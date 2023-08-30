Dağıtım optimizasyonu, yazılım uygulamalarının verimliliğini, güvenilirliğini, hızını ve maliyet etkinliğini artırmak amacıyla dağıtımını geliştirme ve iyileştirme sürecini ifade eder. Yazılım geliştirme ve konuşlandırma bağlamında bu süreç, bir kuruluşun yazılım varlıkları için yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmayı, kesintileri ve hataları en aza indirmeyi ve yeni uygulamaların ve güncellemelerin mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan çok çeşitli teknikleri ve metodolojileri kapsar. ve altyapı. Ayrıca dağıtım optimizasyonu, dağıtılan uygulamaların ve sistemlerin kaynak kullanımını, performansını ve ölçeklenebilirliğini optimize etmeyi amaçlar.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, çeşitli geliştirme ve dağıtım adımlarının otomasyonu yoluyla dağıtım optimizasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunarak müşterilerin daha hızlı, daha uygun maliyetli uygulama oluşturma ve değiştirme süreçlerine ulaşmalarına yardımcı olur. Teknik borcun ortadan kaldırılması gibi. Platformun yetenekleri, onu küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi için uygun hale getiriyor ve tek bir geliştiricinin bile bir sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel özelliklerle tamamlanan tam özellikli, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturmasına olanak tanıyor. mobil uygulamalar.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dağıtım optimizasyonunun sağlanmasında çeşitli temel faktörler rol oynar:

1. Otomatikleştirilmiş ve kolaylaştırılmış dağıtım süreçleri: AppMaster platformu, docker konteynerleri için kod oluşturma, derleme, test etme ve paketleme (yalnızca arka uç) gibi birçok geliştirme ve dağıtım adımını otomatikleştirir. Üstelik AppMaster, kullanıcıların veri modellerini görsel olarak oluşturmasına, iş süreçlerini ve REST API ve WSS endpoints tasarlamasına olanak tanıyarak dağıtım iş akışını daha da kolaylaştırıyor ve önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor.

2. Yeniden çalışmayı ve teknik borcu en aza indirme: AppMaster planlardaki her değişiklikle uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma yaklaşımı, yazılım uygulamaları manuel olarak değiştirildiğinde veya güncellendiğinde genellikle zaman içinde biriken teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, oluşturulan uygulamaların herhangi bir yabancı veya güncel olmayan kod olmadan temiz, verimli ve iş gereksinimleriyle uyumlu kalmasını sağlar.

3. Daha iyi kaynak kullanımı ve ölçeklenebilirlik: AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamalar, yüksek düzeyde ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir. Go (golang) ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamalarının kullanımı, AppMaster uygulamalarının kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik göstermesine olanak tanır.

4. Mevcut sistemler ve altyapıyla kusursuz entegrasyon: AppMaster sunucu endpoints için gerekli belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturarak yeni uygulamaların ve güncellemelerin mevcut sistemler ve altyapıyla entegrasyonunu kolaylaştırır. Bu, kuruluşların istikrarı korumasına ve dağıtım sırasında uyumsuzluk sorunları riskini en aza indirmesine yardımcı olur.

5. Geliştirilmiş uygulama performansı: AppMaster, Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi kullanarak web uygulamaları, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı çerçeveleri kullanan mobil uygulamalar üretir. AppMaster, bu modern teknolojileri ve çerçeveleri kullanarak, oluşturulan uygulamaların mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmasını ve performans beklentilerini karşılamasını sağlar.

6. Dağıtım seçeneklerinde esneklik: AppMaster kullanıcıları, uygulamalarının dağıtımı konusunda çeşitli seçeneklere sahiptir. Abonelik düzeylerine bağlı olarak yürütülebilir ikili dosyalar (İşletme ve İş+ abonelikleri) ve hatta kaynak kodu (Kurumsal abonelik) alabilir ve uygulamaları şirket içinde barındırabilirler; bu da dağıtım süreci üzerinde tam kontrol sağlar ve altyapılarını kendi gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirme olanağı sağlar. benzersiz gereksinimler.

7. Daha hızlı ve uygun maliyetli geliştirme ve dağıtım: En önemlisi, AppMaster, kullanıcıların geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli bir geliştirme sürecine ulaşmalarını sağlar. Bu artan hız ve maliyet verimliliği, dağıtım sürecinin genel optimizasyonuna doğrudan katkıda bulunarak kuruluşların müşterilerine daha hızlı ve daha düşük maliyetle değer sunmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak dağıtım optimizasyonu, kuruluşların maliyetleri, kaynak kullanımını ve teknik borcu en aza indirirken aynı zamanda uygulamaları geniş ölçekte oluşturup dağıtabilmesini sağlayan yazılım geliştirme yaşam döngüsünde çok önemli bir öğedir. Kuruluşlar, AppMaster no-code platformunu kullanarak, dağıtım süreçlerini kolaylaştırmak, yüksek kaliteli uygulamalar sunmak ve sonuçta yazılım geliştirme ve dağıtım çabalarında önemli verimlilik iyileştirmeleri elde etmek için gelişmiş otomasyondan ve en son teknolojilerden yararlanabilirler.