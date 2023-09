Low-code Management versteht man den Prozess der Überwachung und Kontrolle der Entwicklung, Implementierung, Wartung und Skalierung von low-code Anwendungen innerhalb einer Organisation. Low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster ermöglichen die schnelle und effiziente Erstellung von Softwareanwendungen mit minimalem manuellen Programmieraufwand und reduzieren so den Bedarf an umfassenden Programmierkenntnissen. Diese Plattformen nutzen visuelle Modellierung, drag-and-drop Schnittstellen, vorgefertigte Vorlagen und wiederverwendbare Komponenten, um Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen die Erstellung robuster, skalierbarer und wartbarer Anwendungen zu ermöglichen und so den wachsenden Anforderungen moderner Unternehmen mit Agilität und Geschwindigkeit gerecht zu werden .

Da sich die digitale Transformation branchenübergreifend beschleunigt, greifen Unternehmen zunehmend auf low-code -Plattformen zurück, um die Lücke zwischen IT-Teams und allgemeinen Geschäftszielen zu schließen. Einem Bericht von Gartner zufolge soll der Markt low-code Entwicklung jährlich um 23 % wachsen und im Jahr 2021 einen Wert von 13,8 Milliarden US-Dollar erreichen, da Unternehmen danach streben, Anwendungen schnell und mit begrenzten Ressourcen zu entwickeln und bereitzustellen.

Low-code Management umfasst mehrere Schlüsselaspekte, wie zum Beispiel:

Strategie und Planung: Definieren der Gesamtziele und Roadmap der Organisation für low-code Anwendungsentwicklung, Identifizieren von Geschäftsanforderungen, Auswählen geeigneter low-code Plattformen und Festlegen von Ressourcenzuweisung und Projektzeitplänen. Entwicklung und Implementierung: Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen IT-Teams, Geschäftsbeteiligten und Endbenutzern während des Entwicklungsprozesses, Sicherstellung der Ausrichtung auf Unternehmensziele und Überwachung der Bereitstellung, Konfiguration und Integration von low-code Anwendungen in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe. Kontrolle und Compliance: Implementierung geeigneter Governance-Strukturen, Sicherheitsmaßnahmen und Qualitätssicherungsprozesse, um die Robustheit und Konformität von low-code Anwendungen mit Industriestandards, gesetzlichen Anforderungen und Organisationsrichtlinien sicherzustellen. Überwachung und Optimierung: Regelmäßige Bewertung der Leistung, Nutzung und Auswirkung von low-code Anwendungen auf Geschäftsprozesse, Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten und Umsetzung notwendiger Änderungen und Erweiterungen, um ihren Wert und ihre Kosteneffizienz zu maximieren. Wartung und Skalierung: Verwaltung der laufenden Wartung, Updates und des technischen Supports von low-code -Anwendungen sowie Planung ihres zukünftigen Wachstums und ihrer Skalierbarkeit, um sich ändernden Geschäftsanforderungen und technologischen Fortschritten gerecht zu werden.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Implementierung von low-code Management ist ein wachsendes multinationales Unternehmen, das seine internen Arbeitsabläufe rationalisieren und die Kundenbindung durch eine Reihe von Web- und Mobilanwendungen verbessern möchte. Mithilfe einer low-code Plattform wie AppMaster ermöglicht die Organisation ihren Bürgerentwicklern die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen für ihre Anwendungen. Backend-, Web- und Mobilanwendungen werden mit Go, Vue3, Kotlin und SwiftUI generiert und sorgen so für optimale Leistung, Skalierbarkeit und Interoperabilität. Automatisierte Funktionen wie Swagger-Dokumentation und Migrationsskripts für Datenbankschemata verbessern den Entwicklungsprozess weiter und minimieren Fehler und Inkonsistenzen.

Der low-code Management-Ansatz stellt dabei sicher, dass die Anwendungen nicht nur schnell erstellt werden, sondern auch branchenkonform, wartbar und sicher sind. Darüber hinaus stellt die low-code Verwaltungsstrategie sicher, dass die Anwendungen problemlos aktualisiert werden können, wenn das Unternehmen wächst und sich seine Anforderungen ändern, ohne dass sich technische Schulden ansammeln.

Das Herzstück eines effektiven low-code Managements ist eine leistungsstarke low-code Entwicklungsplattform wie AppMaster, die den Anwendungsentwicklungsprozess erheblich beschleunigt, Kosten senkt und die Softwareerstellung demokratisiert. Durch die Einführung eines low-code Management-Ansatzes können Unternehmen schnell auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren, schneller Innovationen einführen und sich im digitalen Zeitalter einen Wettbewerbsvorteil sichern.