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Sürekli dağıtım (CD)

Ağu 30, 2023

Sürekli Dağıtım (CD), dağıtım sürecinin otomatikleştirilmesini içeren, yazılım uygulamalarının son kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim edilmesini sağlayan kritik bir yazılım mühendisliği yaklaşımıdır. CD'nin temel amacı, geliştirme aşamasından üretim ortamına geçiş için gereken süreyi en aza indirmektir. Bu, manuel müdahale ihtiyacını ve insan hatasını azaltan, verimliliğin artmasına, risklerin azalmasına ve yazılım kalitesinin iyileşmesine yol açan bir dizi otomatik test ve dağıtım adımıyla gerçekleştirilir.

CD, geliştiricilerin kod değişikliklerini ana kod tabanıyla sürekli olarak birleştirdiği, yazılım yayınlama sürecinin daha önceki bir aşaması olan Sürekli Entegrasyonun (CI) bir uzantısıdır. Yaygın olarak CI/CD olarak adlandırılan CI ve CD uygulamalarını entegre etmek, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) tamamını kolaylaştırır. Bir kuruluşta CD uygulamasının birincil avantajı, güncel, iyi test edilmiş ve güvenilir yazılımın sürekli olarak sunulması, kullanıcı gereksinimlerine daha hızlı yanıt verilmesinin kolaylaştırılması ve büyük yazılım sürümleriyle ilişkili risklerin azaltılmasıdır.

DORA (DevOps Research and Assessment) araştırmasına göre, CD uygulamalarını başarıyla uygulayan yüksek performanslı ekipler, düşük performanslı ekiplere göre kod güncellemelerini 208 kat daha sık dağıtabiliyor ve kurtarma sürelerini 24 kat daha hızlı deneyimleyebiliyor. Dağıtım sıklığındaki bu tür iyileştirmeler, kuruluşun pazar ilgisini sürdürme, değerli kullanıcı geri bildirimlerini hızlı bir şekilde elde etme ve rekabette önde kalma yeteneğini önemli ölçüde etkiler.

Tipik bir CD boru hattı birkaç aşamadan oluşur:

  1. Kod Taahhüdü: Kod değişikliklerini bir sürüm kontrol sistemine aktarmayı içerir.
  2. Derleme: Kodu derleme, yürütülebilir dosyalar ve kapsayıcılar oluşturma işlemi.
  3. Test: Yazılım bileşenlerinin kalitesini ve işlevselliğini doğrulamak için otomatik testler gerçekleştirilir.
  4. Dağıtım: Testler başarılı olursa doğrulanan yapı otomatik olarak üretim ortamına dağıtılır.
  5. İzleme: Bu son aşamada, uygulamanın performansı sürekli olarak izlenir ve olası sorunlar veya gerekli iyileştirmeler açısından değerlendirilir.

Bir CD hattının uygulanması, kuruluş içinde işbirliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkeleri benimseyen kültürel bir değişim gerektirir. Geliştiricilerin, operasyonların ve kalite güvence ekiplerinin yakın bir şekilde çalışması, açık iletişim hatlarını sürdürmesi ve yazılım kalitesi ve başarılı teslimat için ortak bir sorumluluk benimsemesi gerekir.

Güçlü bir no-code platform AppMaster, CD ilkelerini temel operasyonlarına etkili bir şekilde dahil etmiştir. Bu platform, kullanıcılarına basit ama güçlü bir görsel arayüz aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı vererek tüm geliştirme sürecini hızlandırır. AppMaster, teknik borç yaratmadan uygulamalar oluşturmanın esnek bir yolunu sunar; çünkü bir gereksinim değişikliği olduğunda platform, uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturur. Bu, yüksek kaliteli yazılım çözümlerini daha hızlı sunmak için CD süreçlerini kullanmanın mükemmel bir örneğidir.

Üstelik AppMaster CD süreci modern araçlar ve teknikler kullanılarak daha da optimize edilmiştir. Bunun bir örneği, bulutta arka uç uygulamalarının sorunsuz bir şekilde konuşlandırılmasını sağlayan Docker aracılığıyla konteynerleştirmenin kullanılmasıdır. Ayrıca, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI kullanan AppMaster, oluşturulan uygulamaların verimli, ölçeklenebilir ve en son teknolojilerle oluşturulmuş olmasını sağlar.

Bu nedenle Sürekli Dağıtım (CD), yazılım geliştirme ve teslim süreçlerini kolaylaştırmada etkilidir. Otomasyonun yardımıyla CD, dağıtım hatalarını en aza indirir ve uygulama güncellemelerini hızlandırarak kritik yazılım çözümlerini sürekli değişen kullanıcı gereksinimlerine ve endüstri standartlarına uygun tutar. Kuruluşlar CD uygulamalarını başarılı bir şekilde benimsemek için eğitim ve altyapıya yatırım yapmalıdır; bu da verimliliğin artmasına, maliyetlerin azalmasına ve yazılım performansının artmasına neden olur. Sonuç olarak CD, etkili bir şekilde uygulandığında inovasyonu teşvik edebilir ve işletmelerin günümüzün hızlı teknolojik ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olabilir.

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