Dağıtım çoğaltması, bir uygulamanın birden çok örneğinin farklı ortamlar veya altyapılar üzerinde eşzamanlı olarak dağıtılması, yüksek kullanılabilirlik, hata toleransı ve yük dengeleme sağlanması sürecini ifade eder. Bu konsept, değişen iş yüklerine ve kullanıcı gereksinimlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir, güvenilir ve performanslı uygulamalara yönelik artan talebi karşılayarak modern yazılım geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

AppMaster platformu bağlamında dağıtım çoğaltması, kaynak kodu oluşturma, derleme, test etme ve kapsayıcıya alma yoluyla arka uç, web ve mobil uygulamaların optimize edilmiş ve kusursuz dağıtımını kolaylaştırır. AppMaster Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose gibi çok çeşitli teknolojileri desteklediği göz önüne alındığında, çoğaltma işlemi, ortamlar arasında tutarlılığı ve performansı korurken çeşitli dağıtım hedeflerini karşılar.

Araştırmalar, dağıtım çoğaltmasının yazılım geliştirme uygulamalarına entegrasyonunun çeşitli faydalara yol açtığını göstermektedir. İlk olarak, bulut sunucularını birden fazla sunucuya ve hatta coğrafi konumlara dağıtarak kuruluşların daha yüksek kullanılabilirlik elde etmelerini sağlar. Sonuç olarak, bir sunucu veya veri merkezinde bir kesinti yaşanırsa geri kalan örnekler uygulamanın işlevselliğini sürdürmeye devam edebilir.

İkinci olarak, dağıtım çoğaltması bir hatanın, yazılım arızasının veya donanım arızasının etkisini tek bir örneğe yalıtarak hata toleransını önemli ölçüde artırır. Bu tür senaryolarda kalan bulut sunucuları kesintisiz olarak çalışmaya devam edebilir ve etkilenen bulut sunucusu kolaylıkla yenisiyle değiştirilebilir.

Üçüncüsü, istekleri ve işlemleri birden fazla uygulama örneği arasında dağıtarak, performans darboğazlarını önleyerek ve optimum kaynak kullanımını sağlayarak etkili yük dengelemeye katkıda bulunur. Bu, son kullanıcıların yanıt süresini kısaltır ve genel uygulama performansını artırır.

Dağıtım çoğaltmasına bir örnek, dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veren popüler bir e-ticaret web sitesidir. Kullanıcılarına sürekli olarak hızlı ve güvenilir bir deneyim sağlamak için web sitesi, küresel olarak dağıtılmış bir altyapıda arka uç ve web uygulamalarının birden fazla örneğini oluşturmak için dağıtım çoğaltmasını kullanabilir. Bu yaklaşım, web sitesinin yoğun trafiği karşılamasını, yükleri dengelemesini ve hızla büyüyen kullanıcı tabanının taleplerini karşılamasını sağlar.

AppMaster platformunda dağıtım çoğaltmasının uygulanması aşağıdaki adımları içerir:

Arka uç, web ve mobil uygulamalar için drag-and-drop görsel araçlarını kullanarak veri modelleri, iş mantığı ve kullanıcı arayüzleri tasarlama. Çeşitli uygulamalar için kaynak kodunun oluşturulmasını, derlemeyi, test etmeyi ve arka uç hizmetleri için Docker kapsayıcılarında paketlemeyi tetikleyen "Yayınla" eyleminin yürütülmesi. Oluşturulan uygulamaların şirket içi sunucular veya bulut altyapısı gibi hedef ortamlara konuşlandırılması ve örneklerin istenilen replikasyon stratejisine göre dağıtılmasının sağlanması. Dağıtılan örnekleri izleme ve yönetme, optimum performansı ve güvenilirliği korumak için yapılandırmaları güncelleme veya gerektiği şekilde ölçeklendirme.

Dağıtım çoğaltması aynı zamanda mavi-yeşil dağıtımlar veya kanarya sürümleri gibi gelişmiş tekniklerle birleştirilebilir; bu da kuruluşların yazılım güncellemeleri sırasında kesinti süresini en aza indirmesine ve yeni özellikler veya hata düzeltmeleri sunma riskini azaltmasına olanak tanır. Mavi-yeşil dağıtımlarda, aynı uygulamanın iki kopyalanmış örneği (mavi ve yeşil) korunur; burada biri aktif, diğeri pasiftir. Güncellemeler ilk olarak pasif örneğe dağıtılır ve başarılı olursa trafik yavaş yavaş yeni güncellenen örneğe kaydırılarak onu yeni etkin örnek haline getirir. Canary sürümleri de benzer bir yaklaşımı takip ediyor ancak yeni özelliklerin veya güncellemelerin kullanıcıların küçük bir yüzdesine kademeli olarak sunulmasını ve tüm kullanıcı tabanına yayınlanmadan önce etkilerinin izlenmesini içeriyor.

AppMaster süreçteki birçok adımı otomatikleştirerek ve karmaşık yazılım uygulamalarını tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için sezgisel bir görsel ortam sağlayarak kuruluşların dağıtım çoğaltmasının avantajlarından yararlanmasını sağlar. Platform, uygulamaların en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlar, gerektiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve çeşitli teknolojileri, dağıtım hedeflerini ve kullanım senaryolarını destekleyerek, daha hızlı çözüm arayan her boyuttaki işletme için ideal bir seçim haline gelir. Yazılım geliştirmeye daha uygun maliyetli ve güvenilir bir yaklaşım.