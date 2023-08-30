Yazılım dağıtımı bağlamında "Dağıtım Sıklığı", yazılım uygulamalarının yeni sürümlerinin üretime sunulma hızını ifade eder ve genellikle günlük, haftalık veya aylık dağıtımlarla ölçülür. Modern yazılım geliştirme ve dağıtım uygulamalarında önemli bir performans göstergesi (KPI), kodun daha yüksek sıklıkta dağıtılması, geliştirme ve dağıtım süreçlerinde daha fazla verimlilik anlamına gelir. Dağıtım sıklığı, bir kuruluşun pazar taleplerine uyum sağlama, özellik iyileştirmelerini uygulama ve yazılım uygulamalarındaki kusurları ve güvenlik açıklarını çözme konusundaki hızını ve çevikliğini gösterir.

DORA'nın (DevOps Araştırma ve Değerlendirme) DevOps Durumu Raporu gibi son araştırmalar, dağıtım sıklığı ile geliştirme organizasyonunun genel performansı arasındaki ilişkiyi vurguladı. Yazılımı hızlı, güvenilir ve emniyetli bir şekilde sunma yetenekleriyle tanınan yüksek performanslı ekipler, sürekli olarak daha yüksek dağıtım sıklıkları sergiliyor. Yazılımı daha sık yayınlama yeteneği, kuruluşların rekabet avantajını korumasını, müşteri geri bildirimlerine hızla yanıt vermesini ve güvenli olmayan yazılım veya güvenlik açıklarıyla ilişkili potansiyel riskleri azaltmasını sağlar.

Daha yüksek dağıtım sıklığına katkıda bulunan önemli bir bileşen, yazılım dağıtım hattının önemli yönlerini otomatikleştiren Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD) uygulamalarının benimsenmesidir. CI/CD, darboğazları azaltır ve yazılım oluşturma, test etme ve dağıtmada manuel adımları ortadan kaldırır, böylece daha akıcı ve verimli bir süreç sağlanır. Güçlü no-code platform AppMaster, bu en iyi uygulamaları bir araya getirerek müşterilerin uygulamaları hızla ve güvenle oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

AppMaster web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek için kapsamlı bir dizi araç ve özellik içeren gelişmiş bir entegre geliştirme ortamı (IDE) sağlar. Platform, geliştirme sürecini on kata kadar hızlandırıyor ve geleneksel yaklaşımlara göre üç kat daha fazla maliyet etkinliği sağlıyor. AppMaster müşterilerin arka uç uygulamaları için veritabanı şemasını (veri modelleri), iş mantığını (İş Süreçleri), REST API'yi ve WSS Uç Noktalarını görsel olarak tasarlamasına, drag-and-drop yöntemiyle kullanıcı arayüzü oluşturmasına ve Web BP'deki bileşenler için iş mantığı geliştirmesine olanak tanır. ve Mobil BP tasarımcıları. Sonuç olarak, müşteriler revizyonları hızla yineleyebilir ve yüksek sıklıkta dağıtım yapabilir.

AppMaster 'Yayınla' düğmesine basıldığında platform kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır ve bunları Docker konteynerlerine paketler ve ardından buluta dağıtım yapar. AppMaster gereksinimlerde yapılan her değişiklikte uygulamaların sıfırdan yenilenmesi nedeniyle minimum teknik borcu garanti eder. Bu yaklaşım, oluşturulan uygulamaların kalitesini ve güvenilirliğini sağlarken yüksek dağıtım sıklığını koruma yeteneğini güçlendirir.

Dağıtım sıklığını yönetmenin bir diğer önemli yönü, süreçlerin performansını ve verimliliğini yansıtan ilgili ölçümleri izlemek ve ölçmektir. Değişiklikler için hazırlık süresi, ortalama kurtarma süresi (MTTR) ve değişiklik başarısızlık oranı gibi ölçümler, dağıtım sıklığının yazılım teslim yaşam döngüsü üzerindeki genel etkisine ilişkin değerli bilgiler sağlar. AppMaster her dağıtımda sunucu endpoints ve geçiş komut dosyaları gibi önemli belgelerin oluşturulmasını sağlayarak müşterilerin dağıtım sıklıklarının etkisini etkili bir şekilde yorumlamasına ve analiz etmesine yardımcı olur.

Özetle, modern geliştirme uygulamaları çözüm sunmada çevikliği ve yanıt verme yeteneğini vurguladığından, dağıtım sıklığı yazılım endüstrisinde kritik bir KPI'dır. Daha yüksek bir dağıtım sıklığı, devam eden inovasyonu besler ve kuruluşların sürekli değişen pazar taleplerine etkili bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır. AppMaster no-code platform, geliştirme, entegrasyon ve dağıtım süreçlerinin çeşitli aşamalarını otomatikleştirerek kullanıcıların daha yüksek dağıtım sıklıklarına ulaşmasını sağlar. Bu kapsamlı platform, hızlı ve etkili uygulama üretimini kolaylaştırır ve küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşteriler için yüksek kaliteli, ölçeklenebilir yazılım çözümlerinin sunulmasını sağlar.