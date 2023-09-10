سحب الطلب (أو طلب الدمج في بعض الأنظمة)

يشير طلب السحب (PR)، المعروف أيضًا باسم طلب الدمج (MR) في بعض أنظمة التحكم بالمصادر، إلى عملية اقتراح تغييرات على قاعدة التعليمات البرمجية، ومراجعة التعديلات المقترحة، ودمجها في النهاية في الفرع الرئيسي لإصدار المشروع. نظام التحكم. تعتبر ممارسة التعاون هذه شائعة في دورات حياة تطوير البرمجيات الحديثة، خاصة في الفرق الموزعة والمشاريع مفتوحة المصدر.

تعد أنظمة التحكم في الإصدار، مثل Git وMercurial، مكونات حيوية في إدارة التحكم في المصدر (SCM) المصممة لتسهيل التعاون والتنظيم في تطوير البرامج. المبدأ الرئيسي وراء هذه الأدوات هو تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعليمات البرمجية بطريقة ترتيب زمني، مما يسمح للمطورين بمراجعة الإصدارات السابقة ومقارنتها والعودة إليها عند الضرورة. وفي هذا السياق، تعمل طلبات السحب على تعزيز التواصل الفعال بين المساهمين، مما يضمن أن تكون أي تعديلات يتم إجراؤها شفافة ومفهومة ومراجعة بشكل صحيح من قبل النظراء قبل دمجها في قاعدة التعليمات البرمجية.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، على سبيل المثال، يمكن للعملاء الاستفادة من أدوات التحكم في المصدر وتحديد الإصدار لإدارة التغييرات بكفاءة. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدم إنشاء تطبيقات جديدة بسرعة من الصفر دون تراكم الديون الفنية، وذلك بفضل عملية التجديد السريعة والفعالة. يجعل نظام التحكم في الإصدار المناسب لـ AppMaster من السهل على المستخدمين إنشاء إصدارات مختلفة بسهولة أثناء التعاون في إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية.

تبدأ طلبات السحب عندما يحدد المطور منطقة في قاعدة التعليمات البرمجية تتطلب تعديلاً، مثل إصلاح الأخطاء أو تحسين الميزات أو إعادة بناء التعليمات البرمجية. سيبدأ المطور عادةً بإنشاء فرع جديد ضمن نظام التحكم في الإصدار، والذي يعمل كنسخة منفصلة أو لقطة للفرع الرئيسي دون التأثير على الكود الموجود.

عند الانتهاء من التغييرات اللازمة في الفرع الجديد، يقدم المطور طلب سحب، والذي يخطر أعضاء الفريق الآخرين أو المساهمين في المشروع بأن مجموعة التعديلات المقترحة جاهزة للمراجعة. يتضمن هذا الطلب عادةً وصفًا موجزًا ​​ولكنه غني بالمعلومات للتغييرات التي تم تنفيذها، وغالبًا ما يشير إلى مشكلة معينة أو وصف مهمة لتوفير السياق للمراجعين.

بمجرد إرسال طلب السحب، تبدأ عملية المراجعة، حيث يقدم أعضاء الفريق الآخرون أو المساهمين في المشروع تعليقاتهم على التعديلات المقترحة. قد يقترح المراجعون تحسينات، أو يطلبون المزيد من المعلومات، أو يعبرون عن مخاوفهم بشأن التغييرات المقترحة. يتحمل المطور الذي أرسل الطلب مسؤولية معالجة الملاحظات وإجراء أي تعديلات ضرورية قبل طلب مراجعة أخرى. تستمر هذه العملية التكرارية حتى يتم التوصل إلى إجماع، ويتم الموافقة على التغييرات لدمجها في الفرع الرئيسي.

عند الموافقة، يمكن وضع علامة "مكتمل" أو "مدمج" على طلب السحب، مما يشير إلى أنه تم دمج التغييرات بنجاح في الفرع الرئيسي. في هذه المرحلة، تقوم أدوات التحكم في الإصدار تلقائيًا بدمج محتويات الفرع المقترح مع الفرع الرئيسي، مما يحافظ على التاريخ الكامل للتغييرات ويضمن الانتقال السلس.

تعد طلبات السحب ضرورية للحفاظ على عملية تطوير تعاونية سلسة وفعالة وشفافة. إنها تعزز التواصل والعمل الجماعي والالتزام بأفضل الممارسات، مما يزيد من جودة مشاريع البرمجيات وقابليتها للصيانة.

نظرًا لأهمية طلبات السحب في تطوير البرمجيات الحديثة، فقد تم تطوير أدوات ومنصات مختلفة لتسهيل هذه العملية. توفر الأنظمة الأساسية مثل GitHub وGitLab وBitbucket واجهات قائمة على الويب وميزات إضافية لإدارة طلبات السحب، بما في ذلك أنظمة الإشعارات وتعليقات التعليمات البرمجية المضمنة وعمليات التحقق من التكامل المستمر والمزيد.

لتلخيص ذلك، تعد طلبات السحب عنصرًا حاسمًا في عمليات التحكم بالمصدر وتحديد الإصدار في تطوير البرامج. إنها تمكن المبرمجين من اقتراح التغييرات ومراجعتها ودمجها في قاعدة التعليمات البرمجية بطريقة منظمة وشفافة. من خلال الاستفادة من طلبات السحب، يمكن للمطورين التأكد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بهم تظل نظيفة وفعالة وموثقة جيدًا، مما يؤدي إلى برامج عالية الجودة للمستخدمين النهائيين.