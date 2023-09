La gestion Low-code fait référence au processus de supervision et de contrôle du développement, de la mise en œuvre, de la maintenance et de la mise à l'échelle des applications low-code au sein d'une organisation. Les plates-formes de développement Low-code, telles AppMaster, permettent la création rapide et efficace d'applications logicielles avec un minimum de codage manuel, réduisant ainsi le besoin d'une expertise approfondie en programmation. Ces plates-formes utilisent une modélisation visuelle, des interfaces drag-and-drop, des modèles prédéfinis et des composants réutilisables pour permettre aux développeurs et aux non-développeurs de créer des applications robustes, évolutives et maintenables, répondant ainsi aux demandes croissantes des entreprises modernes avec agilité et rapidité. .

À mesure que la transformation numérique s’accélère dans tous les secteurs, les organisations se tournent de plus en plus vers des plateformes low-code pour combler le fossé entre les équipes informatiques et les objectifs commerciaux globaux. Selon un rapport de Gartner, le marché du développement low-code devrait croître de 23 % par an et atteindre une valeur de 13,8 milliards de dollars en 2021, alors que les entreprises cherchent à développer et déployer des applications rapidement et avec des ressources limitées.

La gestion Low-code englobe plusieurs aspects clés, tels que :

Stratégie et planification : définir les objectifs généraux et la feuille de route de l'organisation pour le développement d'applications low-code , identifier les besoins de l'entreprise, sélectionner les plates-formes low-code appropriées et déterminer l'allocation des ressources et les délais du projet. Développement et mise en œuvre : faciliter la collaboration entre les équipes informatiques, les parties prenantes de l'entreprise et les utilisateurs finaux pendant le processus de développement, en garantissant l'alignement avec les objectifs de l'organisation et en supervisant le déploiement, la configuration et l'intégration d'applications low-code dans les systèmes et flux de travail existants. Contrôle et conformité : mettre en œuvre des structures de gouvernance, des mesures de sécurité et des processus d'assurance qualité appropriés pour garantir la robustesse et la conformité des applications low-code avec les normes de l'industrie, les exigences légales et les politiques organisationnelles. Surveillance et optimisation : évaluer régulièrement les performances, l'utilisation et l'impact des applications low-code sur les processus métier, identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvre les changements et améliorations nécessaires pour maximiser leur valeur et leur rentabilité. Maintenance et mise à l'échelle : gérer la maintenance continue, les mises à jour et le support technique des applications low-code , ainsi que planifier leur croissance et leur évolutivité futures, pour s'adapter à l'évolution des besoins commerciaux et aux avancées technologiques.

Un exemple de mise en œuvre réussie de la gestion low-code est celui d'une organisation multinationale en pleine croissance, visant à rationaliser ses flux de travail internes et à améliorer l'engagement client grâce à une suite d'applications Web et mobiles. En tirant parti d'une plate-forme low-code comme AppMaster, l'organisation permet à ses développeurs citoyens de collaborer à la création de modèles de données, de logique métier et d'interfaces utilisateur pour leurs applications. Les applications backend, Web et mobiles sont générées à l'aide de Go, Vue3, Kotlin et SwiftUI, garantissant ainsi des performances, une évolutivité et une interopérabilité optimales. Les fonctionnalités automatisées telles que la documentation swagger et les scripts de migration de schéma de base de données améliorent encore le processus de développement, minimisant les erreurs et les incohérences.

L'approche de gestion low-code dans ce cas garantit que non seulement les applications sont créées rapidement, mais qu'elles sont également conformes aux normes de l'industrie, maintenables et sécurisées. De plus, à mesure que l’organisation grandit et que ses besoins évoluent, la stratégie de gestion low-code garantit que les applications peuvent être facilement mises à jour sans accumuler de dette technique.

Au cœur d'une gestion efficace low-code se trouve une puissante plateforme de développement low-code, telle AppMaster, qui accélère considérablement le processus de développement d'applications, réduit les coûts et démocratise la création de logiciels. En adoptant une approche de gestion low-code, les organisations peuvent réagir rapidement aux conditions changeantes du marché, innover plus rapidement et conserver un avantage concurrentiel à l’ère numérique.