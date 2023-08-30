تشير البنية التحتية للنشر، في سياق تطوير البرمجيات، إلى مجموعة قوية ومنسقة جيدًا من الأنظمة والعمليات والخدمات التي تتيح التسليم الفعال والموثوق لتطبيقات البرامج من بيئات التطوير إلى بيئات الإنتاج أو وقت التشغيل المقصودة. من خلال توسيع الأجهزة والبرامج ومكونات الشبكة، تلعب البنية التحتية للنشر دورًا محوريًا في ضمان الانتقال السلس للتطبيقات وعملها، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين لمهام النشر.

في عالم اليوم سريع الخطى والمتصل رقميًا، تحتاج الشركات إلى تطبيقات برمجية ليست وظيفية فحسب، بل أيضًا قادرة على التحديث والإصدار بسرعة للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار. وهذا يضع تركيزًا أكبر على تبسيط البنية التحتية للنشر لدعم تسليم التطبيقات الموثوقة والفعالة والآمنة.

تتمحور البنية التحتية للنشر حول العديد من المكونات الأساسية أو الجوانب التي تعمل بشكل متضافر لجلب تطبيقات البرامج من التطوير إلى الإنتاج أو بيئات وقت التشغيل الأخرى. وتشمل هذه:

- أنظمة التحكم في الإصدار: تُعرف هذه الأنظمة أيضًا باسم مستودعات الكود المصدري، وتقوم بتخزين وإدارة التكرارات المختلفة للكود المصدري للتطبيق والبيانات التعريفية، مما يسمح للمطورين بالتعاون والمراجعة والتراجع عن التغييرات إذا لزم الأمر.

- أنظمة البناء: تقوم هذه الأدوات بتحويل التعليمات البرمجية المصدر وملفات الموارد ذات الصلة إلى حزمة قابلة للنشر، تسمى قطعة أثرية، من خلال عمليات مثل التجميع والتعبئة والاختبار. تشمل الأمثلة خوادم التكامل المستمر مثل Jenkins أو Bamboo أو Travis CI، والتي تساعد في أتمتة عمليات البناء والاختبار لتقليل التدخل البشري وتقليل فرص الأخطاء.

- خوادم النشر: تعمل هذه الأنظمة كوسيط بين أنظمة البناء وبيئات وقت التشغيل المستهدفة، مما يؤدي إلى أتمتة نشر عناصر التطبيق إلى مكونات البنية التحتية المناسبة. تتضمن الأمثلة خوادم التسليم والنشر المستمر مثل AWS CodeDeploy أو Octopus Deploy أو Google Cloud Deployment Manager.

- أدوات أتمتة البنية التحتية: تساعد هذه الأدوات في أتمتة توفير بيئات التشغيل المستهدفة وإدارتها وتوسيع نطاقها، بدءًا من الأجهزة الافتراضية والحاويات وحتى الأنظمة الأساسية السحابية والخوادم المحلية. تتضمن الأمثلة أدوات إدارة التكوين مثل Ansible أو Puppet أو Chef وأدوات البنية التحتية للتعليمات البرمجية (IaC) مثل Terraform أو AWS CloudFormation.

- خدمات الشبكة والأمن: تتضمن هذه المكونات جميع تكوينات الشبكة الضرورية، وإجراءات الأمان، وجدران الحماية، وموازنات التحميل، وخدمات الشبكات الأخرى التي تضمن تسليم التطبيقات بشكل آمن ومتسق ومُحسّن للمستخدمين النهائيين.

كجزء من التزام AppMaster بتوفير نظام أساسي متفوق no-code ، فقد قمنا بتصميم بنية أساسية للنشر تلبي جميع المتطلبات الضرورية لتسليم البرامج بسرعة وموثوقية. ميزات البنية التحتية لنشر AppMaster:

- دعم جاهز لمجموعة من بيئات النشر، بدءًا من الأنظمة الأساسية السحابية مثل AWS وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure، إلى الخوادم المحلية والبيئات السحابية الخاصة.

- التكامل السلس مع أنظمة التحكم في الإصدار الشائعة مثل Git، مما يسمح للمطورين بتتبع التغييرات والحفاظ على مصدر واحد للحقيقة للكود المصدر لتطبيقاتهم وملفات الموارد ذات الصلة.

- عمليات البناء والاختبار والنشر الآلية، مما يتيح للمطورين إنشاء إصدارات جديدة من التطبيقات وإصدارها بسرعة وسهولة، دون أي تدخل يدوي أو خطوات تكوين معقدة.

- دعم تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker، مما يسمح للمطورين بإنشاء عناصر تطبيق خفيفة الوزن وغير مرتبطة بوقت التشغيل والتي يمكن نشرها في بيئات وقت التشغيل المختلفة مع الحد الأدنى من النفقات العامة والحد الأقصى من قابلية النقل.

- توافق مدمج مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يضمن إدارة سلسة للبيانات وترحيلها عبر بيئات النشر المختلفة.

- إمكانات شاملة لإنشاء الوثائق، مما يوفر للمطورين إمكانية الوصول إلى المعلومات الأساسية مثل وثائق REST API، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والمزيد.

- التكامل مع أدوات أتمتة البنية التحتية الشائعة وأنظمة إدارة التكوين لتبسيط عملية توفير البنية التحتية وإدارتها وتوسيع نطاقها.

تعمل البنية التحتية المتطورة للنشر الخاصة بـ AppMaster ، جنبًا إلى جنب مع إمكاناتها القوية لتطوير التطبيقات no-code ، على تمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من تطوير التطبيقات المتسارع والجداول الزمنية للنشر، وتقليل الديون الفنية، وإمكانية التوسعة والآمنة والمضمونة. عملية تسليم البرمجيات الفعالة. باستخدام AppMaster ، يمكن للشركات التركيز على إنشاء تطبيقات توفر تجارب مستخدم استثنائية، وتدفع نمو الأعمال، وتظل في صدارة المنافسة.