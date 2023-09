In de context van websiteontwikkeling verwijzen "broodkruimels" naar een navigatiepatroon van een gebruikersinterface (UI) dat een extra laag context en hulp voor gebruikers biedt door een spoor van gehyperlinkte navigatie-elementen weer te geven. Broodkruimels vertegenwoordigen een hiërarchische structuur van een website en bieden gebruikers een gemakkelijke manier om terug te navigeren naar vorige pagina’s. Dit UI-navigatiepatroon draagt ​​aanzienlijk bij aan het verbeteren van de gebruikerservaring (UX) door soepele en efficiënte navigatie door een applicatie mogelijk te maken en uiteindelijk de gebruikerstevredenheid te bevorderen.

Broodkruimels ontlenen hun naam aan het populaire sprookje 'Hans en Grietje', waarin de kinderen broodkruimelsporen laten vallen om de weg terug naar huis te vinden. In de context van websiteontwikkeling stelt dit patroon gebruikers in staat om visueel hun stappen terug te volgen naar de startpagina of een andere pagina op een hoger niveau, wat een efficiënte en gebruiksvriendelijke browse-ervaring biedt. Het concept van broodkruimels op websites werd voor het eerst geïntroduceerd in 1995 door Jakob Nielsen als onderdeel van zijn onderzoek naar informatiearchitecturen en navigatiepatronen.

Moderne websites, vooral websites met diepgaande hiërarchische structuren en complexe navigatiesystemen, profiteren aanzienlijk van de implementatie van broodkruimels. Volgens onderzoek verklaarde 74% van de ondervraagde gebruikers dat broodkruimels nuttig voor hen zouden zijn bij webnavigatie, terwijl uit een onderzoek van IBM bleek dat het gebruik van broodkruimels op een website leidde tot een afname van navigatiefouten met 12%.

Er zijn drie hoofdtypen broodkruimels die worden gebruikt in de context van websiteontwikkeling en die verschillende doeleinden dienen:

Locatiegebaseerd: deze broodkruimels weerspiegelen de hiërarchische structuur van een website en tonen de positie van de huidige pagina daarin. Dit type is met name handig voor websites met een diepgaande architectuur of e-commerceplatforms met een hiërarchie van productcategorieën en subcategorieën. Een voorbeeldpad zou kunnen zijn: Home > Elektronica > Mobiele telefoons > Smartphones > Apple. Op attributen gebaseerd: Op attributen gebaseerde broodkruimels bieden een beperkte navigatie op basis van door de gebruiker geselecteerde filters of attributen zoals prijsklasse, kleur, maat, enz. Gebruikers worden vaak gebruikt op e-commerceplatforms en kunnen door de site navigeren op basis van specifieke criteria. door items met vergelijkbare kenmerken bladeren. Een voorbeeldpad zou kunnen zijn: Home > Mobiele telefoons > Apple > Prijs: $500 - $800 > Kleur: Blauw. Op geschiedenis gebaseerd: deze broodkruimels tonen de browsegeschiedenis van de gebruiker en rangschikken de bezochte pagina's in chronologische volgorde. Ze werken op dezelfde manier als de terugknop van een browser en bieden elke gebruiker een gepersonaliseerde en unieke navigatie-ervaring. Een voorbeeldpad zou kunnen zijn: Home > Producten > Mobiele telefoons > Apple > iPhone 12 > Afrekenen.

Als het gaat om het implementeren van broodkruimels binnen een webapplicatie, kunnen ontwikkelaars deze in hun applicaties integreren met behulp van verschillende webtechnologieën, zoals HTML, CSS en JavaScript. AppMaster, een krachtig platform no-code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, stelt gebruikers in staat om naadloos broodkruimels in hun projecten op te nemen. Met de visuele UI-bouwer kunnen niet-technische gebruikers eenvoudig broodkruimels ontwerpen en configureren om de navigatie binnen hun applicaties te organiseren.

Het integreren van broodkruimels in uw met AppMaster ontwikkelde webapplicaties resulteert niet alleen in een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere surfervaring; het draagt ​​ook bij aan een betere zoekmachineoptimalisatie (SEO). Broodkruimels voorzien zoekmachines van meer informatie over een website, waarbij de structuur en hiërarchie ervan worden vastgelegd, waardoor uiteindelijk een betere indexering en ranking mogelijk wordt.

Kortom, broodkruimels zijn een integraal onderdeel van de hedendaagse websiteontwikkeling en dragen aanzienlijk bij aan het creëren van goed gestructureerde, gemakkelijk navigeerbare applicaties voor een breed scala aan gebruikers. Door gebruik te maken van een uitgebreide reeks tools zoals AppMaster kunnen zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers moeiteloos broodkruimels in hun projecten integreren en zeer schaalbare en efficiënte web-, mobiele en backend-applicaties bouwen die de gebruikerstevredenheid en productiviteit verhogen.