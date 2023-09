Pull Request (o Merge Request in alcuni sistemi)

Una Pull Request (PR), nota anche come Merge Request (MR) in alcuni sistemi di controllo del codice sorgente, si riferisce al processo di proposta di modifiche a una base di codice, revisione delle modifiche proposte e infine unione nel ramo principale della versione di un progetto sistema di controllo. Questa pratica di collaborazione è comune nei moderni cicli di vita dello sviluppo software, in particolare nei team distribuiti e nei progetti open source.

I sistemi di controllo della versione, come Git e Mercurial, sono componenti vitali nel Source Control Management (SCM) progettati per facilitare la collaborazione e l'organizzazione nello sviluppo del software. Il principio principale alla base di questi strumenti è tenere traccia delle modifiche apportate ai file di codice in modo cronologico, consentendo agli sviluppatori di rivedere, confrontare e ripristinare le versioni precedenti quando necessario. In questo contesto, le Pull Request promuovono una comunicazione efficace tra i contributori, garantendo che eventuali modifiche apportate siano trasparenti, comprensibili e adeguatamente riviste dai colleghi prima di essere integrate nel codice base.

Nella piattaforma no-code AppMaster, ad esempio, i clienti possono utilizzare gli strumenti di controllo del codice sorgente e di controllo delle versioni per gestire le modifiche in modo efficiente. Con AppMaster, un utente può generare rapidamente nuove applicazioni da zero senza accumulare debiti tecnici, grazie al suo processo di rigenerazione rapido ed efficiente. Il pratico sistema di controllo della versione di AppMaster consente agli utenti di creare facilmente versioni diverse mentre collaborano per creare applicazioni web, mobili e backend.

Le richieste pull iniziano quando uno sviluppatore identifica un'area di una base di codice che richiede modifiche, ad esempio una correzione di bug, un miglioramento delle funzionalità o un refactoring del codice. Lo sviluppatore in genere inizierà creando un nuovo ramo all'interno del sistema di controllo della versione, che funge da copia separata o istantanea del ramo principale senza influire sul codice esistente.

Dopo aver completato le modifiche necessarie nel nuovo ramo, lo sviluppatore invia una richiesta pull, che notifica agli altri membri del team o ai contributori del progetto che una serie di modifiche proposte è pronta per la revisione. Questa richiesta in genere include una descrizione concisa ma informativa delle modifiche implementate e spesso fa riferimento a un problema specifico o alla descrizione di un'attività per fornire contesto ai revisori.

Una volta inviata una richiesta di pull, segue un processo di revisione, durante il quale altri membri del team o contributori del progetto forniscono feedback sulle modifiche proposte. I revisori possono suggerire miglioramenti, richiedere ulteriori informazioni o esprimere dubbi sulle modifiche proposte. Lo sviluppatore che ha inviato la richiesta è responsabile di gestire il feedback e apportare le modifiche necessarie prima di richiedere un'altra revisione. Questo processo iterativo continua finché non viene raggiunto un consenso e le modifiche vengono approvate per l'integrazione nel ramo principale.

Dopo l'approvazione, la richiesta pull può essere contrassegnata come "completata" o "fusa", indicando che le modifiche sono state integrate con successo nel ramo principale. In questa fase, gli strumenti di controllo della versione combinano automaticamente il contenuto del ramo proposto con il ramo principale, preservando l'intera cronologia delle modifiche e garantendo una transizione graduale.

Le pull request sono essenziali per mantenere un processo di sviluppo collaborativo fluido, efficiente e trasparente. Promuovono la comunicazione, il lavoro di squadra e il rispetto delle migliori pratiche, aumentando la qualità e la manutenibilità dei progetti software.

Data l'importanza delle pull request nello sviluppo software moderno, sono stati sviluppati vari strumenti e piattaforme per facilitare questo processo. Piattaforme come GitHub, GitLab e Bitbucket forniscono interfacce basate sul Web e funzionalità aggiuntive per gestire le richieste pull, inclusi sistemi di notifica, commenti sul codice in linea, controlli di integrazione continui e altro ancora.

Per riassumere, le richieste pull sono una componente cruciale dei processi di controllo del codice sorgente e di versione nello sviluppo del software. Consentono ai programmatori di proporre, rivedere e integrare le modifiche in una base di codice in modo strutturato e trasparente. Sfruttando le pull request, gli sviluppatori possono garantire che il loro codice rimanga pulito, efficiente e ben documentato, ottenendo così software di qualità superiore per gli utenti finali.