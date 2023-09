Gerenciamento de baixo código

O gerenciamento Low-code refere-se ao processo de supervisão e controle do desenvolvimento, implementação, manutenção e escalonamento de aplicativos low-code dentro de uma organização. Plataformas de desenvolvimento Low-code, como AppMaster, permitem a criação rápida e eficiente de aplicativos de software com o mínimo de codificação manual, reduzindo assim a necessidade de amplo conhecimento em programação. Essas plataformas utilizam modelagem visual, interfaces drag-and-drop, modelos pré-construídos e componentes reutilizáveis ​​para permitir que desenvolvedores e não desenvolvedores criem aplicativos robustos, escaláveis ​​e de fácil manutenção, atendendo às crescentes demandas das empresas modernas com agilidade e velocidade. .

À medida que a transformação digital acelera em todos os setores, as organizações recorrem cada vez mais a plataformas low-code para preencher a lacuna entre as equipes de TI e os objetivos gerais de negócios. De acordo com um relatório da Gartner, o mercado de desenvolvimento low-code deverá crescer 23% anualmente e atingir um valor de 13,8 mil milhões de dólares em 2021, à medida que as empresas procuram desenvolver e implementar aplicações rapidamente e com recursos limitados.

O gerenciamento Low-code abrange vários aspectos importantes, como:

Estratégia e planejamento: definir os objetivos gerais e o roteiro da organização para o desenvolvimento de aplicativos low-code , identificar as necessidades de negócios, selecionar plataformas low-code apropriadas e determinar a alocação de recursos e os cronogramas do projeto. Desenvolvimento e Implementação: Facilitar a colaboração entre equipes de TI, partes interessadas de negócios e usuários finais durante o processo de desenvolvimento, garantindo o alinhamento com os objetivos organizacionais e supervisionando a implantação, configuração e integração de aplicativos low-code em sistemas e fluxos de trabalho existentes. Controle e Conformidade: Implementar estruturas de governança, medidas de segurança e processos de garantia de qualidade apropriados para garantir a robustez e conformidade de aplicações low-code com padrões do setor, requisitos legais e políticas organizacionais. Monitoramento e Otimização: Avaliar regularmente o desempenho, o uso e o impacto de aplicativos low-code nos processos de negócios, identificando áreas para melhoria e implementando as mudanças e melhorias necessárias para maximizar seu valor e custo-benefício. Manutenção e escalonamento: Gerenciar a manutenção contínua, atualizações e suporte técnico de aplicativos low-code , bem como planejar seu crescimento e escalabilidade futuros, para acomodar as mudanças nas necessidades de negócios e os avanços tecnológicos.

Um exemplo de implementação bem-sucedida do gerenciamento low-code está em uma organização multinacional em crescimento, com o objetivo de agilizar seus fluxos de trabalho internos e melhorar o envolvimento do cliente por meio de um conjunto de aplicativos web e móveis. Aproveitando uma plataforma low-code como AppMaster, a organização capacita seus desenvolvedores cidadãos a colaborar na criação de modelos de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário para seus aplicativos. Aplicativos back-end, web e móveis são gerados usando Go, Vue3, Kotlin e SwiftUI, garantindo assim desempenho, escalabilidade e interoperabilidade ideais. Recursos automatizados, como documentação swagger e scripts de migração de esquema de banco de dados, aprimoram ainda mais o processo de desenvolvimento, minimizando erros e inconsistências.

A abordagem de gerenciamento low-code neste caso garante que não apenas os aplicativos sejam criados rapidamente, mas também sejam compatíveis com os padrões do setor, sejam sustentáveis ​​e seguros. Além disso, à medida que a organização cresce e as suas necessidades evoluem, a estratégia de gestão low-code garante que as aplicações possam ser facilmente atualizadas sem acumular dívidas técnicas.

No centro do gerenciamento eficaz low-code está uma poderosa plataforma de desenvolvimento low-code, como o AppMaster, que acelera significativamente o processo de desenvolvimento de aplicativos, reduz custos e democratiza a criação de software. Ao adotar uma abordagem de gestão low-code, as organizações podem responder rapidamente às mudanças nas condições do mercado, inovar mais rapidamente e manter uma vantagem competitiva na era digital.