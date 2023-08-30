Dağıtım Sunucusu, yazılım eserlerinin, uygulamaların ve bunların yapılandırmalarının hem şirket içi hem de buluttaki bireysel cihazlara veya ortamlara yönetilmesinde ve dağıtılmasında önemli bir rol oynayan merkezi bir altyapı bileşenidir. Yazılım geliştirme ve dağıtım bağlamında, bu sunucular genellikle uygulamaları, güncellemeleri ve yapılandırma yönetimini kolaylaştırmak, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) süreçlerini desteklemek ve uygulamaları yönetmek ve ölçeklendirmek için akıcı ve otomatik bir yol sağlamak için kullanılır. yazılım yaşam döngüsünün birden fazla aşaması.

Dağıtım sunucuları, geliştiriciler ve ortamlar arasında bir köprü görevi görerek kodun, ikili dosyaların ve yapılandırma ayarlarının geliştirme aşamasından hazırlama, test etme ve üretim ortamlarına kadar sorunsuz dağıtımını sağlar. Genellikle artımlı dağıtımlardan mavi-yeşil dağıtımlara kadar çeşitli dağıtım stratejilerini destekleyerek kuruluşların riski yönetmelerine ve yeni özelliklerin ve hata düzeltmelerinin güvenilir ve kontrollü bir şekilde yayınlanmasını sağlamalarına yardımcı olurlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, uygulamaları hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak için dağıtım sunucularından yararlanır. AppMaster dağıtım sunucusu, uygulamaların planlarını alır ve kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, bunları Docker konteynerlerine (arka uç için) paketler ve bunları hedef ortama dağıtır; üstelik tüm bunları birkaç dakika içinde yapar. AppMaster, uygulamaları her seferinde sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve konuşlandırılan uygulamaların her zaman güncel olmasını ve eski kodlardan ve eski bağımlılıklardan arınmış olmasını sağlar.

Araştırmalar ve sektör verileri, dağıtım sunucularının kullanılmasının, yazılım geliştirmek ve yayınlamak için gereken zaman ve çabada önemli azalmalara yol açtığını gösteriyor. 2020 DORA State of DevOps raporuna göre, dağıtım sunucuları uygulayan ve sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) uygulamalarını benimseyen kuruluşlar, taahhütten dağıtıma kadar 208 kat daha hızlı teslim süresi, 106 kat daha hızlı ortalama kurtarma süresi (MTTR) yaşıyor ) ve 7 kat daha düşük değişiklik başarısızlık oranı.

Dağıtım sunucuları, özellikle yüksek trafikli ve kurumsal senaryolarda uygulamalar için ölçeklenebilirlik ve yüksek kullanılabilirlik elde etmede de önemlidir. Örneğin AppMaster, mükemmel ölçeklenebilirlik ve performansa olanak tanıyan Go programlama dilini (Golang) kullanarak durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları oluşturur. AppMaster, arka uç uygulamalarını Docker kapsayıcıları olarak dağıtarak bunların çalışma zamanı verimliliğini, kaynak yalıtımını ve yönetilebilirliğini daha da artırır.

Diğer araç ve teknolojilerle entegrasyon, dağıtım sunucularının bir diğer önemli avantajıdır. AppMaster platformu, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla birlikte çalışarak çeşitli veri depolama ve alma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için OpenAPI (eski adıyla Swagger) belgeleri oluşturarak geliştiricilerin API'lerle arayüz oluşturmasını ve veri modellerini gerektiği gibi değiştirmesini kolaylaştırır.

Dağıtım sunucusu kullanmanın pratik bir örneği, çevrimiçi mağazası için yeni bir mobil uygulama geliştirmek isteyen bir e-ticaret şirketi olabilir. Şirketin ekipleri, AppMaster no-code platformunu kullanarak Android ve iOS uygulamaları için veri modellerini, iş süreçlerini ve kullanıcı arayüzlerini hızlı bir şekilde tasarlayabiliyor. Tasarım tamamlandıktan sonra AppMaster dağıtım sunucusu kaynak kodunu oluşturur, uygulamayı derler ve hedef ortama dağıtır. Sunucu odaklı mobil uygulamalarla, kullanıcı arayüzü, mantık ve API anahtarlarındaki güncellemeler, App Store veya Play Market'e yeniden gönderilmeye gerek kalmadan son kullanıcılara hızlı bir şekilde iletilebilir.

Sonuç olarak dağıtım sunucuları, modern yazılım geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve kuruluşlara, yazılım yaşam döngüsünün çeşitli ortamları ve aşamalarında dağıtımları otomatikleştirme ve yönetme yetkisi verir. AppMaster no-code platformundan ve dağıtım sunucusu özelliklerinden yararlanmak, yalnızca geliştirme ve dağıtım sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda teknik borcu da ortadan kaldırır ve ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir uygulamaları destekler. AppMaster ile uygulama geliştirme ve dağıtım olanaklarının kapsamı küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar uzanır ve bu da onu her boyut ve karmaşıklıktaki yazılım geliştirme projeleri için değerli bir kaynak haline getirir.