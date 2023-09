A infraestrutura de implantação, no contexto do desenvolvimento de software, refere-se a um conjunto robusto e bem orquestrado de sistemas, processos e serviços que permitem a entrega eficiente e confiável de aplicativos de software desde os ambientes de desenvolvimento até os ambientes de produção ou de tempo de execução pretendidos. Abrangendo componentes de hardware, software e rede, a infraestrutura de implantação desempenha um papel fundamental para garantir a transição e o funcionamento suaves dos aplicativos, ao mesmo tempo que reduz o tempo e o esforço necessários para as tarefas de implantação.

No mundo atual, digitalmente conectado e em ritmo acelerado, as empresas precisam de aplicativos de software que não sejam apenas funcionais, mas também capazes de serem atualizados e lançados rapidamente para se adaptarem às demandas em constante mudança do mercado. Isso coloca uma ênfase maior na simplificação da infraestrutura de implantação para oferecer suporte à entrega de aplicativos confiáveis, eficientes e seguras.

A infraestrutura de implantação gira em torno de vários componentes ou aspectos principais que funcionam em conjunto para levar aplicativos de software do desenvolvimento para a produção ou outros ambientes de tempo de execução. Esses incluem:

- Sistemas de controle de versão: também conhecidos como repositórios de código-fonte, esses sistemas armazenam e gerenciam as diferentes iterações do código-fonte e dos metadados de um aplicativo, permitindo que os desenvolvedores colaborem, revisem e revertam alterações, se necessário.

- Construir sistemas: essas ferramentas convertem o código-fonte e os arquivos de recursos relacionados em um pacote implantável, denominado artefato, por meio de processos como compilação, empacotamento e teste. Os exemplos incluem servidores de integração contínua como Jenkins, Bamboo ou Travis CI, que ajudam a automatizar os processos de construção e teste para minimizar a intervenção humana e reduzir as chances de erros.

- Servidores de implantação: Esses sistemas atuam como intermediários entre os sistemas de construção e os ambientes de tempo de execução de destino, automatizando a implantação de artefatos de aplicativos nos componentes de infraestrutura apropriados. Os exemplos incluem servidores de entrega e implantação contínuas, como AWS CodeDeploy, Octopus Deploy ou Google Cloud Deployment Manager.

- Ferramentas de automação de infraestrutura: essas ferramentas ajudam a automatizar o provisionamento, o gerenciamento e o dimensionamento dos ambientes de tempo de execução de destino, desde máquinas virtuais e contêineres até plataformas em nuvem e servidores locais. Os exemplos incluem ferramentas de gerenciamento de configuração, como Ansible, Puppet ou Chef, e ferramentas de infraestrutura como código (IaC), como Terraform ou AWS CloudFormation.

- Serviços de rede e segurança: Esses componentes incluem todas as configurações de rede necessárias, medidas de segurança, firewalls, balanceadores de carga e outros serviços de rede que garantem uma entrega segura, consistente e otimizada de aplicativos aos usuários finais.

Como parte do compromisso da AppMaster em fornecer uma plataforma superior no-code, projetamos uma infraestrutura de implantação que atende a todos os requisitos necessários para entrega de software rápida e confiável. Recursos de infraestrutura de implantação do AppMaster:

- Suporte pronto para uso para uma variedade de ambientes de implantação, desde plataformas de nuvem como AWS, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, até servidores locais e ambientes de nuvem privada.

- Integração perfeita com sistemas populares de controle de versão como o Git, permitindo que os desenvolvedores rastreiem alterações e mantenham uma única fonte de verdade para o código-fonte de seus aplicativos e arquivos de recursos relacionados.

- Processos automatizados de construção, teste e implantação, permitindo que os desenvolvedores gerem e liberem novas versões de aplicativos de forma rápida e fácil, sem qualquer intervenção manual ou etapas complexas de configuração.

- Suporte para tecnologias de conteinerização como Docker, permitindo que os desenvolvedores criem artefatos de aplicativos leves e independentes de tempo de execução que podem ser implantados em vários ambientes de tempo de execução com sobrecarga mínima e portabilidade máxima.

- Compatibilidade integrada com bancos de dados compatíveis com Postgresql, garantindo gerenciamento e migração de dados contínuos em diferentes ambientes de implantação.

- Recursos abrangentes de geração de documentação, fornecendo aos desenvolvedores acesso a informações essenciais, como documentação da API REST, scripts de migração de esquema de banco de dados e muito mais.

- Integração com ferramentas populares de automação de infraestrutura e sistemas de gerenciamento de configuração para provisionamento, gerenciamento e escalonamento simplificados de infraestrutura.

A infraestrutura de implantação de última geração do AppMaster, combinada com seus poderosos recursos de desenvolvimento de aplicativos no-code, capacita empresas de todos os tamanhos a se beneficiarem do desenvolvimento acelerado de aplicativos e cronogramas de implantação, dívida técnica minimizada e um ambiente escalável, seguro e processo eficiente de entrega de software. Com AppMaster, as empresas podem se concentrar na criação de aplicativos que proporcionem experiências excepcionais ao usuário, impulsionem o crescimento dos negócios e permaneçam à frente da concorrência.