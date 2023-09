L'infrastruttura di distribuzione, nel contesto dello sviluppo software, si riferisce a un insieme robusto e ben orchestrato di sistemi, processi e servizi che consentono la distribuzione efficiente e affidabile di applicazioni software dagli ambienti di sviluppo agli ambienti di produzione o runtime previsti. Comprendendo hardware, software e componenti di rete, l'infrastruttura di distribuzione svolge un ruolo fondamentale nel garantire la transizione e il funzionamento senza intoppi delle applicazioni, riducendo al tempo stesso il tempo e l'impegno necessari per le attività di distribuzione.

Nel mondo frenetico e connesso digitalmente di oggi, le aziende necessitano di applicazioni software che non siano solo funzionali ma anche in grado di essere aggiornate e rilasciate rapidamente per adattarsi alle mutevoli richieste del mercato. Ciò pone una maggiore enfasi sulla razionalizzazione dell'infrastruttura di distribuzione per supportare la distribuzione delle applicazioni affidabile, efficiente e sicura.

L'infrastruttura di distribuzione è incentrata su diversi componenti o aspetti principali che lavorano di concerto per portare le applicazioni software dallo sviluppo alla produzione o ad altri ambienti di runtime. Questi includono:

- Sistemi di controllo della versione: noti anche come repository del codice sorgente, questi sistemi archiviano e gestiscono le diverse iterazioni del codice sorgente e dei metadati di un'applicazione, consentendo agli sviluppatori di collaborare, rivedere e ripristinare le modifiche, se necessario.

- Costruisci sistemi: questi strumenti convertono il codice sorgente e i relativi file di risorse in un pacchetto distribuibile, chiamato artefatto, attraverso processi come compilazione, confezionamento e test. Gli esempi includono server di integrazione continua come Jenkins, Bamboo o Travis CI, che aiutano ad automatizzare i processi di creazione e test per ridurre al minimo l'intervento umano e ridurre le possibilità di errori.

- Deployment Server: questi sistemi fungono da intermediari tra i sistemi di build e gli ambienti runtime di destinazione, automatizzando la distribuzione degli artefatti applicativi ai componenti dell'infrastruttura appropriati. Gli esempi includono server di distribuzione e distribuzione continua come AWS CodeDeploy, Octopus Deploy o Google Cloud Deployment Manager.

- Strumenti di automazione dell'infrastruttura: questi strumenti aiutano ad automatizzare il provisioning, la gestione e il dimensionamento degli ambienti runtime di destinazione, dalle macchine virtuali e ai contenitori alle piattaforme cloud e ai server locali. Gli esempi includono strumenti di gestione della configurazione come Ansible, Puppet o Chef e strumenti di infrastruttura come codice (IaC) come Terraform o AWS CloudFormation.

- Servizi di rete e sicurezza: questi componenti includono tutte le configurazioni di rete necessarie, le misure di sicurezza, i firewall, i bilanciatori del carico e altri servizi di rete che garantiscono una distribuzione sicura, coerente e ottimizzata delle applicazioni agli utenti finali.

Nell'ambito dell'impegno di AppMaster nel fornire una piattaforma no-code superiore, abbiamo progettato un'infrastruttura di distribuzione che soddisfa tutti i requisiti necessari per una distribuzione del software rapida e affidabile. Funzionalità dell'infrastruttura di distribuzione di AppMaster:

- Supporto immediato per una gamma di ambienti di distribuzione, dalle piattaforme cloud come AWS, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, ai server locali e agli ambienti cloud privati.

- Integrazione perfetta con i più diffusi sistemi di controllo delle versioni come Git, consentendo agli sviluppatori di tenere traccia delle modifiche e mantenere un'unica fonte di verità per il codice sorgente della loro applicazione e i relativi file di risorse.

- Processi automatizzati di creazione, test e distribuzione, che consentono agli sviluppatori di generare e rilasciare nuove versioni dell'applicazione in modo rapido e semplice, senza alcun intervento manuale o passaggi di configurazione complessi.

- Supporto per tecnologie di containerizzazione come Docker, che consente agli sviluppatori di creare artefatti applicativi leggeri e indipendenti dal runtime che possono essere distribuiti in vari ambienti runtime con spese generali minime e massima portabilità.

- Compatibilità integrata con i database compatibili con Postgresql, garantendo una gestione e una migrazione dei dati senza soluzione di continuità tra diversi ambienti di distribuzione.

- Funzionalità complete di generazione della documentazione, che forniscono agli sviluppatori l'accesso a informazioni essenziali come la documentazione dell'API REST, gli script di migrazione dello schema del database e altro ancora.

- Integrazione con i più diffusi strumenti di automazione dell'infrastruttura e sistemi di gestione della configurazione per il provisioning, la gestione e il dimensionamento semplificati dell'infrastruttura.

L'infrastruttura di distribuzione all'avanguardia di AppMaster, combinata con le sue potenti capacità di sviluppo di applicazioni no-code, consente alle aziende di tutte le dimensioni di beneficiare di tempistiche di sviluppo e distribuzione accelerate delle applicazioni, debito tecnico ridotto al minimo e un'infrastruttura scalabile, sicura e efficiente processo di distribuzione del software. Con AppMaster, le aziende possono concentrarsi sulla creazione di applicazioni che offrano esperienze utente eccezionali, favoriscano la crescita del business e restino un passo avanti rispetto alla concorrenza.