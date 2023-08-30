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Dağıtım güvenliği

Ağu 30, 2023

Yazılım geliştirme ve dağıtım bağlamında dağıtım güvenliği, uygulama yazılımını, onun temel altyapısını ve işlediği verileri kazara veya kötü niyetli ihlallere, yetkisiz erişime karşı korumak için kullanılan kapsamlı stratejiler, politikalar, en iyi uygulamalar ve araçlar kümesini ifade eder. , veri sızıntısı ve diğer olası güvenlik açıkları. Siber suçların oranı artmaya devam ederken, hassas verilerin, müşteri bilgilerinin ve fikri mülkiyetin tehditlere karşı korunmasını sağlamak için uygulamaların dağıtım hattının güvence altına alınması hayati önem taşıyor.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek için önde gelen no-code bir platform olan AppMaster dağıtım güvenliği, geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Platform, güvenlik açıklarını tespit edip önlemek, müşteri uygulamalarını ve verilerini geliştirme yaşam döngüsü boyunca korumak için endüstri standardı güvenlik uygulamalarından, gelişmiş şifreleme tekniklerinden ve sürekli izlemeden yararlanır.

Uygulama dağıtım güvenliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli temel alanları kapsar:

1. Güvenli Yapılandırma: Uygulamaların, altyapı bileşenlerinin ve üçüncü taraf yazılımların, en iyi uygulamalara ve endüstri standartlarına bağlı kalarak güvenli bir şekilde yapılandırılmasını sağlamak. Bu, gereksiz hizmetlerin devre dışı bırakılmasını, kullanıcı ayrıcalıklarının sınırlandırılmasını ve en az ayrıcalıklı erişim kontrollerinin kullanılmasını içerebilir. AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, uygulama mağazalarına gönderim gerektirmeden mobil uygulamalarda güvenli güncelleme yapılmasına olanak tanıyarak yapılandırma güvenliğini daha da artırır.

2. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Güçlü kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümlerinin uygulanması, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) gibi güçlü kimlik doğrulama mekanizmalarının kullanılması ve hassas verilere veya işlevlere erişimi yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlamak için yetkilendirme politikalarının uygulanması.

3. Şifreleme ve Veri Koruma: Güçlü şifreleme algoritmaları kullanarak müşteri verilerinin ve uygulama varlıklarının hem geçiş halindeki hem de beklemedeki güvenliğinin sağlanması. AppMaster uygulamalar, arka uçlar için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Jetpack Compose veya SwiftUI ile Kotlin gibi sektör lideri teknolojiler kullanılarak oluşturulur. Bu teknolojiler, verileri işlerken ek güvenlik katmanları sağlar.

4. Sürekli İzleme ve Denetleme: Anormal faaliyetleri, olası güvenlik açıklarını ve ihlalleri tespit etmek için gerçek zamanlı izleme, kayıt ve denetim araçlarının kullanılması, anında düzeltici eyleme olanak sağlanması. AppMaster altyapısı tüm uygulama geliştirme sürecini sürekli olarak izleyerek müşterilere uygulamalarının güvenliği konusunda yüksek düzeyde güvence sağlar.

5. Güvenli Geliştirme ve Test Uygulamaları: Gereksinim analizinden başlayarak tasarım, uygulama, test ve dağıtıma kadar güvenliği geliştirme yaşam döngüsü boyunca entegre etmek. Buna, güvenli kodlama uygulamalarının benimsenmesi, düzenli kod incelemelerinin yapılması ve kapsamlı güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi de dahildir. AppMaster platformu, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve kodun sürekli olarak güvenli ve verimli kalmasını sağlar.

6. Olay Müdahalesi ve Kurtarma: Güvenlik ihlallerini veya olaylarını tespit etmek, raporlamak, kontrol altına almak ve bunlardan kurtulmak için açık süreç ve prosedürler oluşturmak, ayrıca olay sonrası analiz yapmak ve gelecekte benzer sorunları önlemek için gerekli iyileştirmeleri uygulamak.

7. Uyumluluk ve Düzenleme: Uygulamaların, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veya Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS) gibi ilgili düzenleme ve uyumluluk gerekliliklerini karşılamasının sağlanması. AppMaster yazılımlarının uyumluluğunu sağlamak için müşterilerini, hedef pazarlarına ve kullanım senaryolarına bağlı olarak sektöre özel düzenlemelere uymaya teşvik eder.

Sonuç olarak dağıtım güvenliği, tüm uygulama geliştirme ekosistemini kapsayan çok yönlü bir disiplindir. AppMaster no-code platformu, güvenlik önlemlerini soyutlayarak ve en iyi uygulamalara ve endüstri standartlarına uygun bir ortam sağlayarak bu süreci büyük ölçüde basitleştirir. Güvenlik duruşunu geliştirmek ve çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özellik sunmak için sürekli çalışan AppMaster, müşterilerin güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamalarını güvenle oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

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