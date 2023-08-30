Yazılım geliştirme ve dağıtım bağlamında dağıtım bakımı, sorun veya kesinti riskini en aza indirirken yazılımın sorunsuz işleyişini, optimizasyonunu ve güvenliğini sağlamak için konuşlandırılmış uygulamaları yönetme, izleme ve güncellemeye yönelik devam eden süreci ifade eder. Hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri, yazılım güncellemeleri ve yamalar, veritabanı yönetimi, sunucu ve altyapı yönetimi ve güvenlik geliştirmeleri dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikleri kapsar. Bu süreç, yüksek kaliteli yazılımın elde edilmesi ve sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve sürekli değişen dijital ortamda teknolojik gelişmelere ve gelişen tehditlere uyum sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Günümüzün hızlı tempolu dijital pazarında, yazılım geliştiriciler rakiplerin önünde kalmak ve kullanıcı taleplerini karşılamak için yeni özellikler ve güncellemeler sunma konusunda sürekli baskıyla karşı karşıyadır. SRE Durumu ve Altyapı Raporu tarafından 2020 yılında yürütülen bir araştırmaya göre, yazılım geliştirme ekiplerinin %60'ı uygulamalarını haftada en az bir kez, %32'si ise günlük veya günde birden çok kez dağıtıyor. Bu hızlı dağıtım oranlarıyla dağıtım bakımı, yazılım uygulamalarının piyasaya sürüldükten sonra sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini sağlamanın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

AppMaster no-code platformunda dağıtım bakımı, platform tarafından oluşturulan arka uç, web ve mobil uygulamaların yönetilmesinde çok önemli bir rol oynar. AppMaster sunucu endpoints için otomatik olarak oluşturulan havalı (açık API) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları, geliştiricilerin şemayı güncelleyerek veya daha yeni bir sürüme taşıyarak uygulamayı zahmetsizce sürdürmelerine yardımcı olur. AppMaster ayrıca Business, Business+ ve Enterprise olmak üzere üç farklı abonelik düzeyi sunar. Her abonelik, uygulamaları barındırma ve güncelleme açısından farklı iş ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi dağıtım bakım özelliği sunarak yazılımın güncel kalmasını ve en yüksek performans ve güvenlik standartlarını karşılamaya devam etmesini sağlar.

Dağıtım bakımının temel unsurlarından bazıları şunlardır:

1. İzleme ve Gözlemlenebilirlik: Dağıtım bakımı, sorunları büyümeden önce tespit etmek ve düzeltmek için uygulama performansının, kaynak kullanımının ve kullanıcı davranışının sürekli izlenmesini gerektirir. Uygulama performansı izleme (APM) araçlarının kullanılması, günlüğe kaydetme ve izleme gibi gözlemlenebilirlik uygulamaları, uygulama davranışı, sistem sağlığı ve altyapı performansı hakkında değerli bilgiler sağlayarak proaktif bakım önlemlerine yardımcı olur.

2. Hata Düzeltmeleri ve Performans İyileştirmeleri: Yazılım kusurlarının, sorunlarının veya güvenlik açıklarının hızlı bir şekilde tanımlanması ve çözülmesi, uygulamanın bütünlüğünü ve kullanıcı güvenini korumak açısından çok önemlidir. AppMaster platformu, planlarda değişiklik olduğunda uygulamaları otomatik olarak sıfırdan oluşturduğundan, teknik borç ortadan kaldırılır ve böylece hızlı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri kolaylaştırılır.

3. Yazılım Güncellemeleri ve Yamalar: Uygulamanın arka uç, web ve mobil bileşenlerinin düzenli olarak güncellenmesi, en son teknolojilere, güvenlik standartlarına ve kullanıcı gereksinimlerine uyumluluk sağlar. AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan kullanıcı arayüzü bileşenlerini, mantığını ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır, sorunsuz yazılım güncellemelerini destekler ve kesinti süresini azaltır.

4. Veritabanı Yönetimi: Postgresql uyumlu olan AppMaster uygulamaları için birincil veritabanının bakımı, veritabanı performansının izlenmesini, yedeklemelerin gerçekleştirilmesini, sorguların optimize edilmesini ve şema geçişlerinin yönetilmesini gerektirir. Bu önlemler veri tutarlılığını ve bütünlüğünü garanti ederken aynı zamanda sorgu yürütme performansını da artırır.

5. Sunucu ve Altyapı Yönetimi: AppMaster uygulamalarının omurgası Go (golang) ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uçta yer alır. Dağıtım bakımı, sunucu altyapısının izlenmesini, kaynak tahsisinin optimize edilmesini ve uygulamanın kullanıcı taleplerini karşılayacak şekilde ölçeklendirilmesini içerir; özellikle kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarında yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlar.

6. Güvenlik Geliştirmeleri: Dağıtım bakım süreci, uygulamanın güvenlik duruşunu korumak ve geliştirmek için sürekli güncellemeleri içerir. Bu, gelişen siber güvenlik tehditlerine karşı savunma sağlamak için düzenli güvenlik açığı değerlendirmelerini, güvenlik kusurlarının kapatılmasını ve erişim kontrolü, veri koruma ve güvenli kodlama için en iyi uygulamaların benimsenmesini içerir.

Sonuç olarak, dağıtım bakımı, yazılım uygulamalarının uzun ömürlülüğünü, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamanın kritik bir yönüdür. Geliştiriciler, dağıtım bakımına yönelik proaktif bir yaklaşım kullanarak yalnızca yüksek düzeyde yazılım kalitesini korumakla kalmaz, aynı zamanda uygulamayı kullanıcı talepleri, teknolojik gelişmeler ve güvenlik gereksinimleriyle uyumlu tutarak uygulamayı sürekli olarak optimize edebilir. AppMaster no-code platform, dağıtım bakım sürecini basitleştirerek geliştiricilerin kolaylıkla ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak sağlarken teknik borcu ortadan kaldırır ve pazara çıkış süresini kısaltır.