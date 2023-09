W kontekście tworzenia stron internetowych „bułka tarta” odnosi się do wzorca nawigacji interfejsu użytkownika (UI), który zapewnia użytkownikom dodatkową warstwę kontekstu i pomocy poprzez wyświetlanie ścieżki elementów nawigacyjnych połączonych hiperłączami. Bułka tarta reprezentuje hierarchiczną strukturę witryny i oferuje użytkownikom łatwy sposób na powrót do poprzednich stron. Ten wzorzec nawigacji interfejsu użytkownika znacząco przyczynia się do poprawy doświadczenia użytkownika (UX), ułatwiając płynną i wydajną nawigację po aplikacji, a ostatecznie promując satysfakcję użytkownika.

Nazwa Breadcrumbs wzięła się od popularnej bajki „Jaś i Małgosia”, w której dzieci przemierzają ścieżki, aby znaleźć drogę powrotną do domu. W kontekście tworzenia witryn internetowych ten wzorzec umożliwia użytkownikom wizualne śledzenie kroków prowadzących do strony głównej lub dowolnej innej strony wyższego poziomu, zapewniając wydajne i przyjazne dla użytkownika przeglądanie. Pojęcie bułki tartej na stronach internetowych zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1995 roku przez Jakoba Nielsena w ramach jego badań nad architekturami informacji i wzorcami nawigacji.

Nowoczesne strony internetowe, szczególnie te charakteryzujące się dogłębną strukturą hierarchiczną i złożonymi systemami nawigacji, znacząco zyskują na wdrożeniu bułki tartej. Według badań 74% ankietowanych użytkowników stwierdziło, że bułka tarta byłaby dla nich pomocna w nawigacji internetowej, natomiast badanie przeprowadzone przez IBM wykazało, że użycie bułki tartej w witrynie internetowej doprowadziło do 12% zmniejszenia liczby błędów nawigacji.

Istnieją trzy główne typy bułek tartych używanych w kontekście tworzenia stron internetowych, które mają różne cele:

Oparte na lokalizacji: te nawigacje odzwierciedlają hierarchiczną strukturę witryny internetowej i pokazują pozycję bieżącej strony w niej. Ten typ jest szczególnie przydatny w przypadku serwisów o głębokiej architekturze lub platform e-commerce z hierarchią kategorii i podkategorii produktów. Przykładowa ścieżka może wyglądać następująco: Strona główna > Elektronika > Telefony komórkowe > Smartfony > Apple. Oparte na atrybutach: Nawigacja oparta na atrybutach zapewnia zawężoną nawigację w oparciu o wybrane przez użytkownika filtry lub atrybuty, takie jak zakres cen, kolor, rozmiar itp. Powszechnie stosowane na platformach e-commerce, użytkownicy mogą poruszać się po witrynie w oparciu o określone kryteria, przeglądanie elementów o podobnych atrybutach. Przykładowa ścieżka może wyglądać następująco: Strona główna > Telefony komórkowe > Apple > Cena: 500–800 USD > Kolor: niebieski. Oparte na historii: te nawigacje pokazują historię przeglądania użytkownika i porządkują odwiedzane strony w porządku chronologicznym. Działają podobnie do przycisku Wstecz przeglądarki i oferują każdemu użytkownikowi spersonalizowaną i niepowtarzalną nawigację. Przykładowa ścieżka może wyglądać następująco: Strona główna > Produkty > Telefony komórkowe > Apple > iPhone 12 > Zamówienie.

Jeśli chodzi o wdrażanie bułek tartych w aplikacji internetowej, programiści mogą zintegrować je ze swoimi aplikacjami przy użyciu różnych technologii internetowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript. AppMaster, potężna platforma no-code, do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, pozwala użytkownikom bezproblemowo włączać elementy nawigacyjne do swoich projektów. Dzięki kreatorowi wizualnego interfejsu użytkownika użytkownicy nietechniczni mogą z łatwością projektować i konfigurować elementy nawigacyjne w celu organizowania nawigacji w swoich aplikacjach.

Integracja bułek tartych z aplikacjami internetowymi opracowanymi przy użyciu AppMaster nie tylko zapewnia bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika przeglądanie; przyczynia się również do lepszej optymalizacji wyszukiwarek (SEO). Bułka tarta dostarcza wyszukiwarkom więcej informacji o witrynie internetowej, rejestrując jej strukturę i hierarchię, co ostatecznie umożliwia lepsze indeksowanie i ranking.

Podsumowując, bułka tarta jest integralną częścią współczesnego tworzenia stron internetowych i znacząco przyczynia się do tworzenia dobrze ustrukturyzowanych, łatwych w nawigacji aplikacji dla zróżnicowanej grupy użytkowników. Wykorzystując obszerny zestaw narzędzi, takich jak AppMaster, zarówno programiści, jak i użytkownicy nietechniczni mogą bez trudu integrować elementy nawigacyjne ze swoimi projektami i tworzyć wysoce skalowalne i wydajne aplikacje internetowe, mobilne i backendowe, które zwiększają satysfakcję i produktywność użytkowników.