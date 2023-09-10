Kaynak kontrolü ve sürüm oluşturma bağlamında "saklama", bir çalışma dizininde kaydedilmemiş değişiklikler için geçici bir depolama tesisini ifade eder. Stash'ın temel amacı, geliştiricilere, resmi bir taahhüt oluşturmaya gerek kalmadan, devam eden çalışma değişikliklerini kaydetmenin kolay bir yolunu sağlamaktır. Stash, geliştiricilerin ana geliştirme dalını etkilemeden dallar arasında geçiş yapmasına, düzeltmeler yapmasına veya acil sorunları çözmesine olanak tanıdığı için temiz ve düzenli bir kod tabanının korunmasını destekler.

Stash kavramı, yaygın olarak kullanılan dağıtılmış bir versiyonlama kontrol sistemi olan Git tarafından popüler hale getirildi. Git, geliştirme iş akışlarının yönetilmesinde önemli bir rol oynayan yerleşik bir "git stash" komutu sunar. Komut, yerel değişikliklerin ayrı bir alanda saklanmasına, yeni bir saklama nesnesi oluşturulmasına ve çalışma dizinindeki tüm değişikliklerin kaldırılmasına yardımcı olur. Böylece çalışma dizini temel duruma geri döndürülür ve geliştiricinin dalları değiştirmesine veya başka görevleri başlatmasına olanak sağlanır.

Kesinti giderildikten sonra geliştiriciler saklanan değişiklikleri kolayca alabilir ve bunları çalışma dizinine yeniden uygulayabilir. Bunu başarmak için Git, "git stash application" ve "git stash pop" gibi komutlar sunar. İlki, değişiklikleri zuladan çalışma dizinine yeniden uygularken, ikincisi aynısını yapar ancak değişiklikler uygulandıktan sonra ek olarak zulayı da siler.

Üstelik Git stash, birden fazla zulanın yönetilmesini destekleyerek geliştiricilerin birden fazla değişiklik kümesini bağımsız olarak depolamasına ve almasına olanak tanır. Her bir zula benzersiz bir adla tanımlanır; bu, birden fazla zula arasında ayrım yapmayı ve "git stash list" komutunu kullanarak gerektiğinde bunlara erişmeyi kolaylaştırır.

Saklamak inanılmaz derecede faydalı olmasına rağmen, bazı potansiyel dezavantajları da beraberinde getirir. İlk olarak, şubeleri değiştirmek veya kodu yeniden entegre etmek için zulayı kullanırken çakışmalar meydana gelebilir. Saklanan değişiklikler yeni dalda değiştirilen koda bağlıysa, saklamanın uygulanması farklı kod tabanları nedeniyle çakışmalara yol açabilir. Bu gibi durumlarda geliştiricilerin çalışmalarına devam etmeden önce çakışmaları manuel olarak çözmeleri gerekir.

İkinci olarak, depolamaya çok fazla güvenmek, zayıf sürüm kontrolü uygulamalarına yol açabilir. Birden fazla değişiklik kümesini saklamak, karışıklığa ve dağınıklığa yol açarak temiz bir kod tabanının asıl amacını baltalayabilir. Belirli senaryolarda, geçici bir taahhüt oluşturmak veya bunun yerine bir özellik dalını tercih etmek daha uygun olabilir.

Uyarılarına rağmen, zula, modern geliştiricilerin cephaneliğinde paha biçilmez bir araç olmaya devam ediyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar için no-code çözümlere odaklanan AppMaster gibi platformlar, kaynak kontrolü ve sürüm oluşturmanın önemini kabul ediyor. AppMaster no-code platformu, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve JS/TS'yi ve Android ve iOS mobil uygulamaları için sırasıyla Kotlin/ Jetpack Compose ve SwiftUI kullanarak yürütülebilir dosyalar veya kaynak kodları üretir.

Verimlilik ve ölçeklenebilirliğe odaklanıldığı göz önüne alındığında, AppMaster uygulamaları gelişmiş sürüm kontrolü uygulamalarından ve saklama kullanımından yararlanabilir. AppMaster tarafından oluşturulan kaynak koduyla çalışan geliştiriciler, geçici değişiklikleri kaydetmek ve ana geliştirme iş akışlarını aksatmadan görevler arasında hızla geçiş yapmak için saklamayı kullanabilir. Bu tür bir depolama entegrasyonu, platform tarafından oluşturulan uygulamaların daha yüksek üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilir.

Sonuç olarak, saklama, kaynak kontrolü ve sürüm oluşturmada çok önemli bir kavramdır ve geliştiricilere, çalışma dizinini temiz tutarken devam eden değişiklikleri geçici olarak kaydetmek için etkili bir yöntem sunar. Her ne kadar öncelikle Git aracılığıyla popüler hale gelse de, stash'ın faydaları, AppMaster gibi no-code çözümler de dahil olmak üzere çeşitli modern geliştirme platformlarına kadar uzanıyor. Geliştiriciler, stash'ı diğer sürüm kontrol uygulamalarıyla birlikte kullanarak, iyi organize edilmiş bir kod tabanını korurken iş akışlarını ve üretkenliklerini geliştirebilirler.