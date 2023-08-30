Yazılım geliştirme bağlamında dağıtım altyapısı, yazılım uygulamalarının geliştirme ortamlarından amaçlanan üretim veya çalışma zamanı ortamlarına verimli ve güvenilir bir şekilde teslim edilmesini sağlayan sağlam ve iyi organize edilmiş bir dizi sistem, süreç ve hizmeti ifade eder. Donanım, yazılım ve ağ bileşenlerini kapsayan dağıtım altyapısı, uygulamaların sorunsuz geçişini ve işleyişini sağlamada önemli bir rol oynar ve dağıtım görevleri için gereken zamanı ve çabayı azaltır.

Günümüzün hızlı tempolu, dijital bağlantılı dünyasında, işletmelerin yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sürekli değişen pazar taleplerine uyum sağlamak için hızla güncellenip piyasaya sürülebilen yazılım uygulamalarına ihtiyacı var. Bu, güvenilir, verimli ve güvenli uygulama dağıtımını desteklemek için dağıtım altyapısının kolaylaştırılmasına daha fazla vurgu yapar.

Dağıtım altyapısı, yazılım uygulamalarını geliştirmeden üretime veya diğer çalışma zamanı ortamlarına taşımak için birlikte çalışan çeşitli temel bileşenler veya unsurlar etrafında yoğunlaşır. Bunlar şunları içerir:

- Sürüm Kontrol Sistemleri: Kaynak kodu depoları olarak da bilinen bu sistemler, bir uygulamanın kaynak kodunun ve meta verilerinin farklı yinelemelerini depolar ve yöneterek geliştiricilerin gerektiğinde değişiklikleri işbirliği yapmasına, incelemesine ve geri almasına olanak tanır.

- Sistem Oluşturma: Bu araçlar, kaynak kodunu ve ilgili kaynak dosyalarını derleme, paketleme ve test etme gibi işlemler yoluyla yapı adı verilen dağıtılabilir bir pakete dönüştürür. Örnekler arasında insan müdahalesini en aza indirmek ve hata olasılığını azaltmak için oluşturma ve test süreçlerinin otomatikleştirilmesine yardımcı olan Jenkins, Bamboo veya Travis CI gibi sürekli entegrasyon sunucuları yer alır.

- Dağıtım Sunucuları: Bu sistemler, uygulama yapıtlarının uygun altyapı bileşenlerine dağıtımını otomatikleştirerek, yapı sistemleri ile hedef çalışma zamanı ortamları arasında aracı görevi görür. Örnekler arasında AWS CodeDeploy, Octopus Deploy veya Google Cloud Deployment Manager gibi sürekli teslimat ve dağıtım sunucuları yer alır.

- Altyapı Otomasyon Araçları: Bu araçlar, sanal makinelerden ve konteynerlerden bulut platformlarına ve şirket içi sunuculara kadar hedef çalışma zamanı ortamlarının sağlanmasının, yönetiminin ve ölçeklendirilmesinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Örnekler arasında Ansible, Puppet veya Chef gibi yapılandırma yönetimi araçları ve Terraform veya AWS CloudFormation gibi kod olarak altyapı (IaC) araçları yer alır.

- Ağ ve Güvenlik Hizmetleri: Bu bileşenler, uygulamaların son kullanıcılara güvenli, tutarlı ve optimize edilmiş şekilde sunulmasını sağlayan tüm gerekli ağ yapılandırmalarını, güvenlik önlemlerini, güvenlik duvarlarını, yük dengeleyicileri ve diğer ağ hizmetlerini içerir.

AppMaster üstün no-code bir platform sağlama taahhüdünün bir parçası olarak, hızlı ve güvenilir yazılım teslimi için gerekli tüm gereksinimleri karşılayan bir dağıtım altyapısı tasarladık. AppMaster dağıtım altyapısı özellikleri:

- AWS, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure gibi bulut platformlarından şirket içi sunuculara ve özel bulut ortamlarına kadar çeşitli dağıtım ortamları için kullanıma hazır destek.

- Git gibi popüler sürüm kontrol sistemleriyle kusursuz entegrasyon, geliştiricilerin değişiklikleri takip etmesine ve uygulamalarının kaynak kodu ve ilgili kaynak dosyaları için tek bir doğruluk kaynağına sahip olmalarına olanak tanır.

- Otomatik oluşturma, test etme ve dağıtım süreçleri, geliştiricilerin herhangi bir manuel müdahale veya karmaşık yapılandırma adımları olmadan hızlı ve kolay bir şekilde yeni uygulama sürümleri oluşturup yayınlamasına olanak tanır.

- Docker gibi kapsayıcı teknolojilere yönelik destek, geliştiricilerin minimum düzeyde ek yük ve maksimum taşınabilirlik ile çeşitli çalışma zamanı ortamlarına dağıtılabilen hafif, çalışma zamanından bağımsız uygulama yapıtları oluşturmasına olanak tanır.

- Postgresql uyumlu veritabanlarıyla yerleşik uyumluluk, farklı dağıtım ortamlarında kusursuz veri yönetimi ve geçişi sağlar.

- Geliştiricilere REST API belgeleri, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve daha fazlası gibi temel bilgilere erişim sağlayan kapsamlı belge oluşturma yetenekleri.

- Kolaylaştırılmış altyapı tedariği, yönetimi ve ölçeklendirmesi için popüler altyapı otomasyon araçları ve konfigürasyon yönetimi sistemleriyle entegrasyon.

AppMaster son teknoloji dağıtım altyapısı, güçlü no-code uygulama geliştirme yetenekleriyle birleştiğinde, her boyuttaki işletmenin hızlandırılmış uygulama geliştirme ve dağıtım zaman çizelgelerinden, en aza indirilmiş teknik borçtan ve ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bir çözümden faydalanmasını sağlar. verimli yazılım teslim süreci. AppMaster ile şirketler olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunan, iş büyümesini teşvik eden ve rekabette önde yer alan uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler.