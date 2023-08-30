Dağıtım düzenlemesi

Dağıtım orkestrasyonu, yazılım uygulamalarının geliştirme aşamasından üretim aşamasına kadar yayınlanmasını otomatikleştirmek ve yönetmek için stratejiler, araçlar ve en iyi uygulamaları kapsayan, yazılım geliştirme sürecinin kritik bir yönüdür. Dağıtım orkestrasyonunun temel amacı, kaynak kullanımını en üst düzeye çıkararak, insan müdahalesini en aza indirerek, güvenliği artırarak ve çeşitli ekipler ve paydaşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak uygulama dağıtımını kolaylaştırmaktır.

Dağıtım yönetimi alanında orkestrasyon teknikleri, farklı dağıtım ortamlarında tutarlılık ve güvenilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Modern yazılım uygulamaları, çok sayıda birbirine bağlı bileşen ve hizmetle giderek daha karmaşık hale geldikçe, güçlü dağıtım düzenleme mekanizmalarının önemi göz ardı edilemez. Kuruluşların, kapsamlı bir dağıtım düzenleme çerçevesi oluşturmak için altyapı tedariği, uygulama yapılandırması, izleme, geri alma yetenekleri ve diğer araç ve hizmetlerle birlikte çalışabilirlik gibi çeşitli faktörleri dikkate alması gerekir.

Güçlü dağıtım orkestrasyonu çözümlerine yönelik artan talebin ardındaki temel etkenlerden biri mikro hizmetlerin, konteynerlerin ve bulutta yerel teknolojilerin yükselişidir. Bu yenilikler, kuruluşların kullanıcı talebine ve kaynak kullanılabilirliğine göre dinamik olarak ölçeklenebilen karmaşık, dağıtılmış uygulamalar oluşturmasına olanak tanıdı. Ancak bu tür uygulamaların hem şirket içi hem de buluttaki çeşitli altyapılarda dağıtımını yönetmek zor olabilir. Kubernetes, Docker ve Ansible gibi dağıtım düzenleme araçları ve platformları, dağıtım hatlarını düzene koymak ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak isteyen kuruluşlar için vazgeçilmez hale geldi.

Dağıtım orkestrasyonunun temel yönlerinden biri, dağıtım sürecinde tekrarlanan görevlerin otomasyonudur. Bu tür görevlerin örnekleri arasında uygulama yapıtlarının oluşturulması, altyapı kaynaklarının sağlanması, uygulama bileşenlerinin dağıtılması ve hizmetlerin yapılandırılması yer alır. Otomasyon, manuel hata riskini ortadan kaldırır, güvenliği artırır ve dağıtım süresini kısaltarak pazara sunma süresinin daha hızlı olmasını ve sorun durumunda geri alma işlemlerinin daha kolay olmasını sağlar. Bu bağlamda, AppMaster no-code platform gibi uçtan uca bir dağıtım düzenleme çözümü, karmaşık dağıtımları verimli bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir araç ve özellikler seti sunar.

AppMaster güçlü no-code araç seti, müşterilerin görsel veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'yi ve WSS Uç Noktalarını kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster entegre geliştirme ortamı (IDE), tasarım ve geliştirmeden test ve dağıtıma kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü destekler. AppMaster, müşterilere gerçek uygulamalar ve yürütülebilir ikili dosyalar (İş ve İş+ aboneliği) ve hatta kaynak kodu (Kurumsal abonelik) sağlayarak kuruluşların uygulamalarını şirket içinde veya bulutta kolaylıkla barındırabilmesini sağlar.

Dağıtım orkestrasyonu söz konusu olduğunda AppMaster, güçlü otomasyon yetenekleri sunarak ve her yinelemede uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırarak üstünlük sağlar. Sunucu endpoints için otomatik Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturma ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi özellikler sayesinde müşteriler, farklı ortamlarda tutarlılığı ve güvenilirliği korurken uygulama dağıtımını kolaylaştırabilir. Platform, Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumludur ve oluşturulan uygulamalar, üstün ölçeklenebilirlik ve performans için Go (golang) ile oluşturulmuş derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uçlardan yararlanır.

Dağıtım orkestrasyonunun ötesinde, AppMaster aynı zamanda sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) uygulamalarını da destekleyerek müşterilerin minimum manuel müdahaleyle uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesine ve yayınlamasına olanak tanır. Bu, geliştirme sürecini hızlandırır, optimum uygulama performansı sağlar ve geliştirme, operasyonlar ve iş ekipleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Sonuç olarak müşteriler 3 kata kadar maliyet tasarrufu ve 10 kata kadar daha hızlı uygulama geliştirme elde edebilir.

Sonuç olarak, dağıtım orkestrasyonu, çeşitli aşamalarda ve ortamlarda uygulamaları yönetme ve dağıtmanın karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan modern yazılım geliştirmenin kritik bir yönüdür. Kuruluşlar otomasyon yoluyla dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak manuel hataları azaltabilir, güvenliği artırabilir ve kaynak kullanımını iyileştirebilir. AppMaster gibi güçlü no-code platformlar sayesinde işletmeler, teknik borcu en aza indirirken dağıtım orkestrasyonunun avantajlarından yararlanabilir ve sonuç olarak pazara daha hızlı giriş ve üstün uygulama performansı sağlayabilir.