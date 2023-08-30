Mavi-yeşil dağıtım, geliştirme ekipleri tarafından uygulamaların yeni sürümlerinin sorunsuz şekilde dağıtılmasını sağlamak ve aynı zamanda kesinti ve hizmet kesintisi riskini en aza indirmek için kullanılan, yaygın olarak tanınan ve etkili bir yazılım sürüm yönetimi stratejisidir. Bu yaklaşım, yazılım güncellemelerini otomatik olarak oluşturmak, test etmek ve yayınlamak için sürekli entegrasyonun ve sürekli teslimat (CI/CD) işlem hatlarının mevcut olduğu hızlı uygulama geliştirme bağlamında özellikle faydalıdır.

Mavi-yeşil dağıtımın özünde, her uygulama için "mavi" ve "yeşil" ortamlar olarak adlandırılan iki ayrı ancak aynı ortamın korunmasına dayanır. Tipik olarak farklı sunucularda veya konteyner platformlarında barındırılan bu ortamlar, birbirlerinin kopyaları olarak hizmet eder ve aynı yapılandırmaları, veri modellerini ve uygulamanın sürümlerini taşırken aynı anda çalışır. Ek olarak, her iki ortam da veri senkronizasyonu çalışmalarına verilen önemi azaltmak ve uygulamanın dağıtılan tüm örneklerinde veri tutarlılığını sağlamak için ortak bir veritabanını paylaşır.

Bir uygulamanın yeni bir sürümü dağıtıma hazır olduğunda, geliştirme ekibi onu ilk olarak şu anda kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir trafiği almayan etkin olmayan ortama yükleyecektir. Bu ortam, ekibin güncellenen uygulamayı kapsamlı bir şekilde test etmesine ve kullanıcı trafiğini yeniden yönlendirmeden önce uygun işlevsellik ve performansını doğrulamasına olanak tanır. Test tamamlandıktan ve uygulamanın kararlı olduğu kanıtlandıktan sonra, kullanıcı trafiğini aktif ortamdan yeni güncellenen ortama, son kullanıcılar üzerinde minimum etkiyle veya hiç etki olmadan kaydırmak için bir yük dengeleyici veya API ağ geçidi kullanılır.

Mavi-yeşil dağıtımlar aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda avantaj sunar:

Sıfır kesinti süreli dağıtım : Güncellemeler ayrı bir ortamda dağıtıldığından, kullanıcılar yeni sürümler test edilirken ve dağıtılırken kesinti süresini önleyerek uygulamaya erişmeye devam eder.

: Güncellemeler ayrı bir ortamda dağıtıldığından, kullanıcılar yeni sürümler test edilirken ve dağıtılırken kesinti süresini önleyerek uygulamaya erişmeye devam eder. Daha az arıza riski : Etkin olmayan ortamda kapsamlı testler ve doğrulama gerçekleştirilebilir; bu, kullanıcılar güncellenmiş uygulamaya erişmeden önce potansiyel sorunların belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur.

: Etkin olmayan ortamda kapsamlı testler ve doğrulama gerçekleştirilebilir; bu, kullanıcılar güncellenmiş uygulamaya erişmeden önce potansiyel sorunların belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Hızlı geri alma yetenekleri : Dağıtımdan sonra bir sorun tespit edilmesi durumunda, trafik daha önce etkin olan ortama kolayca yeniden yönlendirilerek kullanıcılar üzerinde minimum etki sağlanır ve işlevsellik korunur.

: Dağıtımdan sonra bir sorun tespit edilmesi durumunda, trafik daha önce etkin olan ortama kolayca yeniden yönlendirilerek kullanıcılar üzerinde minimum etki sağlanır ve işlevsellik korunur. Artan üretkenlik : Daha hızlı ve daha öngörülebilir dağıtımlar, daha akıcı, yinelemeli bir geliştirme sürecini kolaylaştırarak ekiplerin yeni özellikleri ve geliştirmeleri daha hızlı sunmasına olanak tanır.

Mavi-yeşil dağıtım kullanımının öne çıkan bir örneği, AppMaster no-code platformudur. AppMaster müşterileri için hızlı, verimli ve düşük riskli bir çözümü kolaylaştırmak amacıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için bu stratejiyi kullanır. AppMaster, mavi-yeşil dağıtım gibi gelişmiş metodolojilerden yararlanarak, işletmelerin minimum teknik borçla yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına olanak tanırken maksimum çalışma süresi, ölçeklenebilirlik ve performans sağlar.

AppMaster uygulamaları sıfırdan ürettiğinden ve görsel olarak çekici veri modelleri ile iş mantığını geliştirmeye yönelik araçlar sağladığından, mavi-yeşil dağıtım sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Platformun CI/CD işlem hatları ve kapsayıcı teknolojilerle kusursuz entegrasyonu, dağıtım sürecini daha da basitleştirir ve geliştirir.

AppMaster, birincil veritabanları olarak çeşitli Postgresql uyumlu veritabanlarını desteklediğinden, uygulamaları, özellikle mavi-yeşil dağıtımlar bağlamında etkileyici bir ölçeklenebilirlik düzeyini korur. AppMaster aracılığıyla oluşturulan arka uç uygulamaları Go'da (golang) çalışır ve Docker kapsayıcılarında bulunur; bu, iki ortamı yönetmek için fiziksel veya sanal sunuculara olan ihtiyacı azaltarak mavi-yeşil dağıtım altyapısını büyük ölçüde basitleştirir.

Özetle mavi-yeşil dağıtım, özellikle hızlı uygulama geliştirme ve sürüm yönetimi bağlamında modern yazılım mühendisliğinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Geliştirme ekipleri, mavi-yeşil dağıtımları kullanarak potansiyel kesinti ve hizmet kesintisi riskini en aza indirirken, uygulamalarının kapsamlı bir şekilde test edilmesini, işlevsel olmasını ve kullanıcı taleplerine göre kolayca ölçeklenebilir olmasını sağlar. Önde gelen no-code platform olarak AppMaster, uygulama yaşam döngüsünü kolaylaştırmak ve her boyut ve ölçekteki işletmeler için yüksek verimli, uygun maliyetli bir çözüm sunmak için mavi-yeşil dağıtım stratejisini kullanır.