Nel contesto dello sviluppo di siti Web, i "breadcrumb" si riferiscono a un modello di navigazione dell'interfaccia utente (UI) che fornisce un ulteriore livello di contesto e assistenza per gli utenti visualizzando una traccia di elementi di navigazione con collegamenti ipertestuali. I breadcrumb rappresentano una struttura gerarchica di un sito Web e offrono agli utenti un modo semplice per tornare alle pagine precedenti. Questo modello di navigazione dell'interfaccia utente contribuisce in modo significativo a migliorare l'esperienza dell'utente (UX) facilitando una navigazione fluida ed efficiente attraverso un'applicazione e, in definitiva, promuovendo la soddisfazione dell'utente.

Il pangrattato prende il nome dalla famosa fiaba "Hansel e Gretel", in cui i bambini lasciano tracce di pangrattato per ritrovare la strada di casa. Nel contesto dello sviluppo di un sito web, questo pattern consente agli utenti di tracciare visivamente i propri passi fino alla home page o a qualsiasi altra pagina di livello superiore, offrendo un'esperienza di navigazione efficiente e user-friendly. Il concetto di avere breadcrumb sui siti web è stato introdotto per la prima volta nel 1995 da Jakob Nielsen come parte della sua ricerca sulle architetture dell'informazione e sui modelli di navigazione.

I siti web moderni, soprattutto quelli caratterizzati da strutture gerarchiche approfondite e sistemi di navigazione complessi, traggono notevoli vantaggi dall'implementazione dei breadcrumb. Secondo una ricerca, il 74% degli utenti intervistati ha affermato che i breadcrumb sarebbero utili nella navigazione web, mentre uno studio condotto da IBM ha rilevato che l'uso dei breadcrumb in un sito web ha portato a una diminuzione del 12% degli errori di navigazione.

Esistono tre tipi principali di breadcrumb utilizzati nel contesto dello sviluppo di siti Web, che rispondono a scopi diversi:

Basato sulla posizione: questi breadcrumb riflettono la struttura gerarchica di un sito web e mostrano la posizione della pagina corrente al suo interno. Questa tipologia è particolarmente utile per i siti web con un'architettura profonda o piattaforme di e-commerce con una gerarchia di categorie e sottocategorie di prodotto. Un percorso di esempio potrebbe essere: Home > Elettronica > Telefoni cellulari > Smartphone > Apple. Basato sugli attributi: i breadcrumb basati sugli attributi forniscono una navigazione ristretta basata su filtri o attributi selezionati dall'utente come fascia di prezzo, colore, dimensione, ecc. Comunemente utilizzati nelle piattaforme di e-commerce, gli utenti possono navigare nel sito in base a criteri specifici, sfogliare elementi con attributi simili. Un percorso di esempio potrebbe essere: Home > Cellulari > Apple > Prezzo: $500 - $800 > Colore: Blu. Basato sulla cronologia: questi breadcrumb mostrano la cronologia di navigazione dell'utente e ordinano le pagine visitate in ordine cronologico. Funzionano in modo simile al pulsante Indietro di un browser e offrono un'esperienza di navigazione personalizzata e unica per ciascun utente. Un percorso di esempio potrebbe essere: Home > Prodotti > Telefoni cellulari > Apple > iPhone 12 > Checkout.

Quando si tratta di implementare i breadcrumb all'interno di un'applicazione web, gli sviluppatori possono integrarli nelle proprie applicazioni utilizzando varie tecnologie web, come HTML, CSS e JavaScript.

Per riassumere, i breadcrumb sono parte integrante dello sviluppo contemporaneo di siti Web e contribuiscono in modo significativo alla creazione di applicazioni ben strutturate e facilmente navigabili per una vasta gamma di utenti.