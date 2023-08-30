يشير النسخ المتماثل للنشر إلى عملية النشر المتزامن لمثيلات متعددة من التطبيق عبر بيئات أو بنية تحتية مختلفة، مما يضمن التوفر العالي والتسامح مع الأخطاء وموازنة التحميل. يلعب هذا المفهوم دورًا حاسمًا في تطوير البرمجيات الحديثة، حيث يلبي الطلب المتزايد على التطبيقات القابلة للتطوير والموثوقة والأداء والتي يمكنها التكيف بسلاسة مع أعباء العمل ومتطلبات المستخدم المتغيرة.

في سياق منصة AppMaster ، يسهل النسخ المتماثل للنشر التوزيع الأمثل والسلس لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والتجميع والاختبار والنقل بالحاويات. نظرًا لأن AppMaster يدعم مجموعة واسعة من التقنيات مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose ، فإن عملية النسخ تلبي أهداف النشر المتنوعة مع الحفاظ على الاتساق والأداء عبر البيئات.

تظهر الأبحاث أن دمج تكرار النشر في ممارسات تطوير البرمجيات يؤدي إلى فوائد عديدة. أولاً، فهو يمكّن المؤسسات من تحقيق توافر أعلى من خلال توزيع المثيلات عبر خوادم متعددة أو حتى مواقع جغرافية. ونتيجة لذلك، إذا واجه خادم أو مركز بيانات انقطاعًا، فيمكن للمثيلات المتبقية الاستمرار في الحفاظ على وظائف التطبيق.

ثانيًا، يعمل النسخ المتماثل للنشر على تحسين التسامح مع الأخطاء بشكل كبير من خلال عزل تأثير الخطأ أو عطل البرنامج أو فشل الأجهزة في مثيل واحد. في مثل هذه السيناريوهات، يمكن أن تستمر المثيلات المتبقية في العمل دون انقطاع، ويمكن استبدال المثيل المتأثر بسهولة بمثيل جديد.

ثالثًا، يساهم في تحقيق موازنة فعالة للأحمال من خلال توزيع الطلبات والمعالجة بين مثيلات التطبيقات المتعددة، مما يمنع اختناقات الأداء ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد. وهذا يقلل من وقت الاستجابة للمستخدمين النهائيين ويعزز الأداء العام للتطبيق.

أحد الأمثلة على تكرار النشر هو موقع التجارة الإلكترونية الشهير الذي يخدم ملايين العملاء حول العالم. لتوفير تجربة سريعة وموثوقة باستمرار لمستخدميه، يمكن لموقع الويب استخدام النسخ المتماثل للنشر لإنشاء مثيلات متعددة للواجهة الخلفية وتطبيقات الويب عبر بنية تحتية موزعة عالميًا. يمكّن هذا الأسلوب موقع الويب من التعامل مع ذروة حركة المرور وموازنة الأحمال والحفاظ على متطلبات قاعدة المستخدمين سريعة النمو.

يتضمن تنفيذ النسخ المتماثل للنشر في النظام الأساسي AppMaster الخطوات التالية:

تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم باستخدام أدوات drag-and-drop المرئية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تنفيذ إجراء "النشر"، الذي يؤدي إلى إنشاء التعليمات البرمجية المصدر لمختلف التطبيقات والتجميع والاختبار والتعبئة في حاويات Docker للخدمات الخلفية. نشر التطبيقات التي تم إنشاؤها عبر البيئات المستهدفة، مثل الخوادم المحلية أو البنية التحتية السحابية، والتأكد من توزيع المثيلات وفقًا لاستراتيجية النسخ المتماثل المطلوبة. مراقبة وإدارة المثيلات المنشورة وتحديث التكوينات أو القياس حسب الحاجة للحفاظ على الأداء الأمثل والموثوقية.

يمكن أيضًا دمج النسخ المتماثل للنشر مع تقنيات متقدمة مثل عمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر أو ​​إصدارات Canary، مما يسمح للمؤسسات بتقليل وقت التوقف عن العمل أثناء تحديثات البرامج وتخفيف مخاطر تقديم ميزات جديدة أو إصلاحات للأخطاء. مع عمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر، يتم الاحتفاظ بمثيلين مكررين (الأزرق والأخضر) لنفس التطبيق، حيث يكون أحدهما نشطًا والآخر سلبيًا. يتم نشر التحديثات أولاً على المثيل الخامل، وإذا نجحت، يتم تحويل حركة المرور تدريجيًا إلى المثيل المحدث حديثًا، مما يجعله المثيل النشط الجديد. تتبع إصدارات Canary نهجًا مشابهًا ولكنها تتضمن طرحًا تدريجيًا للميزات أو التحديثات الجديدة لنسبة صغيرة من المستخدمين، ومراقبة تأثيرها قبل إصدارها إلى قاعدة المستخدمين بأكملها.

يمكّن AppMaster المؤسسات من الاستفادة من فوائد النسخ المتماثل للنشر من خلال أتمتة العديد من الخطوات المتضمنة في العملية وتوفير بيئة مرئية بديهية لتصميم وبناء ونشر تطبيقات البرامج المعقدة. تضمن المنصة التزام التطبيقات بأفضل الممارسات، وتتخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عند الحاجة، وتدعم مجموعة متنوعة من التقنيات وأهداف النشر وحالات الاستخدام، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات من جميع الأحجام التي تسعى إلى تحقيق أسرع نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة وموثوق لتطوير البرمجيات.