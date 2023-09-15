在网站开发的上下文中， “面包屑”是指一种用户界面 (UI) 导航模式，它通过显示超链接导航元素的轨迹为用户提供额外的上下文层和帮助。面包屑代表了网站的层次结构，为用户提供了一种简单的方法来导航回以前的页面。这种 UI 导航模式通过促进应用程序的顺利、高效导航，并最终提高用户满意度，极大地增强了用户体验 (UX)。

面包屑的名字来源于流行的童话故事《汉塞尔和格蕾特》，孩子们在童话故事中留下面包屑的踪迹来寻找回家的路。在网站开发环境中，此模式使用户能够直观地追踪其步骤回到主页或任何其他更高级别的页面，从而提供高效且用户友好的浏览体验。网站上面包屑的概念最初由 Jakob Nielsen 于 1995 年提出，作为其信息架构和导航模式研究的一部分。

现代网站，特别是那些具有深入的层次结构和复杂的导航系统的网站，可以从面包屑的实施中受益匪浅。研究显示，74% 的受访用户表示面包屑对他们的网络导航有帮助，而 IBM 的一项研究发现，在网站中使用面包屑可使导航错误减少 12%。

网站开发中使用了三种主要类型的面包屑，它们满足不同的目的：

基于位置：这些面包屑反映了网站的层次结构并显示当前页面在其中的位置。这种类型对于具有深层架构的网站或具有产品类别和子类别层次结构的电子商务平台特别有用。示例路径可以是：主页 > 电子产品 > 移动电话 > 智能手机 > Apple。 基于属性：基于属性的面包屑根据用户选择的过滤器或价格范围、颜色、尺寸等属性提供缩小范围的导航。通常用于电子商务平台，用户可以根据特定条件导航网站，浏览具有相似属性的项目。示例路径可以是：主页 > 移动电话 > Apple > 价格：$500 - $800 > 颜色：蓝色。 基于历史记录：这些面包屑显示用户的浏览历史记录并按时间顺序对访问过的页面进行排序。它们的工作方式类似于浏览器的后退按钮，为每个用户提供个性化且独特的导航体验。示例路径可以是：主页 > 产品 > 手机 > Apple > iPhone 12 > 结账。

在 Web 应用程序中实现面包屑时，开发人员可以使用各种 Web 技术（例如 HTML、CSS 和 JavaScript）将它们集成到他们的应用程序中。 AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，允许用户将面包屑无缝合并到他们的项目中。借助其可视化 UI 构建器，非技术用户可以轻松设计和配置面包屑以组织应用程序内的导航。

将面包屑集成到使用AppMaster开发的 Web 应用程序中，不仅可以带来更高效、更人性化的浏览体验；它还有助于改进搜索引擎优化 (SEO)。面包屑为搜索引擎提供有关网站的更多信息，捕获其结构和层次结构，最终实现更好的索引和排名。

总而言之，面包屑是当代网站开发不可或缺的一部分，对于为不同的用户创建结构良好、易于导航的应用程序做出了重大贡献。通过利用AppMaster等广泛的工具套件，开发人员和非技术用户都可以轻松地将面包屑集成到他们的项目中，并构建高度可扩展且高效的 Web、移动和后端应用程序，从而提高用户满意度和生产力。