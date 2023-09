Pão ralado

No contexto do desenvolvimento de sites, "breadcrumbs" referem-se a um padrão de navegação da interface do usuário (IU) que fornece uma camada adicional de contexto e assistência aos usuários, exibindo uma trilha de elementos de navegação com hiperlinks. A localização atual representa uma estrutura hierárquica de um site e oferece aos usuários uma maneira fácil de navegar de volta às páginas anteriores. Esse padrão de navegação da UI contribui significativamente para melhorar a experiência do usuário (UX), facilitando uma navegação suave e eficiente por meio de um aplicativo e, em última análise, promovendo a satisfação do usuário.

O nome das migalhas de pão deriva do popular conto de fadas "João e Maria", onde as crianças deixam trilhas de migalhas para encontrar o caminho de volta para casa. Num contexto de desenvolvimento de websites, este padrão permite aos utilizadores rastrear visualmente os seus passos até à página inicial ou qualquer outra página de nível superior, oferecendo uma experiência de navegação eficiente e fácil de utilizar. O conceito de localização atual em sites foi introduzido pela primeira vez em 1995 por Jakob Nielsen como parte de sua pesquisa sobre arquiteturas de informação e padrões de navegação.

Sites modernos, especialmente aqueles que apresentam estruturas hierárquicas profundas e sistemas de navegação complexos, beneficiam-se significativamente da implementação de breadcrumbs. De acordo com a pesquisa, 74% dos usuários pesquisados ​​afirmaram que a localização atual seria útil para eles na navegação na web, enquanto um estudo da IBM descobriu que o uso de localização atual em um site levou a uma redução de 12% nos erros de navegação.

Existem três tipos principais de localização atual usados ​​no contexto de desenvolvimento de sites, que atendem a finalidades diferentes:

Baseado em localização: essas trilhas refletem a estrutura hierárquica de um site e mostram a posição da página atual dentro dele. Esse tipo é particularmente útil para sites com arquitetura profunda ou plataformas de comércio eletrônico com uma hierarquia de categorias e subcategorias de produtos. Um exemplo de caminho poderia ser: Home > Eletrônicos > Celulares > Smartphones > Apple. Baseado em atributos: a localização atual baseada em atributos fornece navegação restrita com base em filtros selecionados pelo usuário ou atributos como faixa de preço, cor, tamanho, etc. Comumente usados ​​em plataformas de comércio eletrônico, os usuários podem navegar no site com base em critérios específicos, navegando em itens com atributos semelhantes. Um exemplo de caminho poderia ser: Página inicial > Celulares > Apple > Preço: US$ 500 - US$ 800 > Cor: Azul. Baseado em histórico: essas trilhas mostram o histórico de navegação do usuário e ordenam as páginas visitadas em ordem cronológica. Funcionam de forma semelhante ao botão Voltar de um navegador e oferecem uma experiência de navegação personalizada e única para cada usuário. Um exemplo de caminho poderia ser: Home > Produtos > Celulares > Apple > iPhone 12 > Checkout.

Quando se trata de implementar breadcrumbs em um aplicativo da web, os desenvolvedores podem integrá-los em seus aplicativos usando várias tecnologias da web, como HTML, CSS e JavaScript. AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, permite que os usuários incorporem migalhas de pão em seus projetos. Com seu construtor de UI visual, usuários não técnicos podem projetar e configurar facilmente trilhas para organizar a navegação em seus aplicativos.

A integração de breadcrumbs em seus aplicativos da web desenvolvidos com AppMaster não resulta apenas em uma experiência de navegação mais eficiente e fácil de usar; também contribui para melhorar a otimização do mecanismo de pesquisa (SEO). A localização atual fornece aos mecanismos de pesquisa mais informações sobre um site, capturando sua estrutura e hierarquia, permitindo, em última análise, uma melhor indexação e classificação.

Resumindo, a localização atual é parte integrante do desenvolvimento contemporâneo de sites e contribui significativamente para a criação de aplicativos bem estruturados e de fácil navegação para uma ampla gama de usuários. Ao aproveitar um amplo conjunto de ferramentas como o AppMaster, os desenvolvedores e usuários não técnicos podem integrar facilmente a localização atual em seus projetos e criar aplicativos web, móveis e de back-end altamente escaláveis ​​e eficientes que aumentam a satisfação e a produtividade do usuário.