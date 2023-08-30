Dağıtım bağlamında, Dağıtım Birimi, bir uygulama içinde bağımsız olarak dağıtılabilen, sürümlendirilebilen ve yönetilebilen, mantıksal olarak farklı ve bağımsız bir yazılım birimini ifade eder. Uygulamanın hedef ortamda başarılı bir şekilde dağıtılması ve yürütülmesi için gereken tüm yapıları, bileşenleri ve yapılandırma dosyalarını içerir. Dağıtım Birimleri, modern yazılım mimarilerinin yapı taşlarıdır ve daha büyük dağıtılmış sistemler oluşturmak için bir araya gelen atomik öğeler olarak hizmet eder.

Yazılım geliştirme uygulamalarındaki ilerlemeler, özellikle de mikro hizmet tabanlı mimarilerin, kapsayıcıya alma ve DevOps metodolojilerinin benimsenmesiyle birlikte, dağıtım birimleri giderek daha ayrıntılı ve işleve özgü hale geldi. Bu yaklaşım, gelişmiş konuşlandırılabilirlik, sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve esneklik gibi çeşitli avantajlar sunar. Tek bir değişikliğin tüm uygulamanın yeniden konuşlandırılmasını gerektirebileceği yekpare yazılım uygulamalarının aksine, modern dağıtım stratejileri, genel sistem işlevselliğini etkilemeden belirli Dağıtım Birimlerinde küçük, bağımsız güncellemelere olanak tanır.

Dağıtım Birimleri, temel teknoloji ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli biçimlerde olabilir. Dağıtım Birimlerinin bazı örnekleri şunları içerir:

Bir yazılım uygulamasının yürütülmesinde kullanılan ikili dosyalar veya komut dosyaları gibi yürütülebilir dosyalar; Birden fazla uygulamaya yeniden kullanılabilir kod ve kaynaklar sağlayan paylaşılan kitaplıklar; Bir yazılım bileşeninin düzgün çalışması için gerekli olan yapılandırma dosyaları, kaynak kodu dosyaları ve bağımlılıklar gibi ilgili dosyalar kümesi; Kod, kitaplıklar ve sistem bağımlılıkları da dahil olmak üzere uygulamanın çalışma zamanı ortamını kapsayan kapsayıcılar, dağıtım sürecinin farklı aşamalarında tutarlılık sağlar; Uygulamanın çalışması için eksiksiz, yalıtılmış bir ortam sağlayan, bir işletim sistemi ve ilgili yazılım bileşenlerinden oluşan sanal makineler;

AppMaster no-code platformunda, dağıtım birimleri arka uç uygulamaları için otomatik olarak oluşturulur, test edilir ve Docker kapsayıcılarında paketlenir. Bu yaklaşım, kapsayıcıya alınmış Dağıtım Birimlerinin dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini yöneten Kubernetes gibi popüler bulut hizmetleri ve kapsayıcı düzenleme çözümleriyle kusursuz entegrasyon sağlar. Ayrıca AppMaster, müşterilere arka uç uygulamaları için gerekli REST API ve WebSocket Service (WSS) endpoints, iş süreçlerini ve veri modeli şemasını sağlayarak uygulama teslim sürecini kolaylaştırır.

AppMaster Web Uygulaması ve Mobil Uygulama Dağıtım Birimleri, web uygulamaları için Vue3 (JavaScript/TypeScript), Android uygulamaları için Jetpack Compose ile Kotlin ve iOS uygulamaları için SwiftUI gibi modern çerçeveler ve dillerle oluşturulmuştur. Bu, endüstrinin en iyi uygulamalarına uygun, yüksek kaliteli, sürdürülebilir kodu garanti eder. Üstelik AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin ilgili uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan kullanıcı arayüzünü, iş mantığını ve API'leri güncellemesine olanak tanıyor. Bu, daha çevik bir yazılım geliştirme süreci ve yeni özellikler ve iyileştirmeler için daha hızlı pazara sunma süresi ile sonuçlanır.

AppMaster platformuyla müşteriler, daha kısa sürüm döngülerini ve daha hızlı, daha verimli dağıtımları destekleyen sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) özelliklerinden yararlanır. Go (Golang) programlama dilini kullanan yüksek düzeyde ölçeklenebilir, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının otomatik olarak oluşturulması, AppMaster düşük işletme maliyetini korurken olağanüstü performans sunmasına olanak tanır. Ek olarak Postgresql uyumlu veritabanlarının kullanımı, çok çeşitli veri depolama gereksinimleri için mükemmel uyumluluk ve uyarlanabilirlik sağlar.

Özetle, Dağıtım Birimi, modern yazılım geliştirme süreçlerinin çok önemli bir yönüdür ve karmaşık uygulamaların oluşturulması ve dağıtılması için yönetilebilir, modüler bir yaklaşım sağlar. AppMaster no-code platform, endüstri lideri performansı, sürdürülebilirliği ve maliyet verimliliğini korurken, güçlü uygulamaların hızla geliştirilmesini, devreye alınmasını ve ölçeklendirilmesini sağlamak için işlevselliğinden yararlanır. AppMaster, yüksek kaliteli arka uç, web ve mobil uygulamalar üreten kapsamlı, sezgisel bir entegre geliştirme ortamı (IDE) yaratarak, geliştiricilere ve her büyüklükteki işletmeye, yazılım çözümlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle, minimum teknik borçla geliştirme ve sunma yetkisi verir. .