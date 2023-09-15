В контексте разработки веб-сайтов «хлебные крошки» относятся к шаблону навигации пользовательского интерфейса (UI), который обеспечивает дополнительный уровень контекста и помощи пользователям путем отображения цепочки навигационных элементов, связанных гиперссылками. Хлебные крошки представляют собой иерархическую структуру веб-сайта и предлагают пользователям простой способ вернуться к предыдущим страницам. Этот шаблон навигации пользовательского интерфейса в значительной степени способствует улучшению пользовательского опыта (UX), обеспечивая плавную и эффективную навигацию по приложению и, в конечном итоге, повышая удовлетворенность пользователей.

Хлебные крошки получили свое название от популярной сказки «Гензель и Гретель», где дети оставляют следы из хлебных крошек, чтобы найти дорогу домой. В контексте разработки веб-сайтов этот шаблон позволяет пользователям визуально отслеживать свои шаги обратно на домашнюю страницу или любую другую страницу более высокого уровня, предлагая эффективный и удобный просмотр. Концепция «хлебных крошек» на веб-сайтах была впервые представлена ​​в 1995 году Якобом Нильсеном в рамках его исследования информационной архитектуры и шаблонов навигации.

Современные веб-сайты, особенно те, которые имеют глубокую иерархическую структуру и сложные навигационные системы, значительно выигрывают от внедрения хлебных крошек. Согласно исследованию, 74% опрошенных пользователей заявили, что хлебные крошки будут полезны им в веб-навигации, а исследование IBM показало, что использование хлебных крошек на веб-сайте привело к снижению количества ошибок навигации на 12%.

Существует три основных типа хлебных крошек, используемых в контексте разработки веб-сайтов и преследующих разные цели:

На основе местоположения: эти хлебные крошки отражают иерархическую структуру веб-сайта и показывают положение текущей страницы внутри него. Этот тип особенно полезен для веб-сайтов с глубокой архитектурой или платформ электронной коммерции с иерархией категорий и подкатегорий продуктов. Пример пути: Главная > Электроника > Мобильные телефоны > Смартфоны > Apple. На основе атрибутов: хлебные крошки на основе атрибутов обеспечивают суженную навигацию на основе выбранных пользователем фильтров или атрибутов, таких как диапазон цен, цвет, размер и т. д. Обычно используемые на платформах электронной коммерции пользователи могут перемещаться по сайту на основе определенных критериев. просмотр элементов со схожими атрибутами. Пример пути: Главная > Мобильные телефоны > Apple > Цена: 500–800 долларов США > Цвет: синий. На основе истории: эти хлебные крошки показывают историю просмотров пользователя и упорядочивают посещенные страницы в хронологическом порядке. Они работают аналогично кнопке «Назад» в браузере и предлагают персонализированную и уникальную навигацию для каждого пользователя. Пример пути: Главная > Продукты > Мобильные телефоны > Apple > iPhone 12 > Оформить заказ.

Когда дело доходит до реализации хлебных крошек в веб-приложении, разработчики могут интегрировать их в свои приложения, используя различные веб-технологии, такие как HTML, CSS и JavaScript. AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, позволяет пользователям легко включать хлебные крошки в свои проекты. Благодаря визуальному конструктору пользовательского интерфейса нетехнические пользователи могут легко разрабатывать и настраивать хлебные крошки для организации навигации в своих приложениях.

Интеграция хлебных крошек в ваши веб-приложения, разработанные с помощью AppMaster, не только приводит к более эффективному и удобному просмотру страниц; это также способствует улучшению поисковой оптимизации (SEO). Хлебные крошки предоставляют поисковым системам дополнительную информацию о веб-сайте, фиксируя его структуру и иерархию, что в конечном итоге обеспечивает лучшую индексацию и ранжирование.

Подводя итог, можно сказать, что хлебные крошки являются неотъемлемой частью современной разработки веб-сайтов и вносят значительный вклад в создание хорошо структурированных, удобных для навигации приложений для широкого круга пользователей. Используя обширный набор инструментов, таких как AppMaster, разработчики и нетехнические пользователи могут легко интегрировать хлебные крошки в свои проекты и создавать высокомасштабируемые и эффективные веб-, мобильные и серверные приложения, которые повышают удовлетворенность пользователей и производительность.