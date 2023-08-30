hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Инфраструктура развертывания

30, авг. 2023

Инфраструктура развертывания в контексте разработки программного обеспечения представляет собой надежный и хорошо организованный набор систем, процессов и сервисов, которые обеспечивают эффективную и надежную доставку программных приложений из сред разработки в предполагаемые производственные среды или среды выполнения. Инфраструктура развертывания, охватывающая аппаратные, программные и сетевые компоненты, играет ключевую роль в обеспечении плавного перехода и функционирования приложений, одновременно сокращая время и усилия, необходимые для выполнения задач развертывания.

В современном быстро меняющемся мире, подключенном к цифровым технологиям, предприятиям нужны программные приложения, которые не только функциональны, но и способны быстро обновляться и выпускаться для адаптации к постоянно меняющимся требованиям рынка. При этом больший упор делается на оптимизацию инфраструктуры развертывания для поддержки надежной, эффективной и безопасной доставки приложений.

Инфраструктура развертывания сосредоточена вокруг нескольких основных компонентов или аспектов, которые работают совместно, чтобы перенести программные приложения из среды разработки в рабочую или другую среду выполнения. К ним относятся:

- Системы контроля версий: также известные как репозитории исходного кода. Эти системы хранят и управляют различными итерациями исходного кода и метаданных приложения, позволяя разработчикам сотрудничать, просматривать и откатывать изменения, если это необходимо.

- Системы сборки: эти инструменты преобразуют исходный код и связанные файлы ресурсов в развертываемый пакет, называемый артефактом, посредством таких процессов, как компиляция, упаковка и тестирование. Примеры включают серверы непрерывной интеграции, такие как Jenkins, Bamboo или Travis CI, которые помогают автоматизировать процессы сборки и тестирования, чтобы свести к минимуму вмешательство человека и снизить вероятность ошибок.

- Серверы развертывания: эти системы действуют как посредники между системами сборки и целевыми средами выполнения, автоматизируя развертывание артефактов приложений в соответствующих компонентах инфраструктуры. Примеры включают серверы непрерывной доставки и развертывания, такие как AWS CodeDeploy, Octopus Deploy или Google Cloud Deployment Manager.

- Инструменты автоматизации инфраструктуры. Эти инструменты помогают автоматизировать предоставление, управление и масштабирование целевых сред выполнения: от виртуальных машин и контейнеров до облачных платформ и локальных серверов. Примеры включают инструменты управления конфигурацией, такие как Ansible, Puppet или Chef, а также инструменты «инфраструктура как код» (IaC), такие как Terraform или AWS CloudFormation.

- Службы сети и безопасности. Эти компоненты включают в себя все необходимые сетевые конфигурации, меры безопасности, межсетевые экраны, балансировщики нагрузки и другие сетевые службы, которые обеспечивают безопасную, последовательную и оптимизированную доставку приложений конечным пользователям.

В рамках стремления AppMaster предоставить превосходную платформу no-code мы разработали инфраструктуру развертывания, которая отвечает всем необходимым требованиям для быстрой и надежной доставки программного обеспечения. Возможности инфраструктуры развертывания AppMaster:

- Готовая поддержка различных сред развертывания: от облачных платформ, таких как AWS, Google Cloud Platform и Microsoft Azure, до локальных серверов и частных облачных сред.

- Бесшовная интеграция с популярными системами контроля версий, такими как Git, позволяет разработчикам отслеживать изменения и поддерживать единый источник достоверной информации об исходном коде своего приложения и связанных файлах ресурсов.

- Автоматизированные процессы сборки, тестирования и развертывания, позволяющие разработчикам быстро и легко создавать и выпускать новые версии приложений без какого-либо ручного вмешательства или сложных шагов настройки.

- Поддержка технологий контейнеризации, таких как Docker, позволяющая разработчикам создавать легкие, независимые от среды выполнения артефакты приложений, которые можно развертывать в различных средах выполнения с минимальными накладными расходами и максимальной переносимостью.

- Встроенная совместимость с базами данных, совместимыми с Postgresql, обеспечивающая беспрепятственное управление данными и их миграцию между различными средами развертывания.

- Комплексные возможности создания документации, предоставляющие разработчикам доступ к важной информации, такой как документация REST API, сценарии миграции схемы базы данных и многое другое.

- Интеграция с популярными инструментами автоматизации инфраструктуры и системами управления конфигурациями для оптимизации предоставления, управления и масштабирования инфраструктуры.

Современная инфраструктура развертывания AppMaster в сочетании с мощными возможностями разработки приложений no-code позволяет компаниям любого размера получить выгоду от ускоренной разработки и развертывания приложений, минимизации технического долга, а также масштабируемой, безопасной и удобной системы. эффективный процесс доставки программного обеспечения. С помощью AppMaster компании могут сосредоточиться на создании приложений, которые обеспечивают исключительный пользовательский опыт, способствуют росту бизнеса и опережают конкурентов.

Изучите больше терминов:
API развертывания Автоматизация развертывания Артефакт развертывания Исправление развертывания Команда развертывания Окно развертывания Проблемы с развертыванием Проверка работоспособности развертывания Производительность развертывания Рабочая нагрузка по развертыванию Среда развертывания Стратегия развертывания Управление рисками развертывания Цель развертывания Этап развертывания

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь