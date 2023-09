La stratégie de restauration CI/CD fait référence à une approche globale utilisée par les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique pour garantir une récupération rapide et efficace de l'état stable d'une application logicielle après avoir rencontré des échecs de déploiement, des erreurs ou des effets indésirables dans l'intégration continue et le déploiement continu (CI/CD). ) canalisation. L'objectif principal de la mise en œuvre d'une stratégie de restauration est de minimiser les temps d'arrêt, de maintenir la stabilité du système et de réduire l'impact des problèmes d'application sur les utilisateurs finaux.

Les stratégies de restauration efficaces constituent un élément essentiel du processus CI/CD, car elles fournissent un plan systématique pour annuler les modifications et restaurer la version stable précédemment déployée de l'application. Comme l'indiquent les recherches, la majorité des applications logicielles rencontrent des problèmes et des vulnérabilités en raison de la vague constante de mises à jour et de versions ; par conséquent, disposer d’un plan de restauration solide est crucial pour les projets à petite échelle et au niveau de l’entreprise.

AppMaster, une puissante plateforme no-code qui vise à améliorer le processus de création d'applications Web, mobiles et backend, adhère aux meilleures pratiques du secteur pour la mise en œuvre de stratégies de restauration CI/CD. Cette section plongera dans les aspects essentiels d'une stratégie de restauration CI/CD dans le contexte d' AppMaster.

Premièrement, une stratégie de restauration CI/CD bien conçue doit intégrer plusieurs éléments clés :

1. Contrôle de version : un système de contrôle de version efficace est essentiel pour suivre et gérer les modifications apportées au code source de l'application. À l'aide de plates-formes telles que Git ou Subversion, les développeurs peuvent gérer efficacement plusieurs versions de l'application, ce qui facilite le retour à une version stable précédente lorsque cela est nécessaire.

2. Automatisation : l'automatisation du processus de restauration est essentielle pour réduire les retards et les erreurs humaines. En tirant parti des outils CI/CD modernes tels que Jenkins, GitLab ou CircleCI, les développeurs peuvent facilement garantir que leur processus de restauration est automatiquement déclenché une fois que le pipeline de déploiement identifie des erreurs ou d'autres problèmes compromettant la stabilité de l'application.

3. Surveillance et audit : les développeurs doivent intégrer des capacités de surveillance et d'audit dans leur stratégie de restauration CI/CD pour garantir la stabilité du système et identifier les problèmes potentiels dès le début. Des solutions de surveillance efficaces peuvent fournir des informations en temps réel sur les performances des applications, ce qui aide les développeurs à annuler rapidement les déploiements problématiques et à rechercher la cause première du problème.

4. Documentation et communication : des procédures de restauration bien documentées et une communication solide entre les membres de l'équipe sont essentielles au déploiement réussi d'une stratégie de restauration. Les développeurs doivent maintenir des directives claires sur le processus de restauration, y compris les scénarios possibles, les mécanismes de déclenchement des restaurations automatisées et les moyens de lancer manuellement une restauration.

AppMaster intègre ces aspects clés dans sa stratégie de restauration CI/CD, permettant aux clients de bénéficier d'un développement d'applications plus rapide avec un minimum de perturbations. Lorsqu'un client appuie sur le bouton « Publier » dans AppMaster, la plateforme prend tous les plans et génère le code source des applications tout en gérant également la compilation, les tests et le déploiement sur le cloud. En conséquence, les clients AppMaster peuvent générer et déployer de nouvelles versions d'applications en moins de 30 secondes.

De plus, AppMaster génère de véritables applications, permettant aux clients d'acquérir des fichiers binaires exécutables ou même du code source pour héberger des applications sur site. Cela garantit un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité, en particulier lors de la mise en œuvre d’une stratégie de restauration.

De plus, AppMaster génère automatiquement la documentation nécessaire, telle que la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela simplifie grandement le processus de restauration et aide les clients à revenir rapidement à une version stable précédente de l'application si nécessaire.

En conclusion, une stratégie de restauration CI/CD est inestimable pour maintenir la stabilité du système, réduire les temps d'arrêt des applications et minimiser l'impact des problèmes de déploiement sur les utilisateurs finaux. En suivant les meilleures pratiques du secteur et en intégrant des aspects essentiels tels que le contrôle de version, l'automatisation, la surveillance, l'audit, la documentation et la communication, AppMaster permet à ses clients de développer et de déployer des applications en toute confiance, sachant que leur stratégie de restauration est robuste et efficace.