغراضًا مختلفة:

يعتمد على الموقع: تعكس مسارات التنقل هذه البنية الهرمية لموقع الويب وتظهر موضع الصفحة الحالية بداخله. يعد هذا النوع مفيدًا بشكل خاص لمواقع الويب ذات البنية العميقة أو منصات التجارة الإلكترونية التي تحتوي على تسلسل هرمي لفئات المنتجات والفئات الفرعية. يمكن أن يكون مثال المسار: الصفحة الرئيسية > الإلكترونيات > الهواتف المحمولة > الهواتف الذكية > Apple. يعتمد على السمات: توفر مسارات التنقل المستندة إلى السمات تنقلًا مضيقًا استنادًا إلى عوامل التصفية التي يحددها المستخدم أو السمات مثل نطاق السعر واللون والحجم وما إلى ذلك. يشيع استخدامها في منصات التجارة الإلكترونية، ويمكن للمستخدمين التنقل في الموقع بناءً على معايير محددة، تصفح العناصر ذات السمات المماثلة. يمكن أن يكون مثال المسار: الصفحة الرئيسية > الهواتف المحمولة > Apple > السعر: 500 دولار - 800 دولار > اللون: أزرق. المستند إلى التاريخ: تعرض مسارات التنقل هذه سجل تصفح المستخدم وترتب الصفحات التي تمت زيارتها بترتيب زمني. وهي تعمل بشكل مشابه لزر الرجوع في المتصفح، وتوفر تجربة تنقل مخصصة وفريدة من نوعها لكل مستخدم. يمكن أن يكون مثال المسار: الصفحة الرئيسية > المنتجات > الهواتف المحمولة > Apple > iPhone 12 > Checkout.

عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مسارات التنقل داخل تطبيق ويب، يمكن للمطورين دمجها في تطبيقاتهم باستخدام تقنيات الويب المختلفة، مثل HTML وCSS وJavaScript. AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بدمج مسارات التنقل في مشاريعهم بسلاسة. بفضل أداة إنشاء واجهة المستخدم المرئية، يمكن للمستخدمين غير التقنيين تصميم وتكوين مسارات التنقل بسهولة لتنظيم التنقل داخل تطبيقاتهم.

إن دمج مسارات التنقل في تطبيقات الويب التي تم تطويرها باستخدام AppMaster لا يؤدي فقط إلى تجربة تصفح أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام؛ كما أنه يساهم في تحسين محرك البحث (SEO). تزود مسارات التنقل محركات البحث بمزيد من المعلومات حول موقع الويب، وتلتقط هيكله وتسلسله الهرمي، مما يتيح في النهاية فهرسة وتصنيفًا أفضل.

باختصار، تعد مسارات التنقل جزءًا لا يتجزأ من تطوير مواقع الويب المعاصرة وتساهم بشكل كبير في إنشاء تطبيقات جيدة التنظيم وسهلة التنقل لمجموعة متنوعة من المستخدمين. من خلال الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات مثل AppMaster ، يمكن للمطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء دمج مسارات التنقل في مشاريعهم بسهولة وإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الكفاءة وقابلة للتطوير والتي تعزز رضا المستخدم وإنتاجيته.