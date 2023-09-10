Çekme İsteği (veya bazı sistemlerde Birleştirme İsteği)

Belirli kaynak kontrol sistemlerinde Birleştirme İsteği (MR) olarak da bilinen Çekme İsteği (PR), bir kod tabanında değişiklik önerme, önerilen değişiklikleri gözden geçirme ve sonuçta bunları bir projenin versiyonunun ana dalıyla birleştirme sürecini ifade eder. kontrol sistemi. Bu işbirliği uygulaması, modern yazılım geliştirme yaşam döngülerinde, özellikle de dağıtılmış ekiplerde ve açık kaynaklı projelerde yaygındır.

Git ve Mercurial gibi sürüm kontrol sistemleri, yazılım geliştirmede işbirliğini ve organizasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmış Kaynak Kontrol Yönetiminin (SCM) hayati bileşenleridir. Bu araçların arkasındaki temel prensip, kod dosyalarında yapılan değişiklikleri kronolojik bir şekilde takip ederek geliştiricilerin gerektiğinde önceki sürümleri incelemesine, karşılaştırmasına ve geri dönmesine olanak sağlamaktır. Bu bağlamda, Çekme İstekleri, katkıda bulunanlar arasında etkili iletişimi teşvik ederek yapılan tüm ayarlamaların şeffaf, anlaşılır olmasını ve kod tabanına entegre edilmeden önce eşler tarafından uygun şekilde incelenmesini sağlar.

Örneğin, AppMaster no-code platformunda müşteriler, değişiklikleri verimli bir şekilde yönetmek için Kaynak Kontrolü ve Sürüm Oluşturma araçlarından yararlanabilir. AppMaster ile kullanıcı, hızlı ve verimli yenilenme süreci sayesinde teknik borç biriktirmeden hızlı bir şekilde sıfırdan yeni uygulamalar oluşturabilir. AppMaster kullanışlı Sürüm Kontrol Sistemi, kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için işbirliği yaparken farklı sürümleri kolaylıkla oluşturmasını sağlar.

Çekme İstekleri, geliştiricinin kod tabanında hata düzeltme, özellik geliştirme veya kod yeniden düzenleme gibi değişiklik gerektiren bir alanı tanımlamasıyla başlar. Geliştirici genellikle sürüm kontrol sistemi içinde, mevcut kodu etkilemeden ana dalın ayrı bir kopyası veya anlık görüntüsü olarak hizmet veren yeni bir dal oluşturarak başlayacaktır.

Yeni şubede gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra geliştirici, diğer ekip üyelerine veya projeye katkıda bulunanlara önerilen bir dizi değişikliğin incelemeye hazır olduğunu bildiren bir Çekme İsteği gönderir. Bu istek genellikle uygulanan değişikliklerin kısa ama bilgilendirici bir açıklamasını içerir ve genellikle gözden geçirenlere bağlam sağlamak için belirli bir soruna veya görev açıklamasına atıfta bulunur.

Bir Çekme Talebi gönderildiğinde, diğer ekip üyelerinin veya projeye katkıda bulunanların önerilen değişiklikler hakkında geri bildirim sağladığı bir inceleme süreci başlar. Gözden geçirenler iyileştirmeler önerebilir, daha fazla bilgi isteyebilir veya önerilen değişikliklerle ilgili endişelerini dile getirebilir. Talebi gönderen geliştirici, başka bir inceleme talebinde bulunmadan önce geri bildirimi ele almak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumludur. Bu yinelemeli süreç, bir fikir birliğine varılana ve değişikliklerin ana şubeye entegrasyon için onaylanmasına kadar devam eder.

Onaylandıktan sonra, Çekme İsteği "tamamlandı" veya "birleştirildi" olarak işaretlenebilir; bu, değişikliklerin ana şubeye başarıyla entegre edildiğini gösterir. Bu aşamada sürüm kontrol araçları, önerilen dalın içeriğini ana dalla otomatik olarak birleştirerek değişikliklerin tam geçmişini korur ve sorunsuz bir geçiş sağlar.

Çekme Talepleri sorunsuz, verimli ve şeffaf, işbirliğine dayalı bir geliştirme sürecini sürdürmek için gereklidir. Yazılım projelerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırarak iletişimi, ekip çalışmasını ve en iyi uygulamalara bağlılığı teşvik ederler.

Modern yazılım geliştirmede Çekme İsteklerinin önemi göz önüne alındığında, bu süreci kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve platformlar geliştirilmiştir. GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi platformlar, bildirim sistemleri, satır içi kod yorumları, sürekli entegrasyon kontrolleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Çekme İsteklerini yönetmek için web tabanlı arayüzler ve ek özellikler sağlar.

Özetlemek gerekirse, Çekme İstekleri yazılım geliştirmede Kaynak Kontrolü ve Sürüm Oluşturma süreçlerinin çok önemli bir bileşenidir. Programcıların yapısal ve şeffaf bir şekilde değişiklikleri önermesine, gözden geçirmesine ve kod tabanına entegre etmesine olanak tanır. Geliştiriciler, Çekme İsteklerinden yararlanarak kodlarının temiz, verimli ve iyi belgelenmiş kalmasını sağlayabilir, böylece son kullanıcılar için daha yüksek kaliteli yazılım elde edilebilir.