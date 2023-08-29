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Простое управление

29, авг. 2023

Управление Low-code относится к процессу надзора и контроля разработки, внедрения, обслуживания и масштабирования low-code приложений внутри организации. Платформы разработки Low-code, такие как AppMaster, позволяют быстро и эффективно создавать программные приложения с минимальным ручным кодированием, тем самым снижая потребность в обширных знаниях в области программирования. Эти платформы используют визуальное моделирование, интерфейсы drag-and-drop, готовые шаблоны и повторно используемые компоненты, что позволяет разработчикам и неразработчикам создавать надежные, масштабируемые и удобные в обслуживании приложения, гибко и быстро удовлетворяя растущие потребности современного бизнеса. .

По мере того, как цифровая трансформация ускоряется во всех отраслях, организации все чаще обращаются к платформам low-code, чтобы преодолеть разрыв между ИТ-командами и общими бизнес-целями. Согласно отчету Gartner, рынок разработки low-code, по прогнозам, будет расти на 23% ежегодно и достигнет стоимости в $13,8 млрд в 2021 году, поскольку компании стремятся разрабатывать и развертывать приложения быстро и с ограниченными ресурсами.

Управление Low-code включает в себя несколько ключевых аспектов, таких как:

  1. Стратегия и планирование: определение общих целей организации и дорожной карты для разработки приложений low-code, определение потребностей бизнеса, выбор подходящих платформ low-code, а также определение распределения ресурсов и сроков проекта.
  2. Разработка и внедрение: содействие сотрудничеству между ИТ-командами, заинтересованными сторонами бизнеса и конечными пользователями в процессе разработки, обеспечение соответствия целям организации и контроль за развертыванием, настройкой и интеграцией приложений с low-code в существующие системы и рабочие процессы.
  3. Контроль и соответствие: внедрение соответствующих структур управления, мер безопасности и процессов обеспечения качества для обеспечения надежности и соответствия приложений low-code отраслевым стандартам, юридическим требованиям и политикам организации.
  4. Мониторинг и оптимизация: регулярная оценка производительности, использования и влияния приложений low-code на бизнес-процессы, определение областей для улучшения и внедрение необходимых изменений и усовершенствований для максимизации их ценности и экономической эффективности.
  5. Обслуживание и масштабирование: управление текущим обслуживанием, обновлениями и технической поддержкой приложений low-code, а также планирование их будущего роста и масштабируемости для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса и технологических достижений.

Примером успешного внедрения low-code управления является растущая многонациональная организация, стремящаяся оптимизировать свои внутренние рабочие процессы и улучшить взаимодействие с клиентами с помощью набора веб- и мобильных приложений. Используя платформу low-code такую ​​​​как AppMaster, организация дает возможность своим гражданским разработчикам совместно работать над созданием моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов для своих приложений. Серверные, веб- и мобильные приложения создаются с использованием Go, Vue3, Kotlin и SwiftUI, что обеспечивает оптимальную производительность, масштабируемость и совместимость. Автоматизированные функции, такие как документация Swagger и сценарии миграции схемы базы данных, еще больше улучшают процесс разработки, сводя к минимуму ошибки и несоответствия.

Подход к управлению low-code в этом случае гарантирует, что приложения не только создаются быстро, но также соответствуют отраслевым стандартам, удобны в обслуживании и безопасны. Более того, по мере роста организации и развития ее потребностей стратегия управления low-code гарантирует, что приложения можно легко обновлять без накопления технического долга.

В основе эффективного управления low-code лежит мощная платформа разработки low-code, такая как AppMaster, которая значительно ускоряет процесс разработки приложений, снижает затраты и демократизирует создание программного обеспечения. Применяя подход к управлению low-code, организации могут быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия, быстрее внедрять инновации и сохранять конкурентное преимущество в эпоху цифровых технологий.

Изучите больше терминов:
PWA с низким кодом (прогрессивные веб-приложения) Журналы с низким кодом Истории пользователей с низким кодом Модель управления с низким уровнем кода Непрерывное развертывание с низким кодом (CD) Поток создания ценности с низким кодом Предприятия с низким уровнем кода Программа чемпионов Low-code Сертификация Low-code Сообщество Low-code Сравнение с низким кодом Тестирование с низким уровнем кода Управление проектами с низким кодом Упрощенный жизненный цикл Чемпионы по низкому кодированию Шаблоны с низким кодом

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