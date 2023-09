La gestione Low-code si riferisce al processo di supervisione e controllo dello sviluppo, dell'implementazione, della manutenzione e del dimensionamento delle applicazioni low-code all'interno di un'organizzazione. Le piattaforme di sviluppo Low-code, come AppMaster, consentono la creazione rapida ed efficiente di applicazioni software con una codifica manuale minima, riducendo così la necessità di competenze di programmazione approfondite. Queste piattaforme utilizzano modellazione visiva, interfacce drag-and-drop, modelli predefiniti e componenti riutilizzabili per consentire agli sviluppatori e ai non sviluppatori di creare applicazioni robuste, scalabili e gestibili, soddisfacendo le crescenti esigenze delle aziende moderne con agilità e velocità. .

Con l’accelerazione della trasformazione digitale in tutti i settori, le organizzazioni si rivolgono sempre più a piattaforme low-code per colmare il divario tra i team IT e gli obiettivi aziendali complessivi. Secondo un rapporto di Gartner, si prevede che il mercato dello sviluppo low-code crescerà del 23% ogni anno e raggiungerà un valore di 13,8 miliardi di dollari nel 2021, poiché le aziende cercano di sviluppare e distribuire applicazioni rapidamente e con risorse limitate.

La gestione Low-code comprende diversi aspetti chiave, come ad esempio:

Strategia e pianificazione: definizione degli obiettivi generali dell'organizzazione e della roadmap per lo sviluppo di applicazioni low-code , identificazione delle esigenze aziendali, selezione di piattaforme low-code appropriate e determinazione dell'allocazione delle risorse e delle tempistiche del progetto. Sviluppo e implementazione: facilitare la collaborazione tra team IT, stakeholder aziendali e utenti finali durante il processo di sviluppo, garantendo l'allineamento con gli obiettivi organizzativi e supervisionando l'implementazione, la configurazione e l'integrazione di applicazioni low-code nei sistemi e nei flussi di lavoro esistenti. Controllo e conformità: implementazione di strutture di governance, misure di sicurezza e processi di garanzia della qualità adeguati per garantire la robustezza e la conformità delle applicazioni low-code agli standard di settore, ai requisiti legali e alle politiche organizzative. Monitoraggio e ottimizzazione: valutazione regolare delle prestazioni, dell'utilizzo e dell'impatto delle applicazioni low-code sui processi aziendali, identificazione delle aree di miglioramento e implementazione delle modifiche e dei miglioramenti necessari per massimizzarne il valore e l'efficacia in termini di costi. Manutenzione e scalabilità: gestione della manutenzione continua, degli aggiornamenti e del supporto tecnico delle applicazioni low-code , nonché pianificazione della loro crescita e scalabilità future, per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali e i progressi tecnologici.

Un esempio di implementazione di successo della gestione low-code è presso un'organizzazione multinazionale in crescita, che mira a semplificare i propri flussi di lavoro interni e migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso una suite di applicazioni web e mobili. Sfruttando una piattaforma low-code come AppMaster, l'organizzazione consente ai propri sviluppatori cittadini di collaborare alla creazione di modelli di dati, logica di business e interfacce utente per le loro applicazioni. Le applicazioni backend, web e mobili vengono generate utilizzando Go, Vue3, Kotlin e SwiftUI, garantendo così prestazioni, scalabilità e interoperabilità ottimali. Funzionalità automatizzate come la documentazione spavalda e gli script di migrazione dello schema del database migliorano ulteriormente il processo di sviluppo, riducendo al minimo errori e incoerenze.

L'approccio di gestione low-code in questo caso garantisce che non solo le applicazioni vengano create rapidamente, ma che siano anche conformi agli standard di settore, manutenibili e sicure. Inoltre, man mano che l'organizzazione cresce e le sue esigenze si evolvono, la strategia di gestione low-code garantisce che le applicazioni possano essere facilmente aggiornate senza accumulare debito tecnico.

Al centro di un'efficace gestione low-code c'è una potente piattaforma di sviluppo low-code, come AppMaster, che accelera significativamente il processo di sviluppo delle applicazioni, riduce i costi e democratizza la creazione di software. Adottando un approccio di gestione low-code, le organizzazioni possono rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato, innovare più rapidamente e mantenere un vantaggio competitivo nell’era digitale.