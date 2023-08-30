在软件开发的背景下，部署基础设施是指一组强大且精心编排的系统、流程和服务，能够将软件应用程序从开发环境高效可靠地交付到预期的生产或运行时环境。部署基础设施涵盖硬件、软件和网络组件，在确保应用程序的平稳过渡和运行、同时减少部署任务所需的时间和精力方面发挥着关键作用。

在当今快节奏、数字化互联的世界中，企业需要的软件应用程序不仅功能齐全，而且能够快速更新和发布，以适应不断变化的市场需求。这更加强调简化部署基础设施以支持可靠、高效和安全的应用程序交付。

部署基础架构以多个核心组件或方面为中心，这些组件或方面协同工作，将软件应用程序从开发转移到生产或其他运行时环境。这些包括：

- 版本控制系统：也称为源代码存储库，这些系统存储和管理应用程序源代码和元数据的不同迭代，允许开发人员协作、审查和回滚更改（如果需要）。

- 构建系统：这些工具通过编译、打包和测试等过程将源代码和相关资源文件转换为可部署的包，称为工件。示例包括 Jenkins、Bamboo 或 Travis CI 等持续集成服务器，它们有助于自动化构建和测试流程，以最大限度地减少人为干预并减少出错的机会。

- 部署服务器：这些系统充当构建系统和目标运行时环境之间的中介，自动将应用程序工件部署到适当的基础设施组件。示例包括持续交付和部署服务器，例如 AWS CodeDeploy、Octopus Deploy 或 Google Cloud Deployment Manager。

- 基础设施自动化工具：这些工具有助于自动化目标运行时环境的配置、管理和扩展，从虚拟机和容器到云平台和本地服务器。示例包括 Ansible、Puppet 或 Chef 等配置管理工具，以及 Terraform 或 AWS CloudFormation 等基础设施即代码 (IaC) 工具。

- 网络和安全服务：这些组件包括所有必要的网络配置、安全措施、防火墙、负载平衡器和其他网络服务，以确保向最终用户安全、一致和优化地交付应用程序。

作为AppMaster致力于提供卓越的no-code平台的一部分，我们设计了一个部署基础架构，可以满足快速可靠的软件交付的所有必要要求。 AppMaster的部署基础架构特点：

- 对一系列部署环境的开箱即用支持，从 AWS、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure 等云平台到本地服务器和私有云环境。

- 与 Git 等流行版本控制系统无缝集成，使开发人员能够跟踪更改并维护应用程序源代码和相关资源文件的单一事实来源。

- 自动化的构建、测试和部署流程，使开发人员能够快速轻松地生成和发布新的应用程序版本，无需任何手动干预或复杂的配置步骤。

- 支持 Docker 等容器化技术，允许开发人员创建轻量级、与运行时无关的应用程序工件，这些工件可以以最小的开销和最大的可移植性部署到各种运行时环境。

- 内置兼容Postgresql兼容数据库，确保跨不同部署环境的无缝数据管理和迁移。

- 全面的文档生成功能，使开发人员能够访问 REST API 文档、数据库架构迁移脚本等基本信息。

- 与流行的基础设施自动化工具和配置管理系统集成，以简化基础设施配置、管理和扩展。

AppMaster最先进的部署基础架构与其强大的no-code应用程序开发功能相结合，使各种规模的企业都能受益于加速的应用程序开发和部署时间表、最大限度地减少技术债务以及可扩展、安全和可扩展的应用程序开发环境。高效的软件交付流程。借助AppMaster ，公司可以专注于创建可提供卓越用户体验、推动业务增长并在竞争中保持领先地位的应用程序。