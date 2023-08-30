Yaygın olarak sorunsuz dağıtım veya mavi-yeşil dağıtım olarak da adlandırılan sıfır kesinti süreli dağıtım, bir uygulamanın tüm güncelleme süreci boyunca son kullanıcılar tarafından erişilebilir kalmasını sağlayan ve böylece kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan bir yazılım dağıtım ve sürüm yönetimi stratejisidir. Bu yaklaşım, başarısız dağıtım riskini en aza indirir, geri almaları azaltır ve yeni özelliklerin yayınlanması, hata düzeltmeleri veya diğer sistem değişiklikleri sırasında hizmet kesintilerini önler; bu da onu AppMaster tarafından kullanılanlar gibi modern, çevik uygulama geliştirme uygulamalarının önemli bir bileşeni haline getirir. no-code platform kullanıcıları.

Geliştiricilerin başarılı bir dağıtım sonrasında sorunsuz bir şekilde değiştirilebilen paralel üretim ve hazırlama ortamlarını sürdürmelerine olanak tanıyan yük dengeleme, kapsayıcılaştırma ve orkestrasyon gibi gelişmiş teknikler ve teknolojilerin kullanımıyla sıfır kesinti süresine sahip dağıtım elde edilir. Bu yaklaşımın temel amacı, uygulamanın kullanıma sunulmasının son kullanıcılar üzerindeki etkisini azaltırken aynı zamanda uygulamanın işlevselliğinin, performansının ve güvenilirliğinin tutarlı bir şekilde korunmasını sağlamaktır.

Tipik bir kurulumda, bir uygulamanın eş zamanlı çalışan iki veya daha fazla örneği bulunur ve bunlara genellikle "mavi" ve "yeşil" ortamlar denir. Her ortamda uygulama, gerekli yapılandırmaları ve kaynaklarıyla birlikte, temel altyapıdan bağımsız olan ve Docker ve Kubernetes gibi konteyner düzenleme araçları kullanılarak çalışma zamanında verimli bir şekilde yönetilebilen izole konteynerlere dağıtılır. Bu mimari, geliştiricilerin yeni uygulama değişikliklerini yeşil ortamda test etmesine ve doğrulamasına olanak tanırken, mavi ortam da kesintisiz olarak canlı kullanıcı trafiğine hizmet vermeye devam ediyor.

Yeşil ortamdaki güncellemeler kapsamlı bir şekilde test edildikten ve yayına hazır kabul edildikten sonra yük dengeleyici, trafiği kademeli olarak mavi ortamdan yeşil ortama doğru yönlendirecek ve kullanıcıları uygulamanın güncellenmiş sürümüne etkili bir şekilde aktaracak şekilde yapılandırılır. Geçiş süreci sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa yük dengeleyici, trafiği anında mavi ortama geri döndürebilir, uygulamanın kullanılabilirliğini korur ve geliştiricilere başka bir dağıtım girişiminden önce sorunu gidermeleri ve düzeltmeleri için yeterli zaman tanır.

Sektör araştırmalarına göre sıfır kesinti süreli dağıtım, başarılı yazılım geliştirme projelerinin hayati bir bileşenidir; yüksek performanslı geliştirme ekiplerinin yaklaşık %40'ı dağıtım riskini azaltmak, iş kesintilerini en aza indirmek ve pazara çıkış süresini hızlandırmak için bu yaklaşımı kullanmaktadır. Ayrıca araştırmalar, sıfır kesinti süreli dağıtım tekniklerini kullanan kuruluşların %60'a kadar daha az yazılım arızası yaşadığını ve bu stratejinin uygulama çalışma süresini ve kullanıcı memnuniyetini korumadaki değerini daha da güçlendirdiğini gösterdi.

Sıfır no-code AppMaster sahip dağıtımın gerçek dünyadan bir örneği, müşterilerin sezgisel sürükle ve drag-and-drop arayüzlerini ve çok çeşitli yerleşik bileşenler. Kullanıcı, uygulamasının tasarımından memnun kaldığında, yalnızca 'Yayınla' düğmesine basabilir ve AppMaster yürütülebilir ikili dosyalar oluşturmak, kodu derlemek, testleri çalıştırmak ve uygulamayı buluta dağıtmak için gerekli tüm adımları gerçekleştirir. Sorunsuz bir kullanıcı deneyimini korurken.

Sunucu odaklı yaklaşımı sayesinde AppMaster müşterileri, uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye veya kullanıcıları güncellemeleri indirmeye zorlamaya gerek kalmadan mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını güncelleyebilir. Bu çevik, sıfır kesinti süreli dağıtım modeli, uygulamaların yalnızca en son iyileştirmelerle her zaman güncel olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıları olumsuz etkileyebilecek hizmet kesintileri veya performans sorunları riskini de en aza indirir.

Kuruluşlar, sıfır kesinti süresi dağıtım stratejisini uygulayarak, kullanıcılarına kusursuz bir deneyim sunan daha iyi, daha güvenilir yazılım çözümleri sunabilir ve sonuçta müşteri memnuniyetinin ve iş başarısının artmasını sağlayabilir. Bu yaklaşım altyapıya, araçlara ve geliştirme uygulamalarına bir miktar ek yatırım gerektirse de, geliştirilmiş uygulama kararlılığı ve performansı, azaltılmış dağıtım riski ve hızlandırılmış sürüm döngüleri gibi uzun vadeli faydalar, bunu aşağıdakiler de dahil olmak üzere herhangi bir modern yazılım geliştirme projesi için dikkate değer bir değerlendirme haline getirmektedir: AppMaster no-code platformu üzerine kurulu olanlar.